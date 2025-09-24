Το μήνυμα της πρόσκλησης Παπαθανάση για τον προαστιακό

Παράθυρο για το ξεπάγωμα της κοινοτικής χρηματοδότησης για σιδηροδρομικά έργα βλέπουν κύκλοι της αγοράς στην χθεσινή πρόσκληση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση περί της έναρξης του έργου ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως μετά την τραγωδία στα Τέμπη, είχε παγώσει κάθε σχετική χρηματοδότηση και μετά την προαναφερθείσα πρόσκληση φαίνεται και πάλι φως. Ας ελπίσουμε…

Επιδοτήσεις μόνο σε όσους αναπτύσσονται

Μένοντας στο πεδίο της χρηματοδότησης, η στήλη εφιστά την προσοχή των εξαγωγέων στο νέο πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η στήλη τονίζει ότι το βασικό νέο στοιχείο είναι πως για πρώτη φορά τίθεται ρήτρα αύξησης του τζίρου στην τριετία, κατά συγκεκριμένο ποσοστό, για όσους εξαγωγείς επιδοτηθούν. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψουν την επιδότηση. Αυτό είναι ήδη γνωστό στους ενδιαφερόμενους, γι’ αυτό και ορισμένοι παραμένουν συγκρατημένοι ως προς την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες που θα ενδιαφερθούν μελλοντικά να λάβουν επιδότηση, είναι ότι το μοντέλο αυτό – της επίτευξης συγκεκριμένης αύξησης του τζίρου μετά την επιδότηση – ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες δράσεις ενίσχυσης.

Άμυνα: Ενιαία κριτήρια στο χρήμα εκ Βρυξελλών

Σενάρια για ενιαία κριτήρια στις κοινοτικές επιδοτήσεις για την άμυνα

Και κάτι ακόμη που ίσως αφορά άμεσα όλες τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να λάβουν επιδότηση για την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού: η στήλη πληροφορείται ότι στις Βρυξέλλες υπάρχουν πολλές φωνές που ζητούν την υιοθέτηση ενιαίων κριτηρίων σε επίπεδο Ε.Ε. και όχι σε εθνικό επίπεδο, για την έγκριση επιδοτήσεων. Αν αυτό υιοθετηθεί, θα σημαίνει μεγαλύτερο ανταγωνισμό αλλά – πιθανόν – και περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι ανοιχτές πόρτες της κ. Ευθυμίου

Μπαράζ συναντήσεων με συνδικαλιστικούς φορείς εργαζομένων κάθε κλάδου έχει διοργανώσει η υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής της Ν.Δ. στην Α΄ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου, αφότου ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση στο Υπουργείο Εργασίας. Η στήλη πληροφορείται ότι έως σήμερα έχει δεχθεί στο γραφείο της αντιπροσωπείες από 43 σωματεία – και δεν τα λες λίγα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι όχι μόνο «ακούει» τα ασφαλιστικά αιτήματά τους, αλλά – σύμφωνα με έγκυρες πηγές – εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει την ενσωμάτωση κάποιων εξ αυτών σε επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας.

Μετρό: Εν αρχή ην μελέτες

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε η έναρξη των μελετών για την επέκταση του μετρό της Αθήνας προς Ελληνικό και Γλυφάδα είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Ίσως και όχι, καθότι μιλάμε για…μακέτα έργου ενταγμένου στην ελληνική πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όσα είπε, σε χθεσινό συνέδριο, ο CEO της Ελληνικό Μετρό Νίκος Κουρέτας, ξεκίνησε η μελετητική φάση της επέκτασης του μετρό της Αθήνας, ενώ τρέχουν οι μελέτες και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό. Πέραν πάντως των (όποιων) μελετών, το ερώτημα είναι πότε θα παραδοθεί η γραμμή 4 του Μετρό που κατασκευάζεται ήδη. Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος παραδέχθηκε, σε δημοσιογραφική συνάντηση, ότι το έργο είναι αντιμέτωπο με καθυστέρηση, ενώ, μεταξύ άλλων, οι εργασίες στους σταθμούς «Εξάρχεια» και στο πάρκο Ριζάρη είναι «παγωμένες».

Jumbo: Απογειώνεται το περιθώριο κέρδους

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, σήμερα μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναμένεται η Jumbo να ανακοινώσει τα μεγέθη της για το ‘α εξάμηνο. Η εισηγμένη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εμφάνισε αύξηση πωλήσεων περίπου 8% σε ετήσια βάση, η οποία στηρίζεται στην έναρξη λειτουργίας πέντε νέων καταστημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατο report της Optima, η εταιρεία προβλέπεται να εμφανίσει μικτή κερδοφορία 55,6% (+40 μ.β. σε ετήσια βάση) λόγω αποκλιμάκωσης του κόστους, και EBITDA 176,2 εκατ. ευρώ (+7,1%). Το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει οριακά στο 35,4% (έναντι 35,7% πέρυσι), καθώς λείπει το περσινό έκτακτο έσοδο 10,2 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις για τα καταστήματα Λάρισας και Καρδίτσας. Τα καθαρά κέρδη τοποθετούνται σε 129 εκατ. ευρώ (+6%), παρά τη μείωση των εσόδων από τόκους (5,6 εκατ. ευρώ) λόγω πτώσης επιτοκίων.

Οι προβλέψεις για Avax

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοινώνει και η Avax αύριο Πέμπτη (25.9) πριν το άνοιγμα της αγοράς. Κατά την Optima, αναμένεται ισχυρή επίδοση, χάρη στην επιτάχυνση εκτέλεσης του ανεκτέλεστου 3 δισ. ευρώ (31/3/2025), που αντισταθμίζει την απώλεια εσόδων από τις παραχωρήσεις μετά τη λήξη της παραχώρησης της Αττικής Οδού. Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται στα 408 εκατ. ευρώ (+41% ετησίως), με περίπου 90% να προέρχεται από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Τα EBITDA αναμένονται στα 35,4 εκατ. ευρώ (+21%), παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των παραχωρήσεων, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα 26,2 εκατ. ευρώ (+35%), ενισχυμένα από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω πτώσης επιτοκίων. Παρά τον ταχύτερο ρυθμό εκτέλεσης έργων, οι νέες συμβάσεις διατηρούν το ανεκτέλεστο σε περίπου 2,6-2,9 δισ. ευρώ (μαζί με τα υπό υπογραφή έργα), δηλαδή κοντά στα επίπεδα του ‘α τριμήνου.

Sold out το ομόλογο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Και μιας και μιλάμε για υποδομές, στην χθεσινή πρεμιέρα του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το ενδιαφέρον υπήρξε τόσο μεγάλο που το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε. Έτσι, το μόνο που μένει να φανεί είναι πόσες φορές θα καλυφθεί το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή συνιστά σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στον όμιλο και στο αναπτυξιακό αφήγημά του, αλλά και θετικό σήμα για την αγορά ότι υπάρχει και ρευστότητα και όρεξη για τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα.

Προσεχώς… σεΐχηδες, αλλά προς το παρόν διακόπηκε η παραγωγή υδρογονανθράκων

Η είσοδος της Chevron έχει οδηγήσει σε ενθουσιασμό και πανηγυρικές δηλώσεις της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο ανακάλυψης και παραγωγής φυσικού αερίου από το 2030 και μετά. Ωστόσο, προς το παρόν, η μικρή παραγωγή υδρογονανθράκων που διαθέτει η χώρα μας στον Πρίνο εδώ και πολλές δεκαετίες σταμάτησε. Αιτία αποτελεί το υψηλό κόστος, που ανάγκασε τη διαχειρίστρια Energean να «πατήσει φρένο» από τον Ιούλιο. Πλέον, η Energean στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο σχέδιο αποθήκευσης CO₂ σε εξαντληθέν κοίτασμα της περιοχής, όπου θα αποθηκεύονται ποσότητες από τις ελληνικές βιομηχανίες.

Γιατί οι κερδοσκόποι ποντάρουν σε ραγδαία άνοδο στο φυσικό αέριο

Κερδοσκοπικές θέσεις που προεξοφλούν αύξηση 60% στην τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2026 έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην αγορά, σύμφωνα με το Bloomberg. Συγκεκριμένα, τα options στοχεύουν σε εκτίναξη από τα 32 ευρώ σήμερα στα 50 ευρώ, πηγαίνοντας κόντρα στην κοινή λογική που θέλει την αγορά καλά εφοδιασμένη. Οι έμποροι αυτοί θεωρούν ότι ένας ψυχρός χειμώνας, η πορεία απόσυρσης του ρωσικού αερίου ή προβλήματα με τις εισαγωγές LNG θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα προς το χειρότερο.