WRC: Τρομερές μάχες στην Κένυα με την Toyota να έχει το 1-2-3-4

Με ιδιαίτερη ένταση συνεχίστηκε στη δεύτερη μέρα του το τρίτο ράλι του WRC στην Κένυα.

Σήμερα το πρόγραμμα είχε 8 ειδικές διαδρομές, όμως οι αγωνοδίκες έκριναν ότι έπρεπε να ακυρώσουν την πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, καθώς η βροχόπτωση είχε κάνει αδύνατα τα περάσματα των αυτοκινήτων, διότι από την ίδια ειδική πέρασαν και χθες και έγινε χαμός με τις λάσπες. Άλλοι οδηγοί δεν έβλεπαν, ενώ τα Hyundai υπερθερμάνθηκαν.

Έτσι, διεξήχθησαν 7 ειδικές διαδρομές, με 4 από αυτές να τις κερδίζει ο Σάμι Παχάρι με Toyota Yaris Rally1, και 3 ο Σεμπαστιάν Οζιέ με ίδιο αυτοκίνητο.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, επίσης με Toyota, που χθες ήταν επικεφαλής, μολονότι δεν κέρδισε καμία ειδική σήμερα, κατάφερε να διατηρηθεί πρώτος, οριακά, με διαφορά μόλις 1 δευτ. από τον Οζιέ και 20,5 δευτ. από τον Ελφιν Έβανς, που είναι επικεφαλής της βαθμολογίας και οδηγεί κι αυτός Yaris.

Ο Παχάρι με την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε είναι 4ος, με διαφορά 1 λεπτό και 10 δευτ. από τον Σόλμπεργκ, ενώ τον ακολουθούν σε πάνω από 30 δευτ. απόσταση δύο Hyundai i20N Rally1, των Τιερί Νεβίλ και Αντριέν Φορμό.

Ο Κατσούτα με χτυπημένο το Yaris έπεσε στην 7η θέση και στην 8η ο Λάπι με Hyundai, ενώ ο Άρμστρονγκ με Puma της M-Sport Ford είναι στη 16η θέση.

Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές και την Κυριακή 4 ακόμα για να ολοκληρωθεί ο αγώνας.