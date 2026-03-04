Volvo: Αυξάνει την παραγωγή του EX60 για να καλύψει τη ζήτηση

Το νέο 5θέσιο, οικογενειακό και αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, που αναμένεται και στη χώρα μας, φαίνεται ότι έχει μεγάλη ζήτηση.

Μόνο στη Σουηδία, πατρίδα της Volvo ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ανήκει στον κινεζικό κολοσσό Geely, οι παραγγελίες ξεπέρασαν τις 3.000 μονάδες, χάρη σε μια νέα προσφορά Care με την προσθήκη τριών ετών δωρεάν φόρτισης στο σπίτι, ενώ ισχυρή ζήτηση υπάρχει και σε μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός λήψης παραγγελιών για το ΕΧ60, είναι επίσης σημαντικά υψηλότερος από ό,τι ήταν για το μικρό SUV EX30 μετά την παγκόσμια παρουσίασή του το 2023, ένα αυτοκίνητο σε μια κατηγορία μεγάλου όγκου πωλήσεων με χαμηλότερη τιμή.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι οι παραγγελίες έχουν ανοίξει μόνο στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς στις ΗΠΑ για το EX60 θα ανοίξουν αργότερα την άνοιξη.

Τούτων δοθέντων, η Volvo στοχεύοντας στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παραγωγής, σχεδιάζει αύξηση της παραγωγής του EX60 στο εργοστάσιό της στην Torslanda στη Σουηδία.

Το EX60 θα είναι διαθέσιμο με τρία διαφορετικά κινητήρια συστήματα: P12 AWD Electric με αυτονομία έως και 810 χλμ., P10 AWD Electric με έως και 660 χλμ., και P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς και αυτονομία έως και 620 χλμ.

Θα προσφέρεται και σε έκδοση EX60 Cross Country με off-road χαρακτηριστικά.