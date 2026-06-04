Αχ, αυτή η μεγάλη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων. «Κορμιά θα «πέσουν» για χάρη της.

Δεύτερο κόμμα είναι στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, με τις τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης να καταγράφουν τους αναποφάσιστους ακόμη και στο 17,3% (Alco για Flash.gr).

Μια… «πολύφερνη νύφη» την οποία διεκδικούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις που θα ριχτούν στη «μάχη της ψήφου».

Η γενική εικόνα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος τους είναι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Ν.Δ. που δεν έχουν αποφασίσει αν θα επιστρέψουν στο «σπίτι» τους ή αν θα επιλέξουν άλλο κόμμα.

Σε αυτή τη «γκρίζα ζώνη» έχει μεταφερθεί και σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του νέου κόμματος του Αλέξη Τρίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.). Πρόκειται για τους λεγόμενους «περιπλανώμενους κεντρώους» που κινούνται μεταξύ ΠΑΣΟΚ, νέων κεντροαριστερών σχημάτων και αποχής.

Στη «δεξαμενή» συναντάμε, σε πολύ μικρότερο βαθμό, και πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί από τους οποίους πάντως φέρεται να εξετάζουν να στηρίξουν νέα κόμματα αντί να επιστρέψουν στην Κουμουνδούρου.

Όλα τα κόμματα «φλερτάρουν» επίμονα μαζί τους.

Τη μεγαλύτερη «μάχη» για τον «επαναπατρισμό» ψηφοφόρων της, θα τη δώσει η Ν.Δ., καθώς η επιστροφή τους αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να πετύχει το κυβερνών κόμμα «υψηλές πτήσεις» στις εκλογές, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν, πόσο μάλλον… αυτοδυναμία.

Και εκτός από κεντροδεξιούς ψηφοφόρους, η Πειραιώς στοχεύει και σε μετριοπαθείς κεντρώους, που επίσης απομακρύνθηκαν από το κυβερνών κόμμα στις ευρωεκλογές.

Το Μέγαρο Μαξίμου, στην προσπάθεια να κερδίσει αυτό το «στοίχημα», «παίζει το χαρτί» της πολιτικής σταθερότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων, και παράλληλα επιχειρεί να κλείσει «παράθυρα» δυσαρέσκειας για πολιτικές της κυβέρνησης.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους.

Η Ν.Δ. στις εθνικές εκλογές του 2023, με ποσοστό 40,79%, έλαβε 2.407.750 ψήφους, και ένα χρόνο μετά, στις ευρωεκλογές του 2024, με ποσοστό 28,31%, έλαβε 1.125.510 ψήφους. «Έστριψαν την πλάτη» δηλαδή, στο κυβερνών κόμμα, 1.282.240 ψηφοφόροι στις τελευταίες εκλογές,

Σε αυτό το 1,3 εκατ. των πρώην «γαλάζιων» ψηφοφόρων «ποντάρει» και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του.

Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ν.Δ. προσβλέπει στους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες, αφενός μεν για να εξασφαλίσει την είσοδο του στη Βουλή και αφετέρου για να μπλοκάρει την αυτοδυναμία Μητσοτάκη.

Και πάντως η επάνοδος του Αντ. Σαμαρά στην πολιτική «σκακιέρα» αναμένεται να επηρεάσει και τις επιδόσεις της «Φωνής Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία στηρίζεται από πρώην ψηφοφόρους της Ν.Δ. που αντιδρούν στην κεντρώα στροφή της «γαλάζιας» παράταξης, αλλά και από ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου και άλλων πατριωτικών και συντηρητικών σχηματισμών, στους οποίους ποντάρει και ο Α. Σαμαράς, όπως άλλωστε και η Ν.Δ..

Το ΠΑΣΟΚ «ποντάρει» στην επανασυσπείρωση των παραδοσιακών κεντροαριστερών ψηφοφόρων που απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, προβάλλοντας ως η αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη εξουσίας.

Το ίδιο εκλογικό κοινό επιχειρεί να πάρει με το μέρος του και το ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο επενδύει παράλληλα και στην «δεξαμενή» που «ψαρεύει» και ο ΣΥΡΙΖΑ… Στο ακροατήριο της κεντροαριστεράς και της προοδευτικής διακυβέρνησης.

Οι μεγαλύτερες «δεξαμενές» ψηφοφόρων για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είναι η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας και σε μικρότερο βαθμό άλλα κόμματα… Το κόμμα δηλαδή της Μαρίας Καρυστιανού δεν περιορίζεται σε έναν μόνο ιδεολογικό χώρο αλλά συγκεντρώνει ψήφους από διαφορετικές κατευθύνσεις και πάντως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να έχει σημαντικά ερείσματα και στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων…

Στην αντισυστημική ψήφο των αναποφάσιστων στοχεύουν και το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση κ.α. κόμματα.

Η προσέγγιση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ δύσκολο «στοίχημα» για όλα τα κόμματα.

Πως θα την πετύχουν;

Το τι πρέπει να κάνει το κάθε κόμμα δεν είναι εύκολο να το πει κανείς.

Μπορεί όμως να πει, τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις…

Δεν πρέπει να δώσουν «ρεσιτάλ» υποσχέσεων, λαϊκισμού και πόλωσης.

Δεν πρέπει να επενδύσουν στην επικοινωνία, υποτιμώντας τις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών για θέματα «αγκάθια» της καθημερινότητας τους, και δεν πρέπει να προσέρχονται στον πολιτικό «στίβο» με συνεχή αρνητισμό, που δεν συνοδεύεται από θετικές προτάσεις και κυρίως κοστολογημένες.

Το ακροατήριο των αναποφάσιστων έχει συνήθως χαμηλή κομματική ταύτιση και αυτό όποιος το υποτιμήσει, θα είναι πολύ απλά… λάθος!