Τα πρώτα σε πωλήσεις μοντέλα της ελληνικής αγοράς

Η αγορά αυτοκίνητου στην Ελλάδα, στο 7μηνο Ιανουάριος – Ιούλιος του 2025, κινείται με θετικό πρόσημο κατά 1,7% και 91.768 μονάδες, σύνολο.

Επιμέρους, η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης (Α) με 9.450 πωλήσεις κατέχει το 10,3% της αγοράς. Σημειώνω ότι αυτή τη κατηγορία έχει, πλέον, λίγα αυτοκίνητα (μόλις 18) και η δεκάδα με τα πιο καλοπουλημένα μοντέλα είναι: Kia Picanto 2.650 μονάδες, Fiat Panda 2.591, Toyota Aygo X 1.825, Hyundai i10 με 1.537, Hyundai Inster (ηλεκτρικό) 237, Mitsubishi Space Star 221, Suzuki Ignis 204, Leapmotor T03 με 94 (ηλεκτρικό), Fiat 500 με 69 και Dacia Sprint (ηλεκτρικό) 6 μονάδες.

Στην πιο δημοφιλή εμπορικά κατηγορία των supermini (B), όπου υπάρχει πολύ σκληρός ανταγωνισμός με δεκάδες μοντέλα, έχουν πουληθεί 51.818 μονάδες με 56,47% μερίδιο αγοράς.

Η δεκάδα με τα πιο καλοπουλημένα μοντέλα είναι: Peugeot 2008 με 4.468 μονάδες, Toyota Yaris Cross 4.084, Toyota Yaris 3.651, Citroen C3 με 3.635, Suzuki Vitara 2.747, Peugeot 208 με 2.620, Opel Corsa 2.603, Suzuki Swift 2.315, Hyundai i20 με 2.046 και Renault Clio με 1.704 μονάδες.

Στην κατηγορία των μικρομεσαίων σε μέγεθος μοντέλων (C) που κάποτε ήταν η πιο εμπορική αλλά τώρα με 21.953 μονάδες είναι δεύτερη με ποσοστό 23,92%, η πρώτη δεκάδα είναι: Toyota CH-R 2.138, BMW X1 με 1.669, BMW Σειρά 1 με 1.430, MG ZS max 1.194, Toyota Corolla Cross 1.134, Nissan Qasqhai 1.029, Mercedes GLA 921, VW Tiguan 836, Peugeot 3008 με 760 και Audi A3 με 714 μονάδες.

Η κατηγορία των μεσαίων αμαξωμάτων (D) κατέχει μόλις το 6,73% με 6.172 μονάδες. Ξεχωρίζει σε πωλήσεις η BMW X2 με 655 και ακολουθούν: Ford Kuga 462, Tesla Model Y (ηλεκτρικό) 356, BYD Seal U (ηλεκτρικό) 311, Volvo XC60 με 309, Tesla Model 3 (ηλεκτρικό) 300, Renault Arkana 283, Mercedes GLC 232, Skoda Kodiaq 222, Toyota RAV4 με 219 μονάδες.

Η μεγάλη κατηγορία (Ε), με λίγες επιλογές, κατέχει το 0,51% με 466 πωλήσεις. Η δεκάδα έχει ως εξής: Porsche Cayenne 97, Land Rover Range Rover Sport 96, BMW X5 με 72, Mercedes GLE 47, Jeep Wrangler 44, Mercedes Σειρά E 42, Toyota Land Cruiser 13, Skoda Superb 12, Hyundai Ioniq (ηλεκτρικό) 6 και Lexus RX με 8 μονάδες.

Στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία (F–G) με 0,37% μερίδιο και 335 μονάδες, έχουμε: Volvo XC90 με 73, BMW Σειρά 5 με 40, Land Rover Range Rover 32, BMW X6 με 20, Volvo EX90 (ηλεκτρικό) 20, Porsche Panamera 19, BMW XM 16, Porsche Taycan (ηλεκτρικό) 12, Audi Q8 με 12 και Mercedes Σειρά S με 11 μονάδες.

Η κατηγορία των MPV που κάποτε βρισκόταν ψηλά, τώρα έχει 3 πωλήσεις (από ένα αυτοκίνητο Ford B-MAX, Fiat 500L, Citroen C4 Picasso).

Η κατηγορία MPV–M/Combi, που έχει και τις station wagon εκδόσεις, έχει μερίδιο 1,46% με 1.344 μονάδες. Η πρώτα δεκάδα είναι: Hyundai Staria 424, Mercedes Vito 168, Toyota Proace City Verso 156, VW Caddy 101, Nissan Primastar 95, Toyota Proace 73, Mercedes Σειρά V 59, Ford Tourneo Custom 39, Ford Tourneo Courier 37 και Opel Zafira με 31.

Δυστυχώς η κατηγορία των Sports, που έχει και cabrio μοντέλα, προσιτά αλλά και πανάκριβα, όλες κι όλες οι πωλήσεις είναι 226 μονάδες με 0,25% μερίδιο αγοράς. Όλα τα μοντέλα που έχουν πουληθεί είναι: MINI Cabrio 120, Mazda MX-5 με 30, MOKE 27, Porsche 911 με 20 μονάδες, Ford Mustang 9, BMW Z4 με 4, Lotus Emira 3, MG Cyberster 3, Mercedes SL 2, Lamborghini Revuelto 2, Bentley Continental 2, Audi R8 μόλις 1 και από 1 Maserati Grandturismo, Porsche Cayman και Ferrari 296 GTS.