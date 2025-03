Η πολιτική ρευστότητα προκαλεί ακατάσχετη σεναριολογία

Αν πιστέψει κανείς όσα (ευφάνταστα και μη) έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα λόγω της ρευστότητας του πολιτικού συστήματος και της ανυπαρξίας ουσιαστικής εναλλακτικής λύσης διακυβέρνησης, τότε σε λίγο καιρό τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Έχουμε και λέμε, λοιπόν: Ο Μητσοτάκης την μία φεύγει (ξανά) για Ευρώπη και δίνει δαχτυλίδια και την άλλη μένει για να διεκδικήσει τρίτη τετραετία, βάζοντας τους επίδοξους διαδόχους τους να αλληλοεξοντωθούν. Ο Ανδρουλάκης αποχωρεί υπό το βάρος των κακών δημοσκοπικών του δεδομένων και το ΠΑΣΟΚ ξαναψάχνεται. Ο Τσίπρας ετοιμάζεται για το μεγάλο come back, αλλά μπορεί και όχι αν δεν προκύψει ευρύτερη συσπείρωση δυνάμεων στην κεντροαριστερά. Στα κόμματα – κομμάτια δεξιά της δεξιάς ψάχνονται κι ο Βορίδης (!) καραδοκεί, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φουσκώνει όσο τα Τέμπη μένουν στην κορυφή της επικαιρότητας, αλλά θα ξεφουσκώσει μπροστά στην ανυπαρξία προγράμματος διακυβέρνησης ή αν βρεθεί αντιμέτωπη με ένα αυθεντικό κόμμα των Τεμπών με επικεφαλής συγγενείς των θυμάτων. Γενικά, από όλα έχει ο μπαξές. Τα είπαμε και προχθές. Βιώνουμε μία τεράστια πολιτική και κοινωνική κρίση…

Θα τρέχουμε στο «και πέντε» για τη λειψυδρία;

Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση. Με κάθε ευκαιρία η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει τους δυσάρεστους αριθμούς. Η πτώση της στάθμης των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ είναι πολύ μεγάλη παρά τις όποιες βροχές έπεσαν φέτος. Από 1,3 δισ. κυβικά μέτρα νερό που υπήρχαν στους ταμιευτήρες τον Μάρτιο του 2022 σήμερα έχουν μείνει 0,65 δισ. κυβικά μέτρα, δηλαδή χάσαμε τα μισά αποθέματα σε τρία χρόνια! Αυτά τα αποθέματα διαθέτουμε όταν η ετήσια κατανάλωση στην Αττική φτάνει τα 0,4 δισ. κυβικά. Ταυτόχρονα η οικοδομική δραστηριότητα έχει αυξηθεί και προστίθενται συνεχώς νέες παροχές, περίπου 10.000 νέες παροχές το χρόνο. Η κυβέρνηση μάλλον πρέπει να επιταχύνει τα απαραίτητα έργα. Φαίνεται πως προκρίνεται η επέκταση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος προς τη λίμνη των Κρεμαστών. Αυτές τις ημέρες γράφεται μια νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει στην ΕΥΔΑΠ να προχωρήσει τα σχετικά έργα με ταχύτερες διαδικασίες. Ελπίζουμε με πολύ ταχύτερες σε σχέση με τα έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στην Ανατολική Αττική που προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς…

Ο Paul Coulson, το Πόρτο Χέλι και τα hedge funds

Λιγότερο χρόνο για να ασχοληθεί με τα επενδυτικά του σχέδια στο Πόρτο Χέλι, και τη δημιουργία του πεντάστερου τουριστικού συγκροτήματος Hinitsa Bay των 607 κλινών, θα έχει ο Ιρλανδός δισεκατομμυριούχος Paul Coulson. Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε η δικαστική μάχη για τον έλεγχο του ομίλου που έχει, του Ardagh Group, από τα hedge funds που αποτελούν δανειστές. Ο Coulson ανέλαβε το Ardagh Group στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και δανείστηκε δισεκατομμύρια προκειμένου να τον μετατρέψει σε παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των μεταλλικών και πλαστικών μπουκαλιών. Τώρα ο Ιρλανδός κροίσος διαπραγματεύεται με τους πιστωτές ώστε να τους πωλήσει τον τομέα γυάλινων φιαλών προκειμένου να διατηρήσει τις μεταλλικές φιάλες, το Ardagh Metals Packaging, που είναι εισηγμένος στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Δύο hedge funds, τα Arini και Canyon, πήγαν τον Coulson στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης υποστηρίζοντας πως η συμφωνία ευνοεί τον επιχειρηματία. Ο όμιλος Ardagh ανακοίνωσε πως απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των funds. O Coulson φαίνεται πως πληρώνει ακριβά το φθηνό δανεισμό που έλαβε τα τελευταία χρόνια, ενώ ο ίδιος ασχολούνταν παράλληλα με κερδοσκοπικές κινήσεις στο ιρλανδικό real estate και αλλού, όπως στο Πόρτο Χέλι.

Με φρενήρεις ρυθμούς οι νέες άδειες για αποθήκευση ενέργειας

Κοντά στο 1,5 γιγαβάτ αντιστοιχούν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μονάχα τον τελευταίο μήνα για έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Συνεχίζεται έτσι το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο έχει μετατοπιστεί από τα φωτοβολταϊκά προς τις μπαταρίες. Κίνητρο αποτελεί η πρόσφατη υπουργική απόφαση, μέσω της οποίας 4,7 GW έργων αποθήκευσης θα υλοποιηθούν μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Οι επενδυτές σπεύδουν να τοποθετηθούν κατάλληλα, ώστε να κονταροχτυπηθούν στους διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν.

Τα ψιλά γράμματα της ρήτρας διαφυγής

Τέλος της εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η άτυπη σύνοδος των επιτελείων των υπουργών Οικονομικών για να διαπραγματευτούν τα “ψιλά γράμματα” της ρήτρας διαφυγής. Η Κομισιόν προτείνει την αύξηση των δαπανών έως 1,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, με αρχή από φέτος αλλά έχοντας ως βάση τις αμυντικές δαπάνες του 2021. Μέχρι τέλος Απριλίου, το κάθε κράτος θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για να αρχίσει διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης – διάρκειας ενός μήνα – έως ότου “κλειδώσει” το 4ετές πλαίσιο εξαίρεσης δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τι θα γίνει με την ρήτρα διαφυγής (εάν και εφ’ όσον συμμετάσχει η ελληνική πλευρά) θα φανεί αφού θα έχει υποβάλει το αίτημα η Αθήνα. Στις ανακοινώσεις της Κομισιόν περιέχεται ένας όρος που δεν βολεύει ούτε την Ελλάδα ούτε την Ιταλία: ως έτος βάσης της μέτρησης, δλδ κατά πόσο αυξήθηκαν οι δαπάνες για άμυνα ορίζεται το 2021, χρονιά κατά την οποία η χώρας μας δαπάνησε (ως αναλογία του ΑΕΠ) περισσότερα χρήματα για εξοπλισμούς από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό λόγω των εντάσεων με την Τουρκία. Αρα μένει να φανεί αν θα διευκρινιστεί θετικά (ή όχι) πόσα χρήματα θα μπορέσει να εξαιρέσει από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών κανόνων για να προχωρήσει σε άλλες αμυντικές δαπάνες ή ελαφρύνσεις.

Ο ρόλος της ΕΤΕπ και άλλες πηγές χρηματοδότησης

Από τις παραμέτρους που αλλάζουν λόγω των νέων χρηματοδοτικών αναγκών είναι και αυτή που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επί της ουσίας αλλάζει ο κανονισμός για να δέχεται να χρηματοδοτήσει την αμυντική βιομηχανία, αλλάζει και ο κανονισμός του Ταμείου Συνοχής, έτσι ώστε το κάθε κράτος εάν επιθυμεί – και σε εθελοντική βάση – να μπορεί να αλλάζει χρήση σε σχετικά κονδύλια. Παράλληλα αναζητούνται και άλλες πηγές χρηματοδότησης, που προσώρας δεν αναφέρονται εγγράφως, αλλά περιλαμβάνουν και τον ESM με τα μνημονιακού χαρακτήρα δάνεια.

ΚΕΕΕ: Μήνυμα με νόημα

Η εκλογή του Γιάννη Βουτσινά στην προεδρεία της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος- υπερισχύοντας κατά 20 ψήφους του Γιάννη Μπρατάκου πέραν του πολιτικού ερμηνεύεται πως έχει και επιχειρηματικό μήνυμα. Η υπερψήφιση του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (με 69 ψήφου) θεωρήθηκε, από επιχειρηματίες μέλη της ΚΕΕΕ, ως μία ξεκάθαρη προειδοποίηση πως θα πρέπει να μπει τέλος στα κλειστά συστήματα και ότι επιβάλλεται αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης και σε επιχειρηματικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Άλλωστε η δήλωση του Γιάννη Βουτσινά – επίσης προερχόμενου από το “γαλάζιο στρατόπεδο” – δεν χωρούσε παρερμηνείες. “Η εκλογή μου στη θέση του προέδρου της ΚΕΕΕ επαληθεύει την κοινή θέληση και απόφαση για μία ισχυρή και ακηδεμόνευτη εκπροσώπηση της επιχειρηματικότητας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό”. Κοινός τόπος είναι πως η επιχειρηματικότητα σε κάθε έκφανση και εκπροσώπησή της (λ.χ. ΣΕΒ) ζητά αλλαγή συνταγής διακυβέρνησης σε όσα την αφορούν.

ΟΛΘ: Σιγή ασυρμάτου από Dreyfus και Belterra, αλλά οικοδεσπότης της ESPO

Μπορεί στον ΟΛΘ να επικρατεί σιγή ασυρμάτου ως προς τις (δυνητικές) μετοχικές εξελίξεις, καθώς ούτε η πλευρά των Dreyfus έχει επανέλθει για να διεκδικήσει το 20,98% του μετοχικού κεφαλαίου (με καλύτερους όρους;), αλλά ούτε και η Belterra συνέχισε τις αγορές μετοχών. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει την διοίκηση του Οργανισμού να ετοιμάζεται πυρετωδώς για το 21ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Λιμένων. Από τους σημαντικούς θεσμούς στα “λιμενικά”, η ESPO, θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στις 8 και 9 Μαϊου. Τόπος διοργάνωσης είναι το “Makedonia Palace” (συμφερόντων Σαββίδη). Το ESPO Conference τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προφανώς το “μυαλό” του Ιωάννη Τσιάρα είναι στην διοργάνωση του Συνεδρίου αλλά και στην επίσπευση του επενδυτικού master plan. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΘ προτεραιότητα είναι η επέκταση του Προβλήτα 6, κυρίως όμως της σιδηροδρομικής διασύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο (γραμμή προς Ευρώπη, μέσω Ειδομένης).

Michelin: Ποιοι πήραν τα “κλειδιά”

Επισπεύδεται η τουριστική περίοδος (σ.σ. 20 Απριλίου το κοινό Πάσχα Ορθοδόξων & Καθολικών) και η Michelin επιλέγει τα ξενοδοχεία της χώρας σύμφωνα με την αξιολόγηση της, επιδίδοντας τα περίφημα “κλειδιά”. Σε 68 από συνολικά περισσότερα των 200 μονάδων δόθηκαν ένα, δύο και τρία “κλειδιά”. Τα τρία που αντιστοιχούν σε “εντυπωσιακή διαμονή” δόθηκαν στο Four Seasons Astir Palace (πλέον Γεώργιος Προκοπίου), τα δύο που σημαίνουν “εξαιρετική διαμονή” σε AmanZoe (συμφερόντων Grivalia Hospitality/Πόρτο Χέλι), Kinsterna Hotel, Tainaron Blue Retreat, Elamos Villas & Spa (Κεφαλονιά), Aristi Mountain Resort (Ζαγόρι), The Dolli at Acropolis, Hotel Grande Bretagne.

Kρουαζιέρα: Ερωτηματικό η Σαντορίνη

Πρώτο 3 – 4ήμερο της εαρινής περιόδου και τα νέα από το μέτωπο της κρουαζιέρας είναι αμφίσημα. Αυτό γιατί δεν έχει διευθετηθεί το θέμα της Σαντορίνης (πόσα κρουαζιερόπλοια, πού και πώς θα “δένουν”) δηλαδή στον δεύτερο πιο “hot” προορισμό μετά τον Πειραιά και πάνω από τη Μύκονο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, το 2024 οι αφίξεις στα 48 λιμάνια – προορισμούς ανήλθαν σε 5.490 με 7.927.709 επισκέπτες (επιπλέον 260 αφίξεις και 924.559 επισκέπτες από το 2023). Στην Σαντορίνη κατέπλευσαν 750 πλοία, με 1.345.837 επισκέπτες, έναντι 810 με 1.730.000 στον Πειραιά. Για το 2025, πάντα σύμφωνα με την ΕΛΕ αναμένεται σημαντική αύξηση των αφίξεων πλοίων και επιβατών, που μπορεί να ξεπεράσει και το 10%. Η Ένωση υπολογίζει 8.700.000 επισκέπτες, συνεπώς εύλογο το ερώτημα τι γίνεται με την Σαντορίνη.

Απρίλιος μάς έρχεται

Φθηνότερο χρήμα για οικονομία και τράπεζες φέρνει ο νέος κύκλος αναβαθμίσεων, με τα επίσημα στοιχεία του Απριλίου να αναμένεται πως θα στείλουν ακόμη ένα θετικό μήνυμα στις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης. Στις 16 Απριλίου η αξιολόγηση της οικονομίας από την Standard & Poor’s την ίδια ημέρα και η συνεδρίαση της ΕΚΤ με πολύ πιθανή την επισημοποίηση (και τύποις) της επιβράδυνσης του ρυθμού μείωσης των επιτοκίων (ό,τι το καλύτερο για τις τράπεζες…). Στα 118,4 δισ. η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε υψηλά 16ετίας χρηματιστηριακή αξία, ο τζίρος και τα μερίσματα. Με καλούς οιωνούς λοιπόν μας έρχεται ο Απρίλιος, μήνας εξαιρετικά φιλικός για τους επενδυτές. Ειδικότερα, σε ότι μας αφορά ως ΧΑ, τα τελευταία 11 χρόνια θετικό πρόσημο για τον Γενικό Δείκτη έχει καταγραφεί 10 φορές έναντι μόλις μία αρνητικό. Στη δε περίπτωση που επιβεβαιωθεί και φέτος ο κανόνας του Απριλίου το σερί θα φτάνει τους δέκα ( 10) συνεχόμενους με άνοδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου (σε αυτές τις 11 χρονιές) καταγράφηκε το 2020, καθώς έφθασε στο 12,5%. Βέβαια είχε προηγηθεί η “βουτιά” με 22,5% του Μαρτίου λόγω Covid-19, lock down κ.λ.π. Επίσης, στις 8 Απριλίου η ενημέρωση από τον οίκο FTSE/Russell για ενδεχόμενη νέα αναβάθμιση. Θυμίζουμε ότι ο οίκος είχε εντάξει το ΧΑ σε watch list τον Σεπτέμβριο 2024 με περίοδο (δυνητικής) περαιτέρω έως τον Σεπτέμβριο 2025. Στις 8 Απριλίου είναι η ενδιάμεση, που ενδεχομένως να “κρύβει” (θετικές) εκπλήξεις.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σήμερα η αποκοπή – Πέμπτη η πληρωμή

Σήμερα “κόβει” το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,85 ευρώ/μετοχή), την Πέμπτη πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων/επενδυτών. Σημειώνεται πως η επιστροφή κεφαλαίου προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της εισηγμένης και ανέρχεται τελικώς στα 0,851945 ευρώ ανά μετοχή.

Fais Group: Undervalue σύμφωνα με την Alpha Finance

Σε αποτίμηση από 225 έως 259 εκατ. ευρώ “τιμολογούν” οι αναλυτές της Alpha Finance την Fais Group. Αυτή αντιστοιχεί σε συγκριτικά χαμηλότερη (discount) από 19% έως 30% με βάση την αποτίμηση της εταιρείας στην ανώτατη τιμή έκδοσης, δηλαδή τα 182 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της πολλαπλής αποτίμησης (peers valuation) η χρηματιστηριακή υπολογίζει για τον όμιλο ένα discount 45% έναντι των ξένων ομοειδών εταιρειών σε όρους επιχειρησιακής αξίας/κέρδη (ev/ebitda) 2025. Οι αναλυτές της Alpha Finance υπολογίζουν τον κύκλο εργασιών για το 2024 στα 215 εκατ. ευρώ, ήτοι 12,5% υψηλότερα από το 2023. προηγούμενο έτος. H Δημόσια Πρόταση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με υπερκάλυψη 1,42 φορές, τιμή διάθεσης στα 4,7 ευρώ και “καμπανάκι” για την εισαγωγή στο ΧΑ, πρωϊ Πέμπτης πριν την συνεδρίαση.

Μετά το rebalancing

Στα 468,3 εκατ. ευρώ η αξία συναλλαγών στο ΧΑ την Παρασκευή. Στα 149,4 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων εντολών (τα 118,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν στην εγγραφή της συναλλαγής του Τζων Πόλσον) και τα 276 εκατ. ευρώ σε μόλις τρεις μετοχές: Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική. Συνεδρίαση με λήξη τριών σειρών στα Παράγωγα (triple witching) και αναδιάρθρωση δεικτών FTSE/Russell (rebalancing). Στον δείκτη FTSE Emerging Europe Large Cap εντάχθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναβαθμιζόμενη από τον Mid Cap, στο πλαίσιο της 3μηνιαίας αναθεώρησης. Στον δείκτη FTSE Emerging Europe Micro Cap εντάχθηκαν οι μετοχές των Alumil, Austria Card, AVAX, Dimand, Lavipharm, Noval Property, Performance Technologies και Trade Estates. Από τον ίδιο δείκτη αφαιρέθηκε η μετοχή της Π. Πετρόπουλος.

Έρχεται νέο κύμα επιδοτήσεων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Ένα νέο κύμα επιδοτούμενων από το δημόσιο θέσεων εργασίας προτείνουν εμπειρογνώμονες της Κομισιόν. Θα αφορά τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή ανέρχονται γύρω στους 200.000. Από αυτούς, βάσει της ίδιας πρότασης, θα μπορούν να προσληφθούν οι 60.000 (δηλαδή πάνω από 1 στους 4) με επίδομα εργασίας αντί για το επίδομα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νούμερο επιδοτούμενων εργαζομένων που έχει πέσει στο τραπέζι μετά το τέλος της κοινωφελούς απασχόλησης. Μόνο που το νέο πρόγραμμα που προτείνουν οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών δεν αφορά το δημόσιο, αλλά τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο δεν είναι τόσο μεγάλη η ” απορροφητικότητα” όσο στο δημόσιο. Αν και η πρόταση αυτή είναι μέρος απλώς ενός discussion paper και συνεπώς δεν δεσμεύει ούτε την Κομισιόν, αλλά ακόμα περισσότερο ούτε και την ελληνική κυβέρνηση, σίγουρα απηχεί τη μεταρρυθμιστική λογική της τελευταίας. Υπενθυμίζεται πως ανάλογη πρόταση περιλαμβάνει και το πόρισμα της Επιτροπής Πισσαρίδη (2020). Επίσης, από το 2024 η ΔΥΠΑ έχει προτείνει ένα σχετικό πρόγραμμα εθελοντικής μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, το οποίο όμως κάθε άλλο παρά βρήκε, ως τώρα, ιδιαίτερη ανταπόκριση από τους ανέργους. Θα βρει ανταπόκριση κάποιο ανάλογο εθελοντικό σχήμα στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος; Μένει να δούμε αν θα δοκιμάσει μια τόσο τολμηρή μεταρρύθμιση η κυβέρνηση στις σημερινές δύσκολες πολιτικά συνθήκες για την ίδια.