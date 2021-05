Ο Carlos Tavares, το μεγάλο αφεντικό της Stellantis πιστεύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν πρέπει να είναι η μοναδική λύση βιώσιμης κινητικότητας, την ώρα που όπως λέει παραμένουν ακριβά και επιβλαβή για το περιβάλλον. Ο Tavares τονίζει παράλληλα πως πρέπει να θυμόμαστε ότι «η απόφαση για την επιλογή αυτής της τεχνολογίας δεν έχει ληφθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία».

«Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με πολλαπλές τεχνολογίες, όχι με μία μόνο τεχνολογία», δήλωσε ο Tavares στη διάσκεψη κορυφής Future of the Car, που διοργάνωσαν οι Financial Times.

Διαβάστε περισσότερα στο drive.gr