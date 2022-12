Η Nissan ανακοίνωσε ότι το αμιγώς ηλεκτρικό μίνι όχημά της Sakura, κέρδισε το βραβείο του Ιαπωνικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022-2023.

Πρόκειται για την έκτη φορά που η Nissan κερδίζει αυτό το βραβείο. Το Sakura κέρδισε επίσης το βραβείο Kei Car of the Year, ένα βραβείο ειδικά για την κατηγορία των μίνι οχημάτων. Επιπλέον, το SUV X-Trail κέρδισε το βραβείοTechnology Car of the Year.

Η κριτική επιτροπή επέλεξε επίσης τα Sakura, Fairlady Z και X-Trail στη λίστα με τα 10 καλύτερα αυτοκίνητα της χρονιάς. Η λίστα ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο, μετά τον πρώτο γύρο επιλογής. Έχουν περάσει 21 χρόνια από την τελευταία φορά που η Nissan είχε τρία οχήματα στη λίστα με τα 10 καλύτερα αυτοκίνητα.

Sakura: Ιαπωνικό αυτοκίνητο της χρονιάς

Το Sakura EV ανεβάζει ψηλά τον πήχη στην κατηγορία των mini οχημάτων, καθώς προσφέρεται σε ανταγωνιστική τιμή και θα συμβάλει στη διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ιαπωνία. Ο ευέλικτος χειρισμός του και η ακτίνα στροφής των 4,8 μέτρων, επιτρέπει στον οδηγό του να εκτελεί γρήγορους ελιγμούς με ευκολία.

Παρά το μέγεθός του, το Sakura διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό και μεγάλη αυτονομία, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις, στην εργασία και τα ψώνια. Διαθέτει επίσης το ProPILOT Park, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει το παρκάρισμα και να κάνει την οδήγηση πιο ευχάριστη.

Επιπλέον, η κριτική επιτροπή του θεσμού αξιολόγησε πολύ θετικά τον χειρισμό και τη δυναμική του απόδοση, που ξεπερνά αυτή των συμβατικών μίνι οχημάτων. Η τεχνολογία ασφαλείας αξιολογήθηκε επίσης καλά, με υψηλές βαθμολογίες για το 360° Safety Assist (σύστημα υποστήριξης οδήγησης all-around), το οποίο παρέχει υποστήριξη οδήγησης παρόμοια με αυτή που συναντάται στα πολυτελή αυτοκίνητα.

Sakura: Kei Car of the Year

Το Sakura προσφέρει λειτουργίες με βέλτιστο λόγο κόστους / οφέλους, ως ένα εισαγωγικό μοντέλο EV στην κατηγορία των mini οχημάτων.

Αξιολογήθηκε επίσης ιδιαίτερα για την αυτονομία του, που κυμαίνεται από 120 km έως 150 km για καθημερινές διαδρομές. Το υψηλό επίπεδο σταθερότητας χειρισμού και η ησυχία της καμπίνας του, του έδωσαν επιπλέον πόντους για την βράβευσή του.