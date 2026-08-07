ΝΤΙΝ Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και μπορεί ο υδράργυρος να είναι στα φόρτε του, όμως υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και μέσα στα διοικητικά στρατηγεία των σταθμών. Εκεί που θα περίμενε κανείς μια προσωρινή ηρεμία λόγω διακοπών, φαίνεται ότι αυτή την περίοδο δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους να προχωρήσουν σε βαθιές, δομικές εκκαθαρίσεις και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο… ακόμα και στην κορυφή της πυραμίδας. Καρέκλες ανώτατων στελεχών τρίζουν επικίνδυνα πίσω από τις κλειστές πόρτες, και όσοι εκτιμάται ότι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα… και υποσχόμενα… απομακρύνονται με συνοπτικές διαδικασίες. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τον Αύγουστο, που είναι παχιές οι μύγες, περνούν πιο εύκολα όσα δεν θέλουν να προκαλέσουν… παχιά σχόλια! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια στην περίπτωση του ΣΚΑΪ προκύπτουν ποικίλα και ηχηρά σχόλια από τις αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα του σταθμού, και μάλιστα στην ίδια την κορυφή της. Οριστικό λοιπόν είναι το τέλος της συνεργασίας του Γρηγόρη Δημητριάδη με τον Όμιλο του Φαλήρου. Να θυμίσουμε ότι μόλις πριν από πέντε μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοίνωσε «την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από τον Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη με ισχύ από 16 Μαρτίου 2026», επισημαίνοντας ότι «ο κ. Δημητριάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στρατηγικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες αξιόπιστες πηγές, τέλος μπαίνει και στη συνεργασία του ΣΚΑΪ με τον Κωνσταντίνο Ζούλα, ο οποίος, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από έναν χρόνο, «αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης». Το συμβόλαιό του με τον Όμιλο του Φαλήρου ισχύει έως τον Οκτώβριο, αλλά το στέλεχος ενημερώθηκε ήδη πως δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία τους. Προς το παρόν, όπως φαίνεται, τα ηνία του σταθμού στις δύο αυτές ανώτατες βαθμίδες θα αναλάβει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, Γιάννης Αλαφούζος. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Φεύγουμε από τις διοικητικές αλλαγές, παραμένουμε όμως στο κανάλι του Φαλήρου και στις αλλαγές που έχουν προκύψει σε εκπομπές. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα ρεπορτάζ, μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου για τον ΑΝΤ1, οΔημήτρης Οικονόμου θα έχει τη νέα σεζόν δίπλα του τον Γιάννη Πιτταρά, ο οποίος αποχωρεί από τους «Δεκατιανούς». Στην ενημερωτική εκπομπή του σαββατοκύριακου, λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη αναμένεται να βρεθεί η Μίνα Καραμήτρου. Βέβαια, δεν έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές και, με όλα όσα συμβαίνουν στον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ… ίσως υπάρξουν δεύτερες σκέψεις…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένουμε στην ενημέρωση, αλλά πάμε στο MEGA και στη νέα εκπομπή που θα βγαίνει στον αέρα τα σαββατοκύριακα της καινούργιας σεζόν. Μετά την απόφαση της διοίκησης για μετακόμιση της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου στην καθημερινή πρωινή ζώνη, το κανάλι της Καλλιθέας θα ενισχύσει το πρόγραμμά του τα πρωινά του σαββατοκύριακου με μία νέα ενημερωτική εκπομπή. Στο «τιμόνι» της θα βρίσκονται ο Βασίλης Τσεκούρας και ο Ζήσης Μούσιος, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τη «σκυτάλη» από τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και η ενημέρωση μονοπώλησε τη σημερινή στήλη, θα κλείσουμε με μία είδηση που αφορά το… πάντρεμα με την ψυχαγωγία και συγκεκριμένα την infotainment εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, έγινε πολλή… κουβέντα στις εγκαταστάσεις του ALPHA για το ραντεβού υψηλόβαθμου στελέχους του καναλιού με τον Θοδωρή Βγενή. Όπως φαίνεται λοιπόν, ο δημοσιογράφος κλείδωσε για να είναι το νέο μέλος του πάνελ με την παρέα της Ναταλίας Γερμανού. Βέβαια, η ΕΡΤ, στην οποία ανήκει ο δημοσιογράφος… ίσως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της κουβέντα, οπότε όλα παίζονται μέχρι την ώρα που θα πέσουν οι τελικές υπογραφές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Υπογεγραμμένη και κλεισμένη συμφωνία αφορά το σημερινό κουίζ, για την οποία όμως η μία πλευρά θέλει να κάνει πίσω, σκεπτόμενη ακόμα και την περίπτωση πληρωμής της ρήτρας για το «σπάσιμο». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα συμφωνία, αλλά και σίγουρα… ευθύνες για αυτούς που την αποδέχτηκαν…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ