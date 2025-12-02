Οδήγηση με μπουφάν: Οι κίνδυνοι που κρύβει και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ακόμη και με μικρές ταχύτητες

Κρύο ή άβολη οδήγηση; Δεν είναι λίγοι εκείνοι που στο τσουχτερό κρύο του χειμώνα προτιμούν να θυσιάσουν την άνεσή τους πίσω από το τιμόνι προκειμένου να ζεσταθούν. Όμως όπως δείχνουν έρευνες, τα χοντρά μπουφάν, μπορεί να προστατεύουν από την παγωνιά, όμως μπορεί να είναι πολύ επικ΄νδυνα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ποιος είναι ο λόγος; Σύμφωνα με την γερμανική ένωση αυτοκινήτου ADAC μία προσομοίωση σύγκρουσης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου με μόλις 16 χλμ./ώρα έδειξε ότι η ζώνη ασφαλείας πιέζει αρκετά την κοιλιά και τα εσωτερικά όργανα όταν ο οδηγός φορά μπουφάν, με αποτέλεσμα ακόμη και σε μία μικρή σύγκρουση ενδεχομένως να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό συμβαίνει επειδή η επένδυση του χειμερινού μπουφάν εμποδίζει τη ζώνη ασφαλείας να εφαρμόζει άνετα στο σώμα. Αντί να ακουμπά στα οστά του ισχίου στους ενήλικες ή στους μηρούς στα παιδιά, κάθεται πολύ ψηλά, πιέζοντας τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου. Το ίδιο μπορεί να γίνει ακόμη και κατά το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Χωρίς μπουφάν, η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει ιδανικά να εφαρμόζει άνετα στους μηρούς του παιδιού. Επομένως, ιδανικά θα πρέπει να δεθεί χωρίς το χειμερινό μπουφάν. Μάλιστα, εάν είναι απαραίτητο να φορεθεί το μπουφάν, τότε η ζώνη ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την κοιλιακή χώρα κοντά στους μηρούς. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και σε παιδικά καθίσματα, καθώς η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει πάντα να εφαρμόζει απευθείας στο σώμα.

Τα χειμερινά ρούχα δυσκολεύουν στην οδήγηση

Τα χοντρά μπουφάν δεν είναι τα μόνα ρούχα του χειμώνα που μπορούν να είναι κίνδυνος για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλα χειμωνιάτικα ρούχα δεν είναι πάντα κατάλληλα για οδήγηση όπως τα καπέλα και τα κασκόλ που μπορούν να εμποδίσουν την όραση του οδηγού, ενώ τα γάντια με επένδυση δεν παρέχουν ασφαλές κράτημα στο τιμόνι. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα έρευνας της γερμανικής ένωσης αυτοκινήτου ADAC, η οποία διεξήχθη σε αυτοκίνητα μέσω δοκιμών πρόσκρουσης.

Επίσης, οι οδηγοί θα πρέπει να αποφεύγουν να φορούν ογκώδη παπουτσια κατά την οδήγηση. Οι χοντρές χειμερινές μπότες μπορεί να δυσκολέψουν τον ακριβή χειρισμό των πεντάλ γκαζιού και φρένου. Παρ’ όλο που δεν απαγορεύεται οι οδηγοί να φορούν μπουφάν, θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να αντιδρούν κατάλληλα σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Ένα σύστημα προθέρμανσης λίγο πριν την έναρξη της εκκίνησης του κινητήρα θα έδινε λύση στο πρόβλημα. Ωστόσο, οι οδηγοί, σύμφωνα με την ADAC, θα πρέπει πάντα να βγάζουν το μπουφάν τους πριν μπουν στο αυτοκίνητο ή τουλάχιστον να το τραβούν πάνω από τη ζώνη ασφαλείας, αφού πρώτα δέσουν τη ζώνη ασφαλείας. Εναλλακτικά, μπορούν να οδηγούν με το χειμερινό μπουφάν τους ανοιχτό.