Το νέο Opel Astra ανακηρύχθηκε “German Compact Car of the Year 2023”1. Η ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών του θεσμού “German Car Awards” επέλεξε το νέο Astra ως το καλύτερο αυτοκίνητο της compact κατηγορίας στη Γερμανία, με μεγάλη διαφορά από τους ανταγωνιστές του.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες ασφάλειας, τις οποίες η Opel καθιστά προσιτές στους πελάτες της compact κατηγορίας με το νέο Astra, έπεισαν την επιτροπή, την οποία απαρτίζουν 27 ειδικοί και δημοσιογράφοι από τον χώρο του αυτοκινήτου. Όπως άλλωστε και η ολοκληρωμένη γκάμα κινητήριων συνόλων, συμπεριλαμβανομένου του εξηλεκτρισμένου plug-in hybrid, για οδήγηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Η επιτροπή εκθείασε επίσης την εντυπωσιακή, τολμηρή σχεδίαση σε συνδυασμό με την οδηγική απόλαυση και την άριστη σχέση αξίας/τιμής (value for money) που προσφέρει το Astra. Το περίοπτο βραβείο απονεμήθηκε σε τελετή που έλαβε χώρα στο Bad Dürkheim της Γερμανίας.

«Το βραβείο ‘German Car of the Year’ στην compact κατηγορία που κατέκτησε το Astra δείχνει για μία ακόμα φορά ότι η νέα γενιά του μοντέλου είναι πραγματικά ανταγωνιστική και συγκεντρώνει τα προσόντα ενός νικητή, από κάθε άποψη» δήλωσε ο Andreas Marx, επικεφαλής της Opel στη Γερμανία.

«Το Opel Astra υπερτερεί σε πολλούς τομείς, για αυτό και έπεισε την επιτροπή μας σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη και κριτήρια όπως το design και η οδηγική απόλαυση, το Astra ξεχώρισε με διαφορά από τα ανταγωνιστικά μοντέλα» δήλωσε ο Jens Meiners της επιτροπής GCOTY.

Astra: Οδηγική απόλαυση που μαγνητίζει

Κατά τη διάρκεια εκτενών test drives, τα μέλη της επιτροπής μελέτησαν προσεκτικά το Opel Astra σε όλους τους τομείς. Έλαβαν υπόψη τους την οδηγική συμπεριφορά, τη χρηστικότητα, την άνεση και πολλά ακόμα στοιχεία στα οποία η τελευταία γενιά του best seller της compact κατηγορίας πραγματικά διαπρέπει. Με συνολική ισχύ 133 kW/180 hp και ροπή 360 Nm, το ηλεκτροκίνητο Astra Plug-in Hybrid προσφέρει γνήσια οδηγική απόλαυση (WLTP κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου2: 1.1-1.0 l/100 km, εκπομπές CO 2 24-23 g/km), με επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε μόλις 7,6 δευτερόλεπτα, ενώ για πρώτη φορά επιτρέπει οδήγηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Η διαισθητική λειτουργία του συστήματος infotainment και των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού γίνεται εφικτή με τη νέα διεπαφή HMI (Human-Machine Interface), χάρη στο ψηφιακό cockpit Opel Pure Panel με την extra-wide οθόνη αφής και μόνο με τους απαραίτητους αναλογικούς διακόπτες, όπως αυτοί του συστήματος A/C. Προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι προσαρμοζόμενοι, αντιθαμβωτικοί προβολείς Intelli-Lux LED® Pixel Light με συνολικά 168 στοιχεία LED κάνουν την οδήγηση πιο ευχάριστη και ασφαλέστερη, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Τα εργονομικά καθίσματα με πιστοποίηση AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) για τον οδηγό και τον συνοδηγό, με επιλογή επένδυσης Alcantara, εξασφαλίζουν κορυφαία άνεση σε κάθε διαδρομή.

Το βραβείο “German Car of the Year” απονέμεται για πέμπτη χρονιά φέτος. Η ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, που αυτή τη στιγμή αποτελείται από 27 εκλέκτορες, επιλέγει τους αντίστοιχους νικητές σε πέντε κατηγορίες: compact, premium, luxury, new energy και performance. Η επιλογή των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια τιμής και διαθεσιμότητας στην αγορά. Ο διαγωνισμός διεξήχθη για πρώτη φορά το 2019.

[1] German Compact Car of the Year” (κατηγορία compact class, έως €25.000).