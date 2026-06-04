Ευρωπαϊκό «αναπτυξιακό μέρισμα» εν μέσω αβεβαιότητας

Μπορεί ο κόσμος να φλέγεται και να μαίνεται η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή στενότητα και ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού να επιβαρύνουν εκ νέου την ευρωπαϊκή οικονομία, ωστόσο ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιμένει στο ίδιο ευρωπαϊκό στοίχημα: περισσότερη ενοποίηση, περισσότερες επενδύσεις και λιγότερος κατακερματισμός.

Σε συζήτηση με το Ινστιτούτο Jacques Delors, ο πρόεδρος του Eurogroup έθεσε στο επίκεντρο την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την τραπεζική ενοποίηση, το ψηφιακό ευρώ και την ανάγκη διακράτησης των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων εντός της Γηραιάς Ηπείρου. Το μήνυμά του ήταν σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει την ίδια πολιτική «27 διαφορετικές φορές». Αντίθετα, οφείλει να οικοδομήσει κοινές αγορές, ισχυρότερη εποπτεία, ενεργειακές διασυνδέσεις και κοινό βηματισμό απέναντι στις κρίσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα προβάλλεται ως παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας και ταχείας αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους διεθνώς. Ένα κρίσιμο stress test για το συγκεκριμένο όραμα θα αποτελέσει, αναμφίβολα, η παράταση της τρέχουσας κρίσης.

Καλύτερες μέρες λόγω Brexit για το διμερές εμπόριο

Μπορεί το Brexit να προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, ωστόσο το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου γνώρισε καλύτερες ημέρες. Ειδική ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από το βρετανικό δημοψήφισμα, αποκαλύπτει ότι η χώρα μας πέτυχε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεών της μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την περίοδο απόφασης και ισχύος του Brexit, από το 2019 έως το 2025, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών πέρασε σε σταθερά θετικό έδαφος με γενική αυξητική τάση, αφήνοντας πίσω του την περίοδο 2005-2018, όταν και παρέμενε συνεχώς ελλειμματικό. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη βρετανική αγορά κατέγραψαν σημαντική άνοδο σε αξία κατά τα έτη 2021-2025. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα πραγματικότητα δεν κλόνισε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη των κυριότερων προορισμών για τα ελληνικά αγαθά, ούτε μετέβαλε τις βασικές κατηγορίες των προϊόντων που κατευθύνονται εκεί, με τα φάρμακα, το υλικό για τη διανομή ηλεκτρισμού, τα φρούτα, τα πετρελαιοειδή, τον χαλκό, τα τυριά, τα γαλακτοκομικά και το αργίλιο να διατηρούν τα σκήπτρα σταθερά από το 2005 έως το 2025.

Στον αντίποδα, η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε αισθητά την περίοδο 2021-2025 σε σύγκριση με τα έτη 2005-2020. Αυτή η υποχώρηση συνοδεύτηκε από μια θεαματική υποβάθμιση της θέσης της Βρετανίας στη λίστα των χωρών προέλευσης των εισαγωγών μας, χωρίς πάντως να αλλάξουν οι κατηγορίες των εισαγόμενων προϊόντων.

Προς νέα ρεκόρ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε νέα αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Santander, τοποθετώντας τον πήχη στα 58 (από €53 προηγουμένως στις 15 Απριλίου). Ο διεθνής οίκος διατηρεί τη σύσταση «Outperform», διαβλέποντας ένα σημαντικό περιθώριο ανόδου που προσεγγίζει το 40% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Ιουνίου. Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδεικνύεται σε κορυφαία επενδυτική πρόταση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών. Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχόμενη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, ο ελληνικός όμιλος λειτουργεί ως μια ισχυρή αμυντική επιλογή. Η θετική αποτίμηση και η αμυντική θωράκιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βασίζονται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες. Στις μακροχρόνιες οδικές παραχωρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» των εσόδων, καθώς αντιστοιχούν στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας (EV) της εταιρείας. Στην ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα που εμφανίζει σημαντικό περιθώριο κέρδους και υψηλό ανεκτέλεστο 8,8 δισ. Στο χαμηλό καθαρό χρέος με αναγωγή στη μητρική, το οποίο διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και βαίνει συνεχώς μειούμενο. Και στο εξαιρετικά μεγάλο pipeline χαρτοφυλάκιο έργων.

Η τριψήφια άνοδος κερδών της Intracom Defense

Σημαντική ανάπτυξη εμφάνισε το 2025 η Intracom Defense, η οποία επέκτεινε τη διεθνή δραστηριότητα, ενίσχυσε τις εξαγωγές και ανέλαβε νέες συμβάσεις. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 77,3 εκατ. ευρώ, έναντι 52,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 47%. Η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας ακολούθησε μια ακόμη πιο δυναμική τροχιά. Τα κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 3,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 149% σε σχέση με το 1,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 96% φτάνοντας τα 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση. Η ρευστότητα της IDE εμφανίζεται εξαιρετικά ενισχυμένη, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να ανέρχονται σε 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η εξασφάλιση νέων συμβάσεων συνολικής αξίας 186,9 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους υποστηρίχθηκε από τη διευρυμένη συμμετοχή σε αμυντικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διεθνή ζήτηση για προηγμένα αμυντικά και επικοινωνιακά συστήματα, καθώς και το ισχυρό τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης.

Τα ισχυρά κέρδη της Teleperformance

Ισχυρή κερδοφορία εμφάνισε η Teleperformance, που είναι συνδεδεμένη με τις παραδοσιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αλλά επιδιώκει να καθιερωθεί σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων. Το 2025 ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,76%, σε 472,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε περίπου 65 εκατ. ευρώ. Η οικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με τη ρευστότητα να διατηρείται σε εξαιρετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης ανήλθε στο 304,17%, ενώ ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης, υπολογιζόμενος ως ο λόγος του συνολικού ενεργητικού προς τα συνολικά ίδια κεφάλαια, διαμορφώθηκε στο 1,68. Με αυτά τα δεδομένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 100.000.000 ευρώ, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει τη διανομή αντίστοιχου ποσού 100.000.000 ευρώ και στην προσεχή Γενική Συνέλευση.

Αερομεταφορές: Φρένο ύστερα από έξι χρόνια

Για πρώτη φορά από την έναρξη της μεταπανδημικής ανάκαμψης τον Απρίλιο του 2021, η επιβατική κίνηση στο ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών κατέγραψε κάμψη, έστω και οριακή, της τάξης του -0,7%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACI Europe, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει ένα σαφές σημείο καμπής, επηρεασμένο από τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γερμανία και τη μερική μετατόπιση των διακοπών του Πάσχα τον Μάρτιο. Ωστόσο, ανά αγορά υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Ενώ η αγορά εκτός χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας συρρικνώθηκε κατά -7,6%, η ευρωπαϊκή αγορά επέδειξε ανθεκτικότητα με άνοδο +0,6%. Στον ευρωπαϊκό Νότο, οι επιδόσεις της Ισπανίας (+3,7%) και της Ιταλίας (+2,2%) ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ελκυστικότητα της Μεσογείου, σε αντίθεση με τη σημαντική υποχώρηση παραδοσιακών δυνάμεων όπως η Γερμανία (-8,5%) και η Γαλλία (-0,9%).

Στον αντίποδα, η Κύπρος βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πίεση εντός ΕΕ, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση -16,1%, γεγονός που αποδίδεται στην άμεση έκθεση της περιοχής στη μεσημβρινή γεωπολιτική κρίση. Την ίδια στιγμή, τα μεσαία (+2,1%) και μικρά αεροδρόμια (+5,5%) της ηπείρου υπερίσχυσαν των μεγάλων κόμβων, καθώς η ενδοευρωπαϊκή κίνηση και οι εταιρείες χαμηλού κόστους λειτούργησαν ως αναχώματα, στρέφοντας τη ζήτηση από τους μακρινούς προορισμούς προς την ασφάλεια των περιφερειακών ευρωπαϊκών δικτύων.

Χρονίζει η υπογραφή για την αυτοκατανάλωση

Είκοσι δύο μήνες έχουν παρέλθει από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που αφορά την αυτοκατανάλωση ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τροποποίησή της για τη διόρθωση των αρχικών σφαλμάτων. Την καθυστέρηση αυτή επισημαίνει ο κλάδος των φωτοβολταϊκών, με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) να αναδεικνύει το ζήτημα σε σχετική ανακοίνωσή του. Όπως τονίζεται, προ τριών μηνών η υπογραφή της νέας Υπουργικής Απόφασης θεωρούνταν ζήτημα ημερών, εντούτοις εκκρεμεί ακόμη. Η δυστοκία αυτή σημειώνεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η αυτοκατανάλωση στη χώρα μας κατέγραψε πέρυσι κατακόρυφη πτώση της τάξης του 30%, ενώ για το τρέχον έτος τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από τους παράγοντες της αγοράς ως ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο «πράσινο» πρόγραμμα

Το όριο του 0,3% του ΑΕΠ, το οποίο επιτρέπει ετησίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση πράσινων δράσεων με αφορμή τη νέα ενεργειακή κρίση, ανοίγει το παράθυρο για πιθανές νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να ενταχθούν προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ», η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και η αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου. Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το κυβερνητικό επιτελείο και το ΥΠΕΝ σχεδιάζουν μια τέτοια κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κρίνεται διόλου αμελητέο.

Επανεκκινεί το «σίριαλ» των δασμών

Δεν πρόλαβε να κλείσει ο περσινός κύκλος αγωνίας για τους δασμούς και η Ουάσιγκτον ανοίγει νέο μέτωπο στο παγκόσμιο εμπόριο· αυτή τη φορά, όμως, σε ένα ακόμη πιο έκρυθμο και εύθραυστο διεθνές περιβάλλον. Οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή πρόσθετων δασμών, έως 12,5%, σε εισαγωγές από 60 οικονομίες, επικαλούμενες την καταπολέμηση της διακίνησης προϊόντων που συνδέονται με την καταναγκαστική εργασία.

Το σχέδιο προβλέπει δύο ταχύτητες: 10% για χώρες που έχουν λάβει μερικά μέτρα και 12,5% για όσες κρίνονται ανεπαρκείς. Στο κάδρο μπαίνουν η Κίνα, η ΕΕ, η Ιαπωνία και βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, με ειδική εξαίρεση για συγκεκριμένες ποσότητες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, ώστε να αποφευχθούν απότομες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου κλάδου. Η κίνηση αυτή προσθέτει ακόμη μία εστία αβεβαιότητας στο ήδη καταπονημένο -λόγω του πολέμου και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ- διεθνές εμπόριο.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της μεταπανδημικής ανάκαμψης τον Απρίλιο του 2021, η επιβατική κίνηση στο ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών κατέγραψε κάμψη, έστω και οριακή, της τάξης του -0,7%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACI Europe, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει ένα σαφές σημείο καμπής, επηρεασμένο από τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γερμανία και τη μερική μετατόπιση των διακοπών του Πάσχα τον Μάρτιο. Ωστόσο, ανά αγορά υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Ενώ η αγορά εκτός χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας συρρικνώθηκε κατά -7,6%, η ευρωπαϊκή αγορά επέδειξε ανθεκτικότητα με άνοδο +0,6%. Στον ευρωπαϊκό Νότο, οι επιδόσεις της Ισπανίας (+3,7%) και της Ιταλίας (+2,2%) ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ελκυστικότητα της Μεσογείου, σε αντίθεση με τη σημαντική υποχώρηση παραδοσιακών δυνάμεων όπως η Γερμανία (-8,5%) και η Γαλλία (-0,9%).

Στον αντίποδα, η Κύπρος βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πίεση εντός ΕΕ, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση -16,1%, γεγονός που αποδίδεται στην άμεση έκθεση της περιοχής στη μεσημβρινή γεωπολιτική κρίση. Την ίδια στιγμή, τα μεσαία (+2,1%) και μικρά αεροδρόμια (+5,5%) της ηπείρου υπερίσχυσαν των μεγάλων κόμβων, καθώς η ενδοευρωπαϊκή κίνηση και οι εταιρείες χαμηλού κόστους λειτούργησαν ως αναχώματα, στρέφοντας τη ζήτηση από τους μακρινούς προορισμούς προς την ασφάλεια των περιφερειακών ευρωπαϊκών δικτύων.