Η εβδομάδα της κρίσης για τις κεντρικές τράπεζες

Στην πιο κρίσιμη εβδομάδα των τελευταίων μηνών έχουν μπει οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, με την Ευρωζώνη να παρακολουθεί το τι θα αποφασίσει η ΕΚΤ. Η απόφαση της Πέμπτης δεν θα κριθεί μόνο από το αν τα επιτόκια μείνουν αμετάβλητα ή αν ανοίξει ο δρόμος για αύξηση αργότερα. Θα κριθεί κυρίως από το μήνυμα που θα στείλει η Κριστίν Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, την ενέργεια και την αντοχή της οικονομίας. Σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει τις τιμές ενέργειας και ξυπνά μνήμες του 2022, η ΕΚΤ καλείται να δείξει αν θεωρεί το σοκ προσωρινό ή αν βλέπει κίνδυνο νέου κύματος ανατιμήσεων, με άμεση επίπτωση στο κόστος δανεισμού κρατών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών τους επόμενους μήνες στην Ευρώπη.

Ευρωκοινοβούλιο: Η πρώτη μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

Σήμα για το επόμενο μεγάλο παζάρι του ευρωπαϊκού χρήματος θα δώσει αυτή την εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο, με την ψηφοφορία για τη θέση του πάνω στον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το συνολικό ύψος των κονδυλίων αλλά το πού θα πέσει το βάρος τα επόμενα χρόνια, σε άμυνα, συνοχή, αγροτική πολιτική, ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. Για την Ελλάδα, το θέμα έχει άμεσο ενδιαφέρον, καθώς από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα εξαρτηθούν κρίσιμες ροές πόρων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η θέση του Κοινοβουλίου δεν είναι τελεσίδικη απόφαση, αλλά ανοίγει τη διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη, σε μια περίοδο μεγαλύτερων αναγκών και στενότερων δημοσιονομικών περιθωρίων για όλη την Ευρώπη.

Το τέταρτο που μπορεί να οδηγήσει σε μπλακ άουτ

Σε μια ακραία λύση για να προστατεύσουν την οικονομική τους θέση σκοπεύουν να προχωρήσουν οι παραγωγοί ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Αντιμέτωποι με μια απώλεια εσόδων της τάξης του 62% μέσα στον Απρίλιο, αρκετοί παραγωγοί δηλώνουν πρόθυμοι να προβούν σε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας των έργων τους για 15 λεπτά κάθε δύο ώρες στο εξής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτό θα ήταν αρκετό ώστε να οδηγήσει την τιμή χονδρικής σε θετικό πρόσημο για το εν λόγω δίωρο, με αποτέλεσμα να πληρωθούν αντί να βγουν ζημιωμένοι. Αν και νόμιμη, η συγκεκριμένη κίνηση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το ηλεκτρικό σύστημα. Η απότομη απώλεια και επαναφορά ισχύος 2-3 γιγαβάτ μέσα σε μερικά λεπτά θα ασκήσει έντονη πίεση στους διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, απειλώντας έτσι την ευστάθεια του δικτύου.

Η ακτινογραφία της Jumbo

Με τη Jumbo να ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα β’ εξαμήνου, σε ανάλυσή της η Optima αναφέρει ότι ο λιανέμπορας επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Παρά την ενίσχυση-στο β’εξάμηνο- των πωλήσεων κατά 6,7%, η κερδοφορία δέχεται πιέσεις από το αυξημένο μεταφορικό κόστος και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, με το μικτό περιθώριο κέρδους να εκτιμάται στο 54,5%. Είναι μειωμένο, σε ετήσια βάση σύγκρισης, κατά 130 μονάδες βάσης, λόγω του μίγματος των πωλήσεων και της στροφής προς τους δικαιοπαρόχους όπου το περιθώριο κέρδους είναι χαμηλότερο. Η Optima τοποθετεί τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) στα 270,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη για το σύνολο του έτους προβλέπονται σταθερά, σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Επίσης, μετά τη διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ τον Μάρτιο, εκτιμάται η διανομή επιπλέον μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή, με αποτέλεσμα η μερισματική απόδοση να διατηρείται πέριξ του 5%. Τη φετινή χρονιά αναμένεται η ισχυροποίηση του διεθνούς αποτυπώματος της Jumbo, η οποία έχει αποκτήσει κατάστημα στο Military Shopping Center στο Βουκουρέστι, ενώ δρομολογεί την περαιτέρω επέκτασή της στο Ισραήλ και τον Καναδά.

Ποιες ευκαιρίες βλέπει η Unisystems

Μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης να ολοκληρώνεται όμως, η διοίκηση της Unisystems βλέπει ευκαιρίες την αξία των οποίων αποτιμά σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Αυτό είπε, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο CEO της εταιρείας πληροφορικής του Ομίλου Φέσσα Γιάννης Λουμάκης, η οποία εμφάνισε τζίρο 268 εκατ. ευρώ πέρυσι και λειτουργικά κέρδη (Ebitda) 28,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστες συμβάσεις αξίας 671 εκατ. ευρώ, ενώ διαβλέπει προοπτικές, στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω έργων-εκτιμώμενης αξίας 400 εκατ. ευρώ- που έχουν ανακοινωθεί, είναι ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και πρόκειται να δημοπρατηθούν. Η φετινή, κατά τον κ. Λουμάκη αναμένεται να είναι χρονιά υψηλών επιδόσεων για τη Unisystems, εφόσον η κρίση στην Μέση Ανατολή δεν τεθεί εκτός ελέγχου.

Επιδόσεις-ρεκόρ για Alpha Trust

Επιδόσεις ρεκόρ εμφάνισε το 2025 η Alpha Trust Holdings που κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της ανεξάρτητης διαχείρισης κεφαλαίων για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Ειδικότερα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) της εταιρείας σημείωσαν σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 2,2 δισ. έναντι 1,86 δισ.ευρώ το προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα, ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 44,3%, σε 13,27 εκατ. ευρώ, τα Ebitda εκτοξεύθηκαν κατά 114,57%, σε περίπου 6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη «απογειώθηκαν» σε 4,65 εκατ. ευρώ (+182,43%). Ο πρόεδρος της Alpha Trust έκανε λόγο για μια από τις πιο αποδοτικές χρονιές, παρά τις έντονες διακυμάνσεις των αγορών. Σημειώνεται ότι το 69,91% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι υπό τον έλεγχο της Alpha Bank, η οποία αναμένεται να υποβάλει δημόσια πρόταση και για το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου.

Εφαρμογή του AccelerateEU ζητά ο εγχώριος κλάδος

Μειώσεις ΦΠΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών μικρής κλίμακας, καθώς και αντλιών θερμότητας και ηλιοθερμικών συστημάτων ζητά ο ελληνικός σύνδεσμος φωτοβολταϊκών ΣΕΦ. Τα μέτρα αυτά, άλλωστε, συμπεριέλαβε η Κομισιόν στη δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όπως τόνισε ο ΣΕΦ, χρειάζεται επίσης παροχή κινήτρων για την αυτοκατανάλωση ενέργειας, όπως και διευκόλυνση της συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες. «Οι σημερινές επιλογές θα καθορίσουν εάν η επόμενη κρίση θα μας βρει σε θέση αδυναμίας ή ισχύος», προσθέτει.