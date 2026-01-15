Ποια μοντέλα είναι «Παγκόσμια Αυτοκίνητα της Χρονιάς» από γυναίκες

Η επιτροπή WWCOTY – Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς για Γυναίκες -, ανακοίνωσε τα 6 μοντέλα που έκριναν ότι είναι πρώτα στις κατηγορίες τους.

Βέβαια, στις 8 Μαρτίου θα έχουμε το αυτοκίνητο που θα ξεχωρίσει σε όλες τις κατηγορίες και θα ανακοινωθεί με την ευκαιρία της «Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας».

Συγκεκριμένα, η επιτροπή που αποτελείται από 84 γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 54 χώρες, έδωσε πρωτιές: Nissan Leaf στην κατηγορία Compact, Skoda Elroq στα Compact SUV, Mercedes-Benz CLA στα μεγάλα αυτοκίνητα, Hyundai Ioniq 9 στα μεγάλα SUV, Toyota 4Runner στα 4×4 και Lamborghini Temerario στα αυτοκίνητα επιδόσεων.

Επιπλέον, το WWCOTY απένειμε στη Renault το Βραβείο Καλύτερης Τεχνολογίας και στη Ford το Βραβείο Sandy Myhre για τη δέσμευσή της στην ισότητα των φύλων.

Όλα τα επιλέξιμα οχήματα έπρεπε να είναι νέα μοντέλα που κυκλοφόρησαν σε τουλάχιστον δύο ηπείρους ή 40 χώρες μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025. Πάντως, ορισμένα μοντέλα, όπως η Mercedes-Benz CLA έρχεται το 2026 στην Ελλάδα, όπως και το Hyundai Ioniq 9, ενώ Toyota 4Runner και Lamborghini Temerario δεν πρόκειται να τα δούμε στη χώρα μας.