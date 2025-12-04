Driveit

Οδηγώντας τώρα στα τελευταία 10χλμ. του Πάτρα – Πύργος που παραδίδονται σήμερα στις 2 το μεσημέρι

Ολόκληρη η Πατρών – Πύργου των 75 χλμ. σε κυκλοφορία από την Ολυμπία Οδό
patra-pyrgos-4-12-2025
Δημήτρης Μπαλής

Ένα πολύ σημαντικό έργο παραδίδεται σήμερα σε κυκλοφορία από την Ολυμπία Οδό.

Σε συνέχει του ρεπορτάζ σήμερα το πρωί από τα εγκαίνια και του τελευταίου τμήματος των 10 χλμ. Μιντιλόγλι – Καμίνα, που συνδέονται στα 65 χλμ. του τμήματος Καμίνια – Πύργος, μπήκαμε και οδηγήσαμε σε αυτά τα 10 χλμ. που θα δοθούν σε πλήρη κυκλοφορία προς το κοινό, σήμερα στις 2 το μεσημέρι.

Ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συν Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης.

Το έργο αυτό κατασκευαστικά ήταν πιο δύσκολο από το πρώτο τμήμα που παραδόθηκε των 65 χλμ. (σε νέα χάραξη), καθώς στα 10 χλμ. οι εργασίες γίνονταν παράλληλα με την κυκλοφορία των οχημάτων (υφιστάμενη χάραξη).

Απομένουν λίγα έργα ακόμα, αντιπλημμυρικά και ΣΕΑ, που θα έχουν ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2026.

Το μεγάλο όφελος είναι ότι οι οδηγοί θα κινούνται με ασφάλεια και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

