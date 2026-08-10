Η πιο πολιτική φράση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του χωράει σε λίγες λέξεις. Το 2015 ήξερε τι ήθελε, σήμερα γνωρίζει και πώς μπορεί να το κάνει.

Εκεί βρίσκεται όλο το νόημα της επιστροφής του. Και μαζί, όλο το βάρος της.

Ο Τσίπρας επιστρέφει σε μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από εκείνη που κυβέρνησε. Με μια κυβέρνηση Δεξιάς επτά ετών, με την ακρίβεια εγκατεστημένη στην καθημερινότητα, τη στέγη να μετατρέπεται σε προνόμιο, το ενεργειακό κόστος να εξαντλεί εισοδήματα και μια ακολουθία υποθέσεων – υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ – να έχει τραυματίσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Γι’ αυτό και η λέξη «καθεστώς», που επιλέγει για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση, έχει πολιτικό βάρος. Πολύ περισσότερο όταν προέρχεται από έναν πρώην πρωθυπουργό.

Το κρίσιμο, όμως, βρίσκεται παρακάτω. Η καταγγελία της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί το εύκολο κομμάτι. Τα δύσκολα αρχίζουν όταν έρχεται η ώρα της εναλλακτικής.

Εκεί ο Τσίπρας δείχνει ότι επιχειρεί να μετακινήσει τη συζήτηση. Από τα pass στην αντιμετώπιση των αιτιών της ακρίβειας. Από την επιδότηση του λογαριασμού στην παρέμβαση στην αγορά ενέργειας. Από τη διαπίστωση της στεγαστικής κρίσης σε περιορισμούς του Airbnb, αλλαγές στη Golden Visa και κοινωνική κατοικία. Από τη γενική επίκληση της αγοράς στον έλεγχο των ολιγοπωλίων.

Αυτή είναι ήδη μια πολιτική διαχωριστική γραμμή.

Υπάρχει όμως και μία μεγαλύτερη.

Ο Τσίπρας του 2026 καλείται να αναμετρηθεί πρώτα με τον Τσίπρα του 2015.

Η κυβερνητική εμπειρία μπορεί να γίνει το σημαντικότερο πλεονέκτημά του, ακριβώς επειδή υπήρξε κάποτε το μεγαλύτερο τραύμα του. Οι αυταπάτες, οι λάθος υπολογισμοί, οι συμβιβασμοί και η ήττα αποκτούν πολιτική αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε γνώση.

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό στοίχημα της δεύτερης φοράς.

Η Αριστερά σήμερα χρειάζεται λιγότερες υποσχέσεις και περισσότερη ακρίβεια. Λιγότερο μεσσιανισμό και περισσότερο σχέδιο. Λιγότερη νοσταλγία για το 2015 και περισσότερη προετοιμασία για το 2027.

Ο Τσίπρας λέει πλέον ότι ξέρει και το «πώς». Τώρα μένει να το αποδείξει.