Opel: Το Grandland Electric AWD είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό τετρακίνητο Opel

Διαθέσιμο είναι στην Ελλάδα –και αρκετά επίκαιρο τον χειμώνα με τις καιρικές συνθήκες που βιώνουμε- το νέο Opel Grandland Electric All-Wheel Drive.

Πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό, τετρακίνητο Opel, που φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, που αποδίδουν συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp), και μέγιστη ροπή 509 Nm, από μηδενικές στροφές, επιταχύνοντας στα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα.

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το κινητήριο σύστημα ανάλογα τις συνθήκες ή τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας: το πρόγραμμα Normal που αξιοποιεί τον μπροστινό κινητήρα, δίνοντας ισχύ έως 230 kW (313 hp) και 450 Nm ροπής, ή το πρόγραμμα Sport όπου οι κινητήρες λειτουργούν μαζί με κατανομή 60:40 σε εμπρός και πίσω άξονα, ή το πρόγραμμα Eco που δίνει έμφαση στη μέγιστη αυτονομία, με περιορισμό ισχύος στα 157 kW (213 hp). Πάντως, σε έντονη επιτάχυνση, ενεργοποιείται αυτόματα και ο πίσω κινητήρας.

Το εξελιγμένο πλαίσιο διαθέτει τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας και χρησιμοποιεί δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα στο αμορτισέρ, επιτρέποντας μηχανική προσαρμογή της απόσβεσης ανάλογα με τη συχνότητα των κινήσεων, ενώ έχουν γίνει ειδικές ρυθμίσεις σε ελατήρια, αντιστρεπτικές δοκούς, τιμόνι και σύστημα ESC.

Καταλήγοντας, το Opel Grandland Electric AWD εφοδιάζεται με μπαταρία ιόντων λιθίου NMC με ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 502 χλμ..

Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία από 52.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).