XPENG: Με δύο ηλεκτρικά SUV στην Ελλάδα

Η κινεζική εταιρεία XPENG ξεκίνησε την εμπορική της πολιτική στην Ελλάδα μέσω της εισαγωγικής εταιρείας Τεχνοκάρ.

Στο ξεκίνημα παρουσιάζεται με δύο SUV ηλεκτρικά μοντέλα, που χαρακτηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις, και κορυφαίες δυνατότητες φόρτισης.

Το XPENG G6 είναι ένα δυναμικό μεσαίο D-SUV, που προσφέρεται με μια μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) 80,8 kWh που εξοπλίζει την πισωκίνητη έκδοση Long Range RWD (αυτονομία 525 χλμ. και ισχύ 296 ίππους) και την τετρακίνητη Performance AWD (αυτονομία έως 510 χλμ. και 487 ίππους ισχύ).

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, θα είναι διαθέσιμη και η βασική έκδοση, πισωκίνητη Standard Range Air RWD, με μπαταρία LFP χωρητικότητας 68,5 kWh (αυτονομία 470 χλμ. και ισχύ 252 ίππους).

Το XPENG G6 με αρχιτεκτονική μπαταρίας 5C – 800V, φορτίζει από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά, με κορυφαία μέγιστη ισχύ φόρτισης 451 kW. Τιμές από 38.990 ευρώ με Bonus 2.000 ευρώ της Τεχνοκάρ και 3.000 ευρώ του κρατικού επιδοτούμενου προγράμματος.

Το δε μεγάλο Ε-SUV XPENG G9 εξοπλίζεται με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) 79 kWh (351 ίππους, 502 χλμ. αυτονομία) στην έκδοση Standard Range Pro RWD και με μπαταρία 93,1 kWh (ίδια ισχύ και αυτονομία έως 585 χλμ. στην έκδοση Long Range Pro RWD. Στην τετρακίνητη έκδοση Performance AWD, η ίδια μπαταρία χαρίζει αυτονομία έως 540 χλμ. και η ισχύς του συστήματος είναι 575 ίπποι.

Χάρη στη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 525 kW, το μοντέλο μπορεί να αναπληρώνει την ενέργειά του από 10% σε 80% σε μόλις 12 λεπτά. Τιμές από 56.990 ευρώ (περιλαμβάνεται η επιδότηση 3.000 ευρώ του κρατικού προγράμματος.

Και τα δύο μοντέλα προσφέρονται με εγγύηση 8 χρόνια / 160.000 χλμ. για μπαταρία, κινητήρα και σύστημα μετάδοσης, με 5 χρόνια / 120.000 χλμ. για το αμάξωμα, 12 χρόνια αντισκωριακή προστασία και 3 χρόνια για τη βαφή, ενώ πλαισιώνονται από 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Το πρώτο κατάστημα της XPENG στην χώρα μας λειτουργεί ήδη στη Γλυφάδα, στη Λ. Βουλιαγμένης 80. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ξεκινήσει η λειτουργία του δεύτερου καταστήματος στο Μαρούσι, ενώ σύντομα το δίκτυο της XPENG θα επεκταθεί στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του νέου έτους, και στη συνέχεια σε Λάρισα, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης.