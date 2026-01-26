Volkswagen: Η ασίγαστη δύναμη του Golf R Black Edition

Η κορωνίδα των εκδόσεων Golf, είναι το R που χαρακτηρίζεται από σπορτίφ στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό στη γκάμα της Volkswagen, με τεχνολογία που λειτουργεί υποστηρικτικά και πλαίσιο ρυθμισμένο ώστε να ισορροπεί δυναμισμό και καθημερινή χρηστικότητα.

To Golf R εφοδιάζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2.0 TSI, με ισχύ 333 ίππους (245 kW) και 420 Nm ροπής, που επιταχύνει σε 4,6 δευτ. στα 0–100 χλμ./ώρα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα ανέρχεται 250 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, έρχεται η έκδοση Black Edition, με έντονα μαύρα σχεδιαστικά στοιχεία που ενισχύουν την επιβλητική του παρουσία, να αυξήσει την τελική ταχύτητα στα 270 χλμ./ώρα, με το πακέτο R-Performance.

Το μοτέρ συνεργάζεται με 7άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, και σε συνδυασμό με την εξελιγμένη τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring, η οποία κατανέμει ενεργά τη ροπή στους πίσω τροχούς, ενισχύεται περαιτέρω η ευστάθεια, η ακρίβεια και η αίσθηση ελέγχου σε κάθε περίπτωση.

Η Golf R Black Edition απευθύνεται σε οδηγούς που γνωρίζουν ήδη τι εκπροσωπεί το Golf R και σε αυτούς που διαθέτουν ανάλογη οδηγική ικανότητα.