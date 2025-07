Το Audi Q3 στα καλύτερά του

Η 3η γενιά του Audi Q3 πιστοποιεί με εμφατικό τρόπο ότι το compact SUV μοντέλο παραμένει σημείο αναφοράς στην premium κατηγορία.

Αναβαθμισμένο σε όλους τους τομείς, με εκφραστική σχεδίαση που αποπνέει αυτοπεποίθηση και κομψότητα, σε ένα σύνολο που χαρακτηρίζεται από ισορροπημένες, δυναμικές και μυώδεις αναλογίες, το νέο Audi Q3 είναι πιο ώριμο και εξελιγμένο από ποτέ.

Ενεργειακά πιο αποδοτικό, προσφέρεται με ισχυρό κινητήρα 1.5lt ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, με κινητήρα diesel 2.0lt και με Plug-in Hybrid κινητήριο σύστημα, που χαρίζει 120 ολόκληρα χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, υπερ-αρκετά για καθημερινή χρήση, με οικονομία χρημάτων και χωρίς εκπομπές ρύπων.

Η εισαγωγική έκδοση της σειράς είναι η Advanced TFSI Hybrid, με τιμή εκκίνησης από 41.980 €, προσφέροντας μια εξαιρετικά ανταγωνιστική πρόταση για τα δεδομένα της premium κατηγορίας. Για όσους αναζητούν αναβαθμισμένα επίπεδα άνεσης και τεχνολογίας, διατίθεται το πακέτο Premium Plus, σε τιμή από 43.980 €, προσφέροντας συνολικό όφελος εξοπλισμού 3.100 € για την έκδοση Advanced TFSI Hybrid και 2.650 € για την έκδοση Advanced TDI.

Σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά του νέου Q3, το νέο σύστημα αναρτήσεων προσφέρει ακόμα καλύτερα χαρακτηριστικά οδηγικής συμπεριφοράς, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και η τεχνολογία φωτισμού, προέρχονται από εξοπλισμό ανώτερης κατηγορίας αυτοκινήτων.

Συναισθηματικός σχεδιασμός που σε καθηλώνει

Παρατηρώντας το νέο Audi Q3 σε εμπνέει, κυριολεκτικά, με ένα σχήμα που αποτελεί τον τέλειο συνδυασμό στρογγυλεμένων τμημάτων και γραμμών ακριβείας.

Αναμφίβολα δεσπόζει μπροστά το φαρδύ Singleframe που είναι τοποθετημένο ψηλά, και οι περίτεχνοι λεπτοί κωνικοί προβολείς που ενσωματώνονται πλήρως στην αεροδυναμική φιλοσοφία του οχήματος.

Η σχεδίαση του μπροστινού μέρους δίνει έμφαση στην αεροδυναμική, με την ελεγχόμενη εισαγωγή ψυχρού αέρα -που φέρει και τους αισθητήρες στάθμευσης- να είναι εγκατεστημένη κάτω από το Singleframe και να διασφαλίζει ότι ο αέρας ρέει περιμετρικά και αφήνει ανεμπόδιστες τις επιδόσεις του αυτοκινήτου.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι οι αισθητήρες για τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι εγκατεστημένοι πίσω από τα τέσσερα δαχτυλίδια, το σήμα της μάρκας.

Στο πλάι, η οριζόντια γραμμή ώμου μεταξύ των μπροστινών και των πίσω φώτων χωρίζει οπτικά το αυτοκίνητο σε δύο μέρη, με την πάνω πλευρά να δέχεται το φως και την κάτω να σκιάζεται. Οι έντονα κεκλιμένες πίσω κολόνες D, αναδεικνύουν περισσότερο τη γυάλινη επιφάνεια της καμπίνας, με τα πίσω παράθυρα να είναι σε σκούρο χρώμα για διακριτικότητα.

Παράλληλα, τα φρύδια των θόλων των τροχών θυμίζουν το αρχικό quattro. Εξίσου δυναμικό πίσω, με επίσης κωνικούς προβολείς που ξεχωρίζουν από τη στενή λωρίδα φωτισμού που διατρέχει από τη μία άκρη στη άλλη το πίσω μέρος, τονίζοντας το πλάτος του αμαξώματος. Ο δε διαχύτης είναι ενσωματωμένος στον υπερυψωμένο προφυλακτήρα.

Με όλα αυτά, οι σχεδιαστές πέτυχαν έναν εξαιρετικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,30, ενισχύοντας την αεροδυναμική αλλά και τη συνολική ακουστική του αυτοκινήτου, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο της Audi στην compact κατηγορία που προσφέρει ακουστικά κρύσταλλα για τα μπροστινά πλαϊνά παράθυρα.

Η τεχνολογία φωτισμού μετατρέπει τη νύχτα σε μέρα

Προερχόμενη από μεγαλύτερη κατηγορία αμαξωμάτων, η τεχνολογία φωτισμού στο νέο Audi Q3 περιλαμβάνει ψηφιακούς προβολείς Matrix LED.

Το πλεονέκτημα με αυτή τη τεχνολογία, είναι ότι οι λειτουργίες φωτιστικής καθοδήγησης – φώτα καθοδήγησης λωρίδας και φλας αλλαγής πορείας – συνδέονται πλέον πολύ πιο στενά με τις λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού, προκειμένου να εμφανίζονται σημαντικές πληροφορίες στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού, και να γίνεται άμεση οπτική αναφορά στην οδική υποδομή, ώστε να αναβαθμίζεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με την πηγή φωτός micro-LED, οι ψηφιακοί προβολείς Matrix LED εξασφαλίζουν μια πολύ ακριβή κατανομή φωτός των μεγάλων φώτων και ακόμη καλύτερο έλεγχο της αντανάκλασης για τους άλλους χρήστες του δρόμου, ειδικά για αυτούς που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση, αυξάνοντας περαιτέρω την οδική ασφάλεια.

Φιλόξενη, λειτουργική και άνετη καμπίνα

Εξίσου σημαντική δουλειά έκαναν οι σχεδιαστές στην καμπίνα του Audi Q3, βελτιώνοντας και τη λειτουργικότητα.

Με οδηγοκεντρικό χαρακτήρα το κόκπιτ διαθέτει πανοραμική οθόνη με τον πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών, σχηματίζοντας την λεγόμενη ψηφιακή σκηνή.

Ο σχεδιασμός υψηλής αντίθεσης τοποθετεί σκόπιμα στοιχεία στο προσκήνιο ή στο φόντο, δημιουργώντας μια ζεστή αίσθηση, ενώ η γενναιόδωρη περιοχή εφαρμογής, η λεγόμενη Softwrap, εκτείνεται από τις πόρτες σε όλο το πλάτος του ταμπλό, τονίζοντας την οριζόντια σχεδιαστική ευθυγράμμιση για μέγιστη αίσθηση χώρου. Οι δε επίπεδες λαβές των θυρών και μια μοντέρνα, λιτή κονσόλα υπογραμμίζουν την αίσθηση χώρου και άνεσης.

Στην άνεση συνεισφέρει και το γεγονός ότι η νέα μονάδα ελέγχου τιμονιού ενσωματώνει δύο νέους μοχλούς αφήνοντας περισσότερο χώρο αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα, όπου έχουν προστεθεί δύο ποτηροθήκες. Ο μοχλός στα δεξιά είναι ο επιλογέας ταχυτήτων που μεταφέρθηκε από την κονσόλα, και αυτός στα αριστερά χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες φώτων και υαλοκαθαριστήρων.

Τα ηχεία του νέου προαιρετικού ηχοσυστήματος SONOS premium βρίσκονται στο πάνω μέρος των θυρών, προσφέροντας μια έντονη ακουστική εμπειρία με τον νέο εικονικά παραγόμενο surround ήχο. Δώδεκα ηχεία υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού ηχείου και του subwoofer, τροφοδοτούνται από ενισχυτή μέγιστης ισχύος 420 watt.



Κι επειδή Audi χωρίς τεχνολογία δεν εννοείται, το Audi assistant, ο ψηφιακός βοηθός μέσω φωνητικών εντολών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο πολλών λειτουργιών του οχήματος. Ο βοηθός είναι εμπλουτισμένος με Τεχνητή Νοημοσύνη και εμφανίζεται για πρώτη φορά ως avatar στην κεντρική οθόνη αφής του MMI και, όταν είναι ενεργός, επίσης ως εικονίδιο στο head-up display ή στο Audi Virtual Cockpit Plus.

Πέντε ενήλικες θα φιλοξενηθούν πολύ άνετα στην καμπίνα και θα ταξιδέψουν μαζί με τις αποσκευές τους, καθώς το πορτ-μπαγκάζ προσφέρει απλόχερα 488 λίτρα όγκου. Στην πρακτικότητα του Audi Q3 συμβάλλει το συρόμενο πίσω κάθισμα που αν μεταφερθεί μπροστά αυξάνει τον χώρο στα 575 λίτρα, ενώ αν αναδιπλωθούν πλήρως οι πλάτες των πίσω καθισμάτων, ο αποθηκευτικός χώρος αυξάνεται στα 1.386 λίτρα.

Το Audi Q3 μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 2.100 κιλά, ενώ το ανώτερο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο είναι 90 κιλά.

Κινητήρες υψηλής απόδοσης για κάθε ανάγκη

Με μια πλήρη γκάμα κινητήρων η Audi ισχυροποιεί το νέο Q3 ως επιλογή. Προσφέρεται σε έκδοση με τετρακύλινδρο 1.5 TFSI βενζινοκινητήρα με τεχνολογία Mild Hybrid, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic 7 σχέσεων.

Με ισχύ 150 hp (110 kW) έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του, εκτός από την υψηλή απόδοση και την οικονομία καυσίμου, καθώς εφοδιάζεται με σύστημα Cylinder on demand (COD), που απενεργοποιεί προσωρινά τον δεύτερο και τον τρίτο κύλινδρο σε χαμηλά και μεσαία φορτία, στο ρολάρισμα, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και βέβαια οι ρύποι.

Μια δεύτερη, προσθιοκίνητη έκδοση, προσφέρεται με τετρακύλινδρο diesel κινητήρα 2.0 TDI, που συνδυάζεται με το ίδιο 7άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic. Αποδίδει επίσης 150 hp (110 kW), έχοντας μεγάλη ροπή της τάξης των 360 Nm. Το μοτέρ αυτό συνιστάται σε εκείνους που κάνουν μεγάλα ταξίδια, για μέγιστη εξοικονόμηση χρημάτων.

Για όσους κάνουμε πολλές μετακινήσεις σε αστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή είναι η έκδοση Q3 SUV e-hybrid, με τεχνολογία Plug-in Hybrid, που συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης και έναν ηλεκτροκινητήρα (με ισχύ116 hp και ροπή 330 Nm), που αποδίδει συνολική ισχύ 272 hp (200 kW) και συνολική ροπή 400 Nm!

Διαθέτοντας μπαταρία υψηλής τάσης μικτής χωρητικότητας 25,7 kWh (καθαρά 19,7 kWh), σχεδόν διπλάσιας από αυτή που είχε το προηγούμενο μοντέλο, μπορεί να κυκλοφορεί αμιγώς ηλεκτρικά έως και 120 χιλιόμετρα, κάτι που σημαίνει ότι σε καθημερινές αστικές μετακινήσεις μπορεί άνετα να κινηθεί ηλεκτροκίνητα, χωρίς κατανάλωση και με μηδενικούς ρύπους. Επίσης, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει έως και 50 kW (φόρτιση DC) υπό ιδανικές συνθήκες και για να πάρει ενέργεια από το 10% έως το 80% χρειάζεται λιγότερο από μισή ώρα.

Εξελιγμένη ανάρτηση για μεγαλύτερη άνεση και δυναμική οδήγηση

Οι εξελίξεις στο νέο Audi Q3 δεν περιορίζονται στην εμφάνιση, την ψηφιακή τεχνολογία, και στους κινητήρες, αλλά εμφανίζονται και στο στήσιμο του αυτοκινήτου στο δρόμο.

Οι μηχανικοί, δεδομένων των βελτιώσουν στα μοτέρ, αναβάθμισαν την ανάρτηση κάνοντας αυτό το δυναμικά σχεδιασμένο SUV, ένα οικογενειακό μοντέλο κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

Η ανάρτηση με έλεγχο αμορτισέρ αντιδρά συνεχώς στα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος και στην τρέχουσα κατάσταση οδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το τιμόνι, το φρενάρισμα και η επιτάχυνση. Ετσι, η ιδανική απόσβεση υπολογίζεται για κάθε τροχό σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ρυθμίζονται κατάλληλα τα αμορτισέρ.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, το οποίο δεν λειτουργεί πολύ άμεσα, αλλά με μεγάλη ακρίβεια από τη θέση ισορροπίας. Αυτό που ουσιαστικά προσφέρει, είναι ότι προς το τέλος της διαδρομής του τιμονιού, όταν το στρίβουμε πολύ, ο λόγος διεύθυνσης μειώνεται σημαντικά για μεγάλη ευελιξία.

Οι μηχανικοί έκαναν και κάτι ακόμα, καθώς στο σύστημα χειρισμού Audi drive select άλλαξαν τη λειτουργία auto mode και τη balanced για ακόμα καλύτερη ισορροπία μεταξύ δυναμικής οδήγησης και άνεσης.

Κορυφαία συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Η Audi πλαισιώνει το Q3 με ένα ευρύ φάσμα συστημάτων που υποστηρίζουν τον οδηγό καθημερινά, για μεγαλύτερη ευκολία, άνεση και ασφάλεια.

Ουκ ολίγα είναι τα συστήματα που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, όπως: Adaptive Cruise Control, Park Assist Plus με σύστημα στάθμευσης και προβολή 360 μοιρών, Πακέτο Assistance, Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Departure Warning) με Emergency Assist, Σύστημα συγκράτησης του οχήματος σε ανηφόρα (Hold Assist), Κάμερα οπισθοπορείας, Πακέτο Assist με συστήματα προστασίας και προειδοποίησης, Σύστημα υποβοήθησης ελιγμών (Swerve Assist) και υποβοήθησης στροφής (Turn Assist), Cross-Traffic Assist εμπρός, Emergency Brake Assist εμπρός, Hill Hold Assist, Κάμερα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας και ορίων ταχύτητας, Περιoριστής ταχύτητας με ρύθμιση ανάλογα με τα όρια ταχύτητας και Πολυλειτουργική κάμερα.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της υποβοήθησης οδηγού είναι το adaptive driving assistant plus. Το trained parking βοηθά σε ελιγμούς στάθμευσης, ενώ η νέα υποβοήθηση οπισθοπορείας βοηθά τον οδηγό να βγει από αδιέξοδα με περισσότερη ευκολία.

Εξάλλου, για πρώτη φορά, το Emergency Assistant μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος αν ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται. Τότε, το σύστημα οδηγεί αυτόνομα το Audi Q3 στην άκρη του δρόμου και το ακινητοποιεί. Εκπέμπει οπτικές, ηχητικές και απτικές προειδοποιήσεις, δημιουργεί μικρούς κραδασμούς και ενεργοποιεί τα alarm. Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, μια εσωτερική κάμερα παρακολουθεί τον οδηγό για σημάδια νύστας ή απόσπασης προσοχής. Αν δεν υπάρξει αντίδραση από τον οδηγό στις προειδοποιήσεις του Audi Q3 για ορισμένο χρονικό διάστημα, εκπέμπεται ηχητική ειδοποίηση και εμφανίζεται οπτική ένδειξη στον πίνακα οργάνων. Αν ο οδηγός εξακολουθεί να μην αντιδρά, το Audi Q3 στρίβει αυτόματα στην άκρη του δρόμου και πραγματοποιεί κλήση έκτακτης ανάγκης.

Άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία

Κάντε δικό σας το νέο Audi Q3 SUV και επωφεληθείτε από τον πλούσιο εξοπλισμό του προνομιακού πακέτου Premium που περιλαμβάνει: Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με δυνατότητα αναβάθμισης, πακέτο Climate Control Plus με αυτόματο κλιματισμό 3 ζωνών και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και πακέτο Premium Plus με sport καθίσματα σε μαύρο ύφασμα, πακέτο Ambient Lighiting Plus με δυνατότητα εξατομίκευσης χρώματος, και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού σε αλουμίνιο Cross-Brushed matt.

Με όλα αυτά, το νέο Audi Q3 είναι μια πρόταση που γίνεται επιλογή στα premium compact SUV με τιμή από 41.980 ευρώ.