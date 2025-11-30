Όμιλος BMW: Η άρρηκτη σχέση με την κοινωνία

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου αναφορικά με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο του ομίλου BMW, συνεχίζω σήμερα αναφερόμενος στη συνεργασία του γερμανικού ομίλου με οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και καλλιτέχνες.

Κι αυτό φανερώνει ότι ο όμιλο BMW δεν ενδιαφέρεται μόνο για την εκπαίδευση των εργαζομένων του και την εξέλιξή τους, αλλά και για την «καλλιέργεια» των ανθρώπων, γενικότερα.

Κοινωνικά «συμβόλαια»

Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω στο Μόναχο, ο όμιλος συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία μέσω παγκόσμιων προγραμμάτων (υποστηρίζει 90 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο), όπως το Intercultural Innovation Hub.

Ξεχωριστή, πάντως, είναι η υποστήριξη του One Young World Summit, από το 2017. Το OYW είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην ενδυνάμωση και τη σύνδεση νέων ηγετών με στόχο τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Το όραμα ξεκίνησε το 2009 στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμπνευσμένο από το ενωτικό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και την ηθική ηγεσία που ενσαρκώνουν προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα.

Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μια ημέρα εκδηλώσεων με καλεσμένες παγκόσμιες προσωπικότητες, από ροκ σταρ μέχρι ανθρώπους που γεννήθηκαν στην απελευθερωμένη από ρατσισμό Νότιο Αφρική και σε μια τεράστια, κατάμεστη αίθουσα διαπίστωσα την επιδραστικότητα που έχουν στο κοινό.

Επίσης, ο όμιλος BMW στη Βαυαρία συμμετέχει σε πρωτοβουλίες όπως το Tech4Kids, στο Λάντσχουτ, σε προγράμματα που διευθύνονται από το Ίδρυμα Philipp Lahm στο Μόναχο, στην ομάδα μπάσκετ της Μπάγερν και στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό JOBLINGE, ο οποίος υποστηρίζει τους νέους που εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας.

Συνεργασία με καλλιτέχνες – Γλυπτά σε τροχούς

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα πολιτιστικής εμπλοκής αποτελούν τα BMW Art Car, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τον κόσμο του design, λειτουργώντας ως πλατφόρμες για πολιτιστική ανταλλαγή, συμμετοχή στην κοινωνία και δημιουργική συνεργασία.

Από το 1975, διάσημοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Alexander Calder, Andy Warhol και Julie Mehretu, σχεδιάζουν πάνω σε οχήματα του ομίλου BMW.

Σήμερα η συλλογή Art Car περιλαμβάνει 20 μοναδικά μοντέλα που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες πέντε δεκαετίες ιστορίας της τέχνης – από την ποπ αρτ μέχρι την εννοιολογική τέχνη και την ψηφιακή τέχνη.

Για παράδειγμα, ο Andy Warhol μετέτρεψε την BMW M1 σε μια έκρηξη χρωμάτων για να συμβολίσει την ταχύτητα. Ο Roy Lichtenstein στόλισε την BMW 320i Turbo με τις χαρακτηριστικές του κουκκίδες Ben-Day, ενώ η Jenny Holzer χρησιμοποίησε την BMW V12 LMR για να μεταφέρει εννοιολογικά μηνύματα. Η Esther Mahlangu έφερε τα παραδοσιακά μοτίβα της αφρικανικής κουλτούρας Ndbele σε μια BMW 525i, ενώ ο Olafur Eliasson μετέτρεψε το υδρογονοκίνητο ερευνητικό όχημα H2R σε ένα γλυπτό από πάγο.

Η τελευταία έκδοση σχεδιάστηκε από την αιθιοπικής καταγωγής Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Julie Mehretu το 2024. Η BMW M Hybrid V8 της αντλεί έμπνευση από έναν από τους μεγάλου μεγέθους πίνακές της, που παρουσιάζει την αφηρημένη αισθητική και τη δυναμική χρωματική της παλέτα.

Ώθηση για την κυκλική οικονομία

Σε συνεργασία με το UnternehmerTUM, το κορυφαίο κέντρο καινοτομίας και δημιουργίας επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ο όμιλος BMW προωθεί ενεργά τον μετασχηματισμό προς την κυκλική οικονομία. Για την ενίσχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη κυκλικών λύσεων που εξοικονομούν πόρους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, η κοινή πρωτοβουλία Circular Republic ξεκίνησε το 2023. Στόχος είναι να καθιερωθεί το Μόναχο ως η «Silicon Valley της Κυκλικής Οικονομίας» – με θετικό διεθνές αντίκτυπο.