Εδώ και 40 χρόνια το Opel Corsa είναι best-seller στην κατηγορία του. Το ίδιο ισχύει και για την τελευταία γενιά του μοντέλου. Από την πρεμιέρα του το 2019, το Corsa έχει κατακτήσει πολυάριθμους τίτλους.

Αναδείχτηκε “Company Car of the Year” καθώς και “Best Buy Car of Europe 2020” ενώ το Corsa-e κατέκτησε το “Χρυσό Τιμόνι 2020”2.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το σερί επιτυχιών και διακρίσεων. Η Opel γιορτάζει φέτος 160 χρόνια καινοτομίας και αυτό ακριβώς συμβολίζει το Corsa με τη 40-χρονη πορεία του, κατά τη διάρκεια της οποίας εισήγαγε πρωτοποριακές καινοτομίες στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Η Opel γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο τα 160 χρόνια της, αλλά και τα 40 χρόνια του Opel Corsa προσφέροντας 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service για το δημοφιλές μοντέλο. Ένα σημαντικό κίνητρο για τους υποψήφιους πελάτες, το οποίο, σε συνδυασμό με την άμεση παράδοση και εγγύηση τιμής που προσφέρει η Opel για το Corsa, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού.

Πλήρης γκάμα κινητήριων συνόλων: Ηλεκτροκίνηση και οικονομικοί κινητήρες εσωτερικής καύσης

Η Opel έκανε την ηλεκτροκίνηση προσιτή με το λανσάρισμα του ηλεκτρικού Corsa-e το 2019. Με αυτονομία έως 353 km σύμφωνα με το WLTP1, το πενταθέσιο Corsa-e είναι απολύτως κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Η μπαταρία 50 kWh μπορεί να φορτίσει στο 80% σε περίπου 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή. Χάρη στην ισχύ των 100kW/136hp και την άμεσα διαθέσιμη μέγιστη ροπή των 260 Nm, τα κύρια χαρακτηριστικά του Corsa-e είναι η άμεση απόκριση, η ευελιξία και οι δυναμικές επιδόσεις. Το Corsa-e χρειάζεται μόλις 8,7’’ για να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 150km/h.

Από την άλλη, το Corsa διατίθεται με ιδιαίτερα οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και diesel που αποδίδουν από 55kW/75hp έως 96kW/130hp (κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου WLTP1: 5,7 – 4,2 l/100 km, 130 – 110 g/km CO 2 ). Οι επιλογές κιβωτίων περιλαμβάνουν σύγχρονα χειροκίνητα κιβώτια πέντε και έξι σχέσεων, αλλά και ένα 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, που διατίθεται για πρώτη φορά με το Corsa.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια: Σύστημα προβολέων Intelli–Lux LED® Matrix, προειδοποίηση τυφλού σημείου, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης

Η τρέχουσα γενιά Corsa αποδεικνύει ότι η Opel εκδημοκρατίζει την τεχνολογία, αφού προσφέρει συστήματα υποβοήθησης οδηγού που διατίθενται συνήθως σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. “Highlight” αποτελεί το σύστημα φωτισμού adaptive Intelli – Lux LED ® matrix . Τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού, όπως η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, η αναγνώριση οδικών σημάτων και το προσαρμοζόμενο cruise control, αναβαθμίζουν αισθητά το επίπεδο ασφάλειας. Υπάρχουν επίσης λειτουργίες όπως η προειδοποίηση τυφλού σημείου και διάφορα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης, από park pilot μέχρι πανοραμική κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών.

Πρωτοπόρος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Opel Corsa–e Rally, το πρώτο ηλεκτρικό rally car με μπαταρία

Τα Opel Corsa και Corsa-e δεν εντυπωσιάζουν μόνο λόγω της καθημερινής τους χρηστικότητας, αλλά και χάρη στην παρουσία τους στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Με το Corsa-e Rally, το μικρό best-seller αποδεικνύει ότι οι κορυφαίες επιδόσεις μπορούν να συνδυαστούν με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η Opel είναι ο πρώτος κατασκευαστής που έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό όχημα rally με μπαταρία, το οποίο από το 2021 αγωνίζεται στο ADAC Opel e-Rally Cup, το πρώτο στον κόσμο κύπελλο με ηλεκτρικά οχήματα ενιαίου τύπου.