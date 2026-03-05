Skoda: Στοχεύει στο μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Κατά την επίσκεψή μου στη Μλάντα Μπόλεσλαβ, έδρα της Skoda, εκεί που η τσεχική μάρκα του ομίλου VW δημιούργησε το νέο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών τεχνολογίας cell-to-pack, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά τι ενέργειες κάνει η εταιρεία για να μειώσει -με στόχο να εξαλείψει- το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Μέσα σε διάστημα 15 ετών, λοιπόν, 2010 – 2015, με εντατικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, η Skoda κατάφερε να μειώσει κατά 56% τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον.

Για την παραγωγή κάθε αυτοκινήτου πέτυχε να μειώσει: κατά 42% την απαιτούμενη ενέργεια, κατά 67% τα κιλά διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπονται ανά αυτοκίνητο, κατά 100% τα απόβλητα, και κατά 42% την κατανάλωση του νερού σε κυβικά μέτρα.

Σημειώνω ότι στα εργοστάσιά της η Skoda έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελ για να παράγει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να την αξιοποιεί στις δραστηριότητες των εργοστασίων, ενώ χρησιμοποιεί ενέργεια και από βιομάζα. Κατά συνέπεια, τα εργοστάσιά της στοχεύουν στο εγγύς μέλλον να είναι 100% περιβαλλοντικά ουδέτερα!

Ακόμα και το νερό που καταναλώνεται ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται στο πράσινο των εργοστασίων.

Η Skoda έχει θέσει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα: το 2026 να το μειώσει ακόμα κατά 26%, το 2030 κατά 55%, το 2040 κατά 85% και το 2050 κατά 95%.