Το πλήρως ηλεκτρικό SUV IONIQ 5 της Hyundai Motor κατέκτησε το βραβείο «Import Car of the Year 2022-2023» στο θεσμό Car of the Year (JCOTY) της Ιαπωνίας.

Ως το πρώτο μοντέλο της μάρκας IONIQ, αποκλειστικά για ηλεκτροκίνητα οχήματα (BEV) της Hyundai Motor, το IONIQ 5 έλαβε μια από τις πιο διάσημες διακρίσεις, ξεπερνώντας τα BMW iX, Land Rover Range Rover και Renault Arkana, τα οποία συμμετείχαν στη λίστα των 10 καλύτερων αυτοκινήτων της χρονιάς.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία κερδίζει βραβείο στο JCOTY.

Το Ιαπωνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς καθιερώθηκε το 1980 για να αναδείξει τα 10 Καλύτερα Αυτοκίνητα της Χρονιάς και τους τελικούς νικητές για κάθε κατηγορία μετά από δοκιμές και ψηφοφορίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιαπωνικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022.

Τα οχήματα που κυκλοφόρησαν στην ιαπωνική εγχώρια αγορά αυτοκινήτου μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και της 31ης Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους συμμετέχουν στον ετήσιο διαγωνισμό. Το IONIQ 5 επιλέχθηκε στα 10 καλύτερα αυτοκίνητα για το 2022-2023 μεταξύ 48 υποψηφίων.

«Το IONIQ 5 σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα κατεύθυνση στην ηλεκτροκίνηση τόσο στην Ιαπωνία όσο και σε όλο τον κόσμο. Ήδη το IONIQ 5 έχει κατακτήσει πολλά σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς, η βράβευσή του και στην Ιαπωνία είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, ειδικά απέναντι σε τόσο ισχυρό ανταγωνισμό», δήλωσε ο κ. Won Sang Cho, Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Mobility Japan.

«Από τότε που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία νωρίτερα μέσα στο έτος, το IONIQ 5 έλαβε πολύ θετικά σχόλια από καταναλωτές που επαίνεσαν τη σχεδίαση, τις τεχνολογίες και την εξαιρετική αυτονομία του. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στο μέλλον της κινητικότητας με ειλικρίνεια και ταπεινότητα για την ιαπωνική αγορά».

Το IONIQ 5 βασίζεται την Electric Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group. Το μοντέλο διαθέτει φουτουριστικό σχεδιασμό, καινοτόμο εσωτερικό χώρο κατάλληλο για διάφορους τρόπους ζωής, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, δυναμικές επιδόσεις οδήγησης και υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Παράλληλα, το IONIQ 5 διαθέτει τη λειτουργία V2L (vehicle-to-load) και διάφορες καινοτόμες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού για να βελτιώσει την εμπειρία του αυτοκινήτου τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες.

Η Επιτροπή του JCOTY σχολίασε ότι οι κριτές αξιολόγησαν το IONIQ 5 για την καινοτόμο εξωτερική του εμφάνιση, την εσωτερική σχεδίαση, την εξαιρετική αυτονομία και τις δυναμικές επιδόσεις του. Το ξεχώρισαν επίσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας που ενισχύουν την οδηγική απόλαυση.

Το IONIQ 5 έχει κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των οποίων το World Car ofthe Year (Απρίλιος) και το MotorTrend SUV of the Year 2023. Επιπλέον, κατέκτησε τα German Car of the Year 2022, UK Car of the year 2022, Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems για το 2022, Car & Driver’s EV of the Year 2022, Auto Motor und Sport’s No1 electric vehicle, Auto Bild’s Best Import Car of the Year World Electric Vehicle of the year και Auto Zeitung’s best electric vehicle.

Βασιζόμενη στο όραμά της «Πρόοδος για τον Άνθρωπο», η εταιρεία ίδρυσε την Hyundai Mobility Japan το 2022 με σκοπό να παρέχει οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων στην αγορά μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας σχεδιασμένης να προσελκύει νεότερους Ιάπωνες πελάτες με οικολογική συνείδηση.