Nissan: Στη Διεθνή Ημέρα Καθαρής Ενέργειας παρουσιάσει ένα Ariya με φωτοβολταϊκά

Σήμερα, 26 Ιανουαρίου, η μέρα είναι διεθνώς αφιερωμένη στην Καθαρή Ενέργεια και η Nissan τη γιορτάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Συγκεκριμένα, η ιαπωνική μάρκα παρουσιάζει ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό Ariya που κινείται με ηλιακή ενέργεια, εξοπλισμένο με προσαρμοσμένο σύστημα ηλιακών πάνελ 3,8 τ.μ., στο καπό, στην οροφή και στην πόρτα του χώρου αποσκευών, που χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά στοιχεία υψηλής απόδοσης που μετατρέπουν το ηλιακό φως απευθείας σε συνεχές ρεύμα.

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες δείχνουν έως και 23 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομία μπορούν να προστεθούν σε μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα.

Σε πόλεις με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία – όπως η Βαρκελώνη – το όχημα μπορεί να παράγει κατά μέσο όρο 17,6 χλμ. ημερήσιας ηλιακής ενέργειας, 10,2 χλμ./ημέρα στο Λονδίνο που δεν έχει πολύ ήλιο, 18,9 χλμ./ημέρα στο Νέο Δελχί και 21,2 χλμ./ημέρα στο Ντουμπάι. Φανταστείτε πόσο παραπάνω στην Αθήνα με πολύ ήλιο.

Οι οδηγοί μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα φόρτισης κατά 35-65%, ανάλογα με τη χρήση, ενώ σε ένα ταξίδι δύο ωρών, ή 80 χλμ., μπορεί να παράγει 0,5 kWh καθαρής ενέργειας, προσθέτοντας έως και 3 χλμ. οδήγησης με ενέργεια από τον ήλιο.

Προσωπικά έχω δει και οδηγήσει πρωτότυπα αυτοκίνητα με φωτοβολταϊκά πάνελ, εδώ και χρόνια, και είναι απορίας άξιο πώς δεν έχουν προχωρήσει στην παραγωγή τέτοια μοντέλα, καθώς ο ήλιος δεν κοστίζει, ενώ μπορούν να φορτίζονται και από εξωτερική πηγή.

Το πάνελ της Nissan αναπτύχθηκε από μηχανικούς της ομάδας Advanced Product Planning της εταιρείας στο Ντουμπάι και της ομάδας Powertrain Planning στη Βαρκελώνη.

Το έργο ξεκίνησε με ένα απλό αλλά φιλόδοξο ερώτημα: Τι θα γινόταν αν τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούσαν να φορτίζονται μόνα τους; Αυτό πυροδότησε μια συνεργασία με την Ολλανδή καινοτόμο εταιρεία ηλιακής κινητικότητας Lightyear, η οποία προμήθευσε την τεχνολογία πάνελ επόμενης γενιάς που έφερε σε εφαρμογή οι ομάδες μηχανικών της Nissan.

Οι αρχικές δοκιμές μεγάλων αποστάσεων -συμπεριλαμβανομένου ενός ταξιδιού 1.550 χλμ. μεταξύ Ολλανδίας και Βαρκελώνης- απέδειξαν ότι η ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας θα μπορούσε να μειώσει τις ετήσιες επισκέψεις φόρτισης για 6.000 χλμ./έτος, από 23 σε μόλις 8.

Η ιδέα του ηλιακού Ariya αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Nissan για την οικοδόμηση ενός καθαρότερου, πιο συνδεδεμένου κόσμου και είναι ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη της φιλοδοξίας της για ουδετερότητα σε άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της έως το 2050.