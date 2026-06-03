Δυσκολότερη η εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την πορεία της οικονομίας όσα αναφέρει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τράπεζας Πειραιώς για τον Μάιο του 2026. Όπως σημειώνεται, η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ αναμένεται να μετριαστεί στο 1,8% το 2026 και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 1,6% το 2027. Οι βασικές αιτίες για αυτό το φρενάρισμα εντοπίζονται στην ενεργειακή κρίση και στη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την ίδια στιγμή, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός προβλέπεται να ενισχυθεί στο 3,7% το τρέχον έτος, προτού αποκλιμακωθεί στο 2,4% το 2027, αν και ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί την ενέργεια και τη διατροφή, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Όσο για την ανεργία, η μείωσή της συνεχίζεται αλλά με σαφώς βραδύτερο ρυθμό, αγγίζοντας το 8,3% το 2026 και το 7,9% το 2027. Πάντως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επιδεικνύοντας ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι αναλυτές του Ταμείου εκτιμούν ότι η χώρα θα διατηρήσει πλεονάσματα καθ’ όλη την περίοδο 2025-2027, ακόμη και με την εφαρμογή των προγραμματισμένων δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Η δημοσιονομική αυτή πειθαρχία αναμένεται να οδηγήσει τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ κοντά στο 134% έως το τέλος του 2027.

Τα ταμεία αντιμέτωπα ξανά με έλλειμμα

Σε αρνητικό έδαφος μετά από πολλά χρόνια μπαίνουν από το 2029 τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030. Το ΠΔΠ δείχνει θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 958 εκατ. ευρώ το 2027 και 366 εκατ. ευρώ το 2028, αλλά στη συνέχεια η εικόνα αντιστρέφεται, με έλλειμμα 362 εκατ. ευρώ το 2029 και 1,270 δισ. ευρώ το 2030. Η πίεση συνδέεται κυρίως με τη σταθερή άνοδο της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η οποία αυξάνεται από 36,519 δισ. ευρώ το 2027 σε 40,753 δισ. ευρώ το 2030, την ώρα που οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό παραμένουν κοντά στα 16,2 δισ. ευρώ.

Σχεδόν 9 δισ. ευρώ χωρίς τελική κατανομή

Όπως επισημαίνει και πάλι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε υψηλότερα επίπεδα ανεβαίνουν τα επόμενα χρόνια οι «πιστώσεις υπό κατανομή» της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς από 3,297 δισ. ευρώ το 2026, οι σχετικές πιστώσεις αυξάνονται σε 5,745 δισ. ευρώ το 2027, 7,365 δισ. ευρώ το 2028, 8,921 δισ. ευρώ το 2029 και 8,816 δισ. ευρώ το 2030. Πρόκειται για δαπάνες που δεν εξειδικεύονται πλήρως στο στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και μπορούν να καλύψουν ανάγκες που θα κατανεμηθούν αργότερα. Η αύξηση δείχνει ότι σημαντικό μέρος του δημοσιονομικού χώρου παραμένει σε κεντρική διαχείριση. Με τον τρόπο αυτό, η κεντρική διοίκηση εξασφαλίζει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει εκ των υστέρων και να κατευθύνει κεφάλαια για την κάλυψη αναγκών που θα κατανεμηθούν και θα εξειδικευτούν σε δεύτερο χρόνο, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θα ανακύπτουν.

Τι μηνύματα στέλνει η μεταποίηση

Η επιτυχημένη προσέλκυση νέων πελατών και η ισχυρή ζήτηση τροφοδότησαν την ανάκαμψη του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Μάιο, με τον προσαρμοσμένο Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global να διαμορφώνεται στις 53,3 μονάδες, έναντι 52,4 μονάδων τον Απρίλιο. Ωστόσο, καταγράφεται μια ανισορροπία: η κινητήριος δύναμη προέρχεται αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών υποχώρησαν για τέταρτο διαδοχικό μήνα. Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η «επαναχάραξη» των μεταφορικών διαδρομών προκαλούν σοβαρές αναταραχές, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές ενέργειας, το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, οδήγησαν στην μεγαλύτερη αύξηση κόστους τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για μια πληθωριστική έξαρση, σημαντικά υψηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο της έρευνας και την ισχυρότερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2022. Η αντίδραση των επιχειρήσεων ήταν άμεση, προχωρώντας σε μετακύλιση μέρους του κόστους μέσω της αύξησης των τιμών πώλησης με τον εντονότερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2022, αν και η άνοδος των τιμών αυτών παρέμεινε χαμηλότερη από την αντίστοιχη των εισροών, δηλαδή των εξόδων. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους 12 μήνες ενισχύθηκαν εκ νέου, με την επιχειρηματική εμπιστοσύνη να υποστηρίζεται από επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και τις διαφημιστικές ενέργειες.

Μικρό καλάθι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, τα οποία σκοπεύει να προωθήσει η κυβέρνηση μέσω ειδικής ρύθμισης, δεν αναμένεται να έχουν το θεαματικό αποτέλεσμα που πολλοί νομίζουν στην τσέπη των καταναλωτών. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί του χώρου, το επικρατέστερο σενάριο είναι να αξιοποιούνται στην πράξη μονάχα για την ενέργεια που καταναλώνεται εκείνη τη στιγμή. Η υπόλοιπη παραγωγή δεν θα έχει κάποιο οικονομικό αντίκρισμα και απλώς θα διοχετεύεται στο δίκτυο δωρεάν ή θα περιορίζεται αυτομάτως αν είναι αχρείαστη. Όλα αυτά συνεπάγονται έναν χρόνο απόσβεσης άνω των δέκα ετών. Το πού ακριβώς θα διαμορφωθεί η τελική ισορροπία είναι κάτι που θα διαπιστώσουμε όταν δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ.

Η μηχανή κερδών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή της «μηχανής» κερδοφορίας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ενίσχυσε την λειτουργική κερδοφορία κατά 22,4%, στα 166 εκατ. ευρώ και κατέγραψε καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ (+33,2%). Ο τομέας των παραχωρήσεων έχει μετατραπεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 65% της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Η οργανική ανάπτυξη της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, οι συμβατικές αναπροσαρμογές των διοδίων και, κυρίως, η ενσωμάτωση, για πρώτη φορά το ‘α τρίμηνο, της Εγνατίας Οδού ενίσχυσαν το προσαρμοσμένο EBITDA των παραχωρήσεων στα 108,6 εκατ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι η Αττική Οδός εμφάνισε αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 8,9%. Με ρευστότητα 1,6 δισ. ευρώ στα ταμεία και το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος εκτός non-recourse χρηματοδοτήσεων στα 403 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τα αναγκαία πολεμοφόδια για το βαρύ επενδυτικό του πρόγραμμα, το οποίο μόνο στο πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 268 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας και την απόκτηση του 12,8% της ΕΥΔΑΠ. Άνοδο κατά 8%, σε περίπου 374 εκατ. ευρώ εμφανίζουν και τα έσοδα από κατασκευές, με τα περιθώρια κέρδους να παραμένουν υγιή και σταθερά. Το συνολικό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ανέρχονται στα 8,8 δισ. ευρώ, με την αξία των έργων που έχουν υπογραφεί να αγγίζει τα 7,2 δισ.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha από Jefferies

Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει στην Alpha Bank η Jefferies, η οποία αυξάνει την τιμή-στόχο στα 5 ευρώ από 4,85 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «Buy». Όπως αναφέρει ο οίκος, τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν άλμα 30% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας και την επίδραση των πρόσφατων εξαγορών. Ακόμη όμως και αν αφαιρεθεί το αποτύπωμα των κινήσεων M&A, η οργανική άνοδος διαμορφώνεται στο διόλου ευκαταφρόνητο 20%. Αυτή η ισχυρή ροή εσόδων οδήγησε τον οίκο σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή, τα οποία αυξάνονται κατά 3% για την περίοδο 2026–2027. Για το 2026, η Jefferies προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 0,42 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η δαπάνη για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανήλθε σε 43 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ (λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής των εργαζομένων), κίνηση που εκτιμάται ότι, ετησίως, θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 15 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος για κέρδη το 2026 σε 950 εκατ. ευρώ παραμένει.

Με σημαντικές προστασίες τα πρώτα υπεράκτια αιολικά

Σημαντικές προβλέψεις για την ανάπτυξη των πρώτων υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη χώρα μας περιλαμβάνει η εισήγηση της αρμόδιας αρχής (ΕΔΕΥΕΠ), που τέθηκε σε διαβούλευση. Προβλέπεται η διεξαγωγή διαγωνισμών, κατά τους οποίους οι επενδυτές θα υπογράφουν συμβόλαια που θα λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του πληθωρισμού, καθώς και άλλες παραμέτρους. Έτσι, θα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων σε βάθος δεκαετιών. Επίσης, κρίσιμο είναι το γεγονός ότι τα υπεράκτια αιολικά θα προστατεύονται, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, από τις αναγκαστικές περικοπές στις οποίες υπόκεινται οι παραδοσιακές ΑΠΕ, δηλαδή τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. Δεδομένης της υψηλής παραγωγής των θαλάσσιων αιολικών, η τελευταία αυτή πρόβλεψη δεν αναμένεται να γίνει δεκτή με θετικό τρόπο από την υπόλοιπη «πράσινη» αγορά.