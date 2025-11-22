Το Ημερολόγιο Pirelli 2026 σμίγει τη γυναίκα με γη, αέρα, φωτιά και νερό

Από το 1964 το Ημερολόγιο της Pirelli αποτελεί σημείο αναφοράς για τον καλλιτεχνικό χώρο.

Το πώς μια εταιρεία ελαστικών κατάφερε τεντώσει τη φαντασία των ανδρών, σαν λάστιχο, θα πρέπει να το αναζητήσουμε στην έμπνευση που είχε η Pirelli UK Limited, η βρετανική θυγατρική του ιταλικού ομίλου, εκείνη την εποχή.

Οι Βρετανοί, θέλοντας μια στρατηγική marketing που θα βοηθούσε την Pirelli να ξεχωρίσει από τον εγχώριο ανταγωνισμό, ανέθεσαν στον καλλιτεχνικό διευθυντή Derek Forsyth και τον Βρετανό φωτογράφο Robert Freeman, που είχε φιλοτεχνήσει τα πορτρέτα των Beatles, να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο.

Και το The Cal δεν ήταν ένα απλό ημερολόγιο, σαν αυτά με φωτογραφίες γυμνών γυναικών που κοσμούσαν τους τοίχους των συνεργείων αυτοκινήτων, αλλά ένα εκλεπτυσμένο, αποκλειστικό προϊόν με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές αναφορές, που ναι, είχε γυμνό, με διάσημες γυναίκες, τις οποίες κάποιος κοιτούσε με άλλο μάτι.

Για ορισμένες από αυτές που έχουν περάσει από τις σελίδες του Ημερολογίου, και θα μείνω στις τελευταίες δεκαετίες, δεν χρειάζονται συστάσεις: Naomi Campbell, Helena Christensen, Cindy Crawford, Kate Moss, Eva Herzigova (επιστρέφει στο ημερολόγιο του 2026 μετά από 30 χρόνια!), Nastassja Kinski, Monica Bellucci, Laetitia Casta, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Emma Watson.

Κι επειδή έχω μιλήσει με ορισμένες από αυτές τις διασημότητες, έχω να το λέω ότι το Ημερολόγιο της Pirelli έχει αφήσει τη φαντασία να ξεφύγει από το μυαλό των δημιουργών του.

Σημειώνω ότι από το 1964 έως το 2025, με κάποιες διακοπές κατά τη διάρκεια των χρόνων, 40 φωτογράφοι έχουν δημιουργήσει 51 Ημερολόγια Pirelli.

Για το 2026 ανέλαβε ο Νορβηγός φωτογράφος και σκηνοθέτης Sølve Sundsbø, να φιλοτεχνήσει την 52η έκδοση του «The Cal», εξερευνώντας τη σύνδεση μεταξύ του ανθρώπου και συγκεκριμένα της γυναίκας, με τη φύση. Οι πρωταγωνίστριές του απεικονίζονται ως συμβολικές ενσαρκώσεις των φυσικών στοιχείων – γη, αέρας, φωτιά και νερό – καθώς και πιο άυλων δυνάμεων, όπως η ενέργεια, ο αιθέρας και το φως.

Ο Sundsbø ξεκίνησε τις φωτογραφήσεις στην παραλία Holkham στο Νόρφολκ και στην εξοχή του Έσσεξ για να αιχμαλωτίσει εικόνες της φύσης, προτού συνεχίσει σε στούντιο στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Ως ένθερμος λάτρης της τεχνολογίας και πειραματιστής, χρησιμοποίησε γιγαντοοθόνες LED για να αναδημιουργήσει τις φυσικές εικόνες που είχε «συλλέξει» – ηλιοβασιλέματα, σύννεφα, φωτιά, νερό – ως φόντο για τις πρωταγωνίστριες του εγχειρήματός του.

Οι 22 φωτογραφίες που συνθέτουν το Ημερολόγιο παρουσιάζουν 11 γυναίκες από τους χώρους του κινηματογράφου, της μόδας, του αθλητισμού και της μουσικής: τη Σκωτσέζα ηθοποιό Tilda Swinton, τη Βρετανίδα ηθοποιό Gwendoline Christie, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιό FKA twigs, την Ιταλοαμερικανίδα ηθοποιό και σκηνοθέτη Isabella Rossellini, την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του τένις Venus Williams.

Φωτογράφησε, επίσης, τη Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας και μοντέλο Susie Cave (η οποία είχε εμφανιστεί στις εκδόσεις του 1986 και του 1991), την Ιταλίδα ηθοποιό Luisa Ranieri, το Ρωσικής καταγωγής μοντέλο Irina Shayk, την Κινέζα μοντέλο και ηθοποιό Du Juan (που συμμετείχε στο Ημερολόγιο του 2008), το Τσέχα μοντέλο Eva Herzigová (που συμμετείχε στις εκδόσεις του 1996 και του 1998) και την ηθοποιό από το Πουέρτο Ρίκο Adria Arjona.

Τελικά, τι είναι το Ημερολόγιο της Pirelli; Μια ανεξάντλητη έμπνευση.