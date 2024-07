Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Skoda Now – Pay later

Η Kosmocar – Skoda σε συνεργασία με την VW Financial Services ανακοινώνει τη δημιουργία του Škoda Now – Pay later.

Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες της Škoda να αγοράσουν το νέο τους αυτοκίνητο σήμερα και να ξεκινήσουν να το αποπληρώνουν το 2025, καθώς δίνεται περίοδος χάριτος 6 μηνών για την καταβολή της πρώτης δόσης.

Η Škoda είναι συνώνυμη με την τεχνολογία, την καινοτομία, τις νέες εμπειρίες και δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να μπουν στον μοναδικό της κόσμο και να τον ανακαλύψουν μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Škoda, όπου μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα αυτό που ισχύει για παραγγελίες έως τις 31 Αυγούστου.

Περισσότερες πληροφορίες για την απόκτηση των μοντέλων Skoda και του χρηματοδοτικού προγράμματος υπάρχουν στο επίσημο site της Skoda.gr.