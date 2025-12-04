Στις 2 το μεσημέρι σε λειτουργία, από σήμερα 4 Δεκεμβρίου, και το τελευταίο τμήμα της Πατρών–Πύργου

Παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, βουλευτών, δημάρχων και φορέων της ευρύτερης περιοχής, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο, και δίνονται σήμερα στην κυκλοφορία (από τις 2 το μεσημέρι) και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, Μιντιλόγλι – Καμίνια, της Ολυμπίας Οδού.

Ήταν και το πιο δύσκολο τεχνικά τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου, καθώς από τα 75 χλμ. συνολικά, τα 13 κατασκευάστηκαν σε υφιστάμενη χάραξη και με την κυκλοφορία να διεξάγεται με παρακάμψεις, ενώ τα υπόλοιπα 62 χλμ. κατασκευάστηκαν σε νέα χάραξη.

Με την παράδοση και του τελευταίου τμήματος, η απόσταση Πάτρα – Πύργος θα διανύεται με ασφάλεια σε μόλις 40 λεπτά της ώρας, ενώ η διαδρομή Αθήνα – Πύργος θα γίνεται με ασφάλεια σε 2 ώρες και 45 λεπτά.

Ήταν ένα μεγάλο έργο το Πάτρα – Πύργος, το οποίο πέρασε από πολλά κύματα.

Το 2014 απεντάχθηκε από τον αρχικό σχεδιασμό της Ολυμπίας Οδού που προέβλεπε επέκταση προς Τσακώνα. Στη συνέχεια είχαμε κατάτμηση σε 8 εργολαβίες που δεν προχώρησαν ποτέ και φτάσαμε στο 2020, όταν έπειτα από μνημόνιο κυβέρνησης και Ολυμπίας Οδού σχεδιάστηκε η επανένταξη του έργου στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού και αφού το 2021 είχαμε και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κύρωση του έργου από τη Βουλή, το 2022 ξεκίνησαν τα έργα ώστε έπειτα από 3 χρόνια και εντός χρονοδιαγράμματος να παραδοθεί στο σύνολό του το έργο.

Βέβαια, απομένουν ορισμένα μικρά υποέργα, τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, παράπλευρων και συνδετήριων οδών, ενώ θα ξεκινήσουν και έργα για ΣΕΑ με πρατήρια καυσίμων και ηλεκτροφορτιστές, που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ίσως και μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Τα 10 αυτά χιλιόμετρα προστίθενται στα πρώτα 65 χλμ. που είχαν δοθεί σε κυκλοφορία από την 1η Αυγούστου 2025, κι έτσι ολόκληρη η Ολυμπία Οδός σε μήκος 277 χιλιομέτρων βρίσκεται εν λειτουργία, καθιστώντας τον αυτοκινητόδρομο ως τον τρίτο μεγαλύτερο της Ελλάδας.

Η νέα υποδομή διαθέτει σύγχρονη χάραξη, πλήρη διαχωρισμό κατευθύνσεων, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Έργα υποδομής όπως γέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, χώροι στάθμευσης και ανισόπεδοι κόμβοι εξασφαλίζουν ασφαλείς και ομαλές συνδέσεις με το περιφερειακό οδικό δίκτυο.

Τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής, η ενισχυμένη επιτήρηση, η διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και η 24/7 οδική βοήθεια από τις επιχειρησιακές ομάδες της Ολυμπίας Οδού προσφέρουν πλέον πολύ ασφαλέστερες μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Η Πατρών – Πύργου

Ξεκινά από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μιντιλογλίου έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Πύργου και έχει μήκος 75 χλμ., εκ των οποίων 13 χλμ. σε υφιστάμενη χάραξη και τα 62 χλμ. σε νέα χάραξη.

Στα εργοτάξια της Πατρών – Πύργου απασχολήθηκαν πάνω από 1.400 εργαζόμενοι. Ο νέος αυτοκινητόδρομος έχει 2 λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση κεντρική διαχωριστική νησίδα. Περιλαμβάνει 9 κόμβους που συνδέουν τον αυτοκινητόδρομο με πολλά χωριά και πόλεις καθώς και με τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, με πάνω από 200.000 ωφελούμενους από τις τοπικές κοινωνίες.

Στο έργο υπάρχουν 15 γέφυρες (η γέφυρα του ποταμού Πηνειού, 240μ. είναι η μεγαλύτερη σε όλο το μήκος της Ολυμπίας Οδού), 27 άνω διαβάσεις και 39 κάτω διαβάσεις, 150 οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης μήκους 7.250μ., 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Καραίικα και Πύργος), 1 εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (που περιλαμβάνει και εγκατάσταση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων) στον Πύργο, 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (Καμίνια και Πύργος).

Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης & Οδική Ασφάλεια

Η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων, συνολικά, μηδένισε τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 8 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες οδικής ασφάλειας στην Πατρών-Πύργου, τα μισά αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα.

Η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, δηλαδή λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής. Στους 4 πρώτους μήνες κυκλοφορίας της Πατρών-Πύργου μεγάλη κινητικότητα παρουσίασε ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής μέσω του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Συγκεκριμένα, το ένα τρίτο των οδηγών (67%) επιλέγει την πληρωμή με πομποδέκτη και οι υπόλοιποι (33%) τα αυτόματα μηχανήματα, στα οποία οι μισοί πληρώνουν με κάρτα (χρεωστική/ πιστωτική) ή κινητό και οι άλλοι μισοί με κέρματα.

Η Πατρών – Πύργου εξυπηρετείται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ρίου, και τη νέα Τεχνική Βάση στον Πύργο. Υπάρχουν 46 εργαζόμενοι (εργοδηγοί, περίπολα, συνεργείο, διόδια), 13 οχήματα περιπολίας και επέμβασης και 22 μηχανήματα έργου και πρόσθετο προσωπικό από Υπεργολάβους.

Επίσης, από σήμερα 4 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν και οι δύο σταθμοί διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη (46,5χλμ.).

Στον Μετωπικό σταθμό της Πάτρας οι τιμές για τις κατηγορίες 1,2,3,4 είναι, αντίστοιχα: 2,40, 3,50, 8,90 και 12,40 ευρώ.

Στον Πλευρικό σταθμό Κάτω Αχαϊάς, οι τιμές είναι: 1,50, 2,10, 5,40 και 7,50 ευρώ.

Καταλήγοντας, στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας, της Πατρών – Πύργου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 829.000 διελεύσεις (6.800 η ημερήσια κυκλοφορία), υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του αυτοκινητόδρομου για τη μετακίνηση και την περιφερειακή ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα.

Τώρα, με την παράδοση του νέου τμήματος θα πολλαπλασιαστούν οι διελεύσεις.