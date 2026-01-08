Άρχισαν να μπερδεύονται άγρια οι γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και της Καρυστιανού. Η στήλη από χθες έθεσε το ερώτημα εάν θα προηγηθεί η διαγραφή ή η ανεξαρτητοποίηση του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη. Ήρθε η διαγραφή. Η Κουμουνδούρου άρχισε να την συζητάει από την Τρίτη, μετά τις νέες δηλώσεις που άφηναν και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενος μιας συνεργασίας του με την Μαρία Καρυστιανού. Το παρασκήνιο δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις κατ´ ιδίαν συζητήσεις όταν μιλούσε για την ΚΟ του κόμματος στην ευρωβουλή, σχολίαζε «δύο έμειναν» ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλενα Κουντουρά. Είχε προηγηθεί μετά την διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά για άσκηση βίας σε βάρος δημοσιογράφου.

Yπ´ ατμόν

Μετά την εκδήλωση που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες με κεντρική ομιλήτρια την Μαρία Καρυστιανού, για το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, ο Νικόλας Φαραντούρης μιλούσε με τόσο ενθουσιασμό για την πρόεδρο του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, που έδινε την εντύπωση ότι ήταν υπ´ ατμόν. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε προχθές όταν δήλωσε ότι είναι καλοδεχούμενο ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού.

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ

Την ανεξαρτητοποίηση Φαραντούρη πρόλαβε η διαγραφή με απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου μετά την άρνηση του ευρωβουλευτή να δηλώσει ΣΥΡΙΖΑ και μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Από το βράδυ της Τρίτης υπήρχαν εισηγήσεις για την διαγραφή του, στη λογική «να πάψει να χρησιμοποιεί την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωβουλή για να κάνει προεκλογικό αγώνα για την Καρυστιανού» όπως είπε χαρακτηριστικά στη στήλη κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Θέμα ηθικής τάξης

Ένα κρίσιμο θέμα ηθικής τάξης έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Ο κ.Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα του, αν και την πήρε με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε στον Νίκο Ευαγγελάτο στο LIVENEWS στο MEGA. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυρία Καρυστιανού, που λέει ότι θα πολιτευτεί με άλλους όρους, θα δεχθεί στο νέο φορέα της έναν άνθρωπο ο οποίος παραμένει ευρωβουλευτής, κρατώντας την έδρα που πήρε με ένα άλλο κόμμα» τόνισε. Απέναντι σε αυτό το δίλημμα θα βρεθεί η Μαρία Καρυστιανού. Την ατζέντα της αδιάφθορης έχει κάνει σημαία της. Αλλά ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη.

Εντός LEFT, χωρίς προνόμια

Η είδηση που σας δίνει η στήλη σήμερα είναι ότι ο Νικόλας Φαραντούρης διαγράφτηκε από την ομάδα των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν θα ζητηθεί η διαγραφή του από την Ευρωπαϊκή Αριστερά όπως συνέβη με τον Νίκο Παππά. «Στην μία περίπτωση ήταν μια άσκηση βίας και στην άλλη δηλώσεις για κινήματα κλπ.» έλεγαν αρμόδια στελέχη. Τα προνόμια που χάνει ο Φαραντούρης είναι ότι δεν μπορεί να συμμετέχει πλέον σε Επιτροπές και θα στερηθεί σημαντικά κονδύλια για την διοργάνωση εκδηλώσεων, γεύματα κλπ.

Τι τρέχει με τον Χάρη;

Δεν λέει να ησυχάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την έξοδο φαίνεται να βλέπει ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης. Βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν συνδέεται με εκείνον μια τέτοια απόφαση στην παρούσα φάση. Συνομιλητές του βουλευτή υποστηρίζουν ότι εκφράζει σημαντικές διαφωνίες με χειρισμούς της ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελλου. Η στήλη που συνηθίζει να θέτει τα θέματα στα ίδια τα πρόσωπα, το έκανε και αυτή τη φορά. Έθεσα το ερώτημα στον Χάρη Μαμουλάκη αν ανεξαρτητοποιείται αλλά δεν απάντησε. Αν ήθελε να το διαψεύσει ένα «όχι» θα ήταν αρκετό. Αλλά δεν το είπε.

Υπό όρους

Ανοιχτός σε έναν συντεταγμένο διάλογο με εκπροσώπους όλων των μπλόκων είναι ο πρωθυπουργός. Εθνικό Συντονιστικό Όργανο δεν έχουν οι αγρότες. Ούτε μια κοινή ατζέντα αφού η κάθε κατηγορία πλήττεται για διαφορετικό λόγο. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζήτησαν ομάδες αγροτών. Το Μαξίμου παραπέμπει όσους θέλουν να επισκεφθούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα να συζητήσουν ότι θέλουν.

«Ο,τι δώσαμε δώσαμε»

«Ό,τι δώσαμε, δώσαμε», «αυτά είναι τα μέτρα, δεν θα υπάρξουν άλλα» είναι το μήνυμα της κυβέρνησης Κάποια μπλόκα έσπασαν, αλλά αρκετές χιλιάδες τρακτέρ είναι ακόμη στους δρόμους. Η κυβέρνηση μετά το νέο αδιέξοδο αναζητεί τρόπους να αντιμετωπίσει μια κλιμάκωση και να μην βρεθεί αντιμέτωπη με εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που οι αντοχές του έχουν εξαντληθεί και είναι και η εκλογική της βάση.

Σε τεντωμένο σκοινί

Ενώ μέχρι χθες υπουργοί έστελναν τελεσίγραφα και προειδοποιούσαν με διοικητικά μέτρα, εάν οι αγρότες παρέμειναν στα μπλόκα, είναι σαφές ότι βρίσκονταιι σε αμηχανία. Σε πρώτη φάση δεν θα επιτρέψει ακραίες μορφές κλιμάκωσης, έλεγαν κυβερνητικές πηγές. Η αστυνομία τι θα κάνει με την εντολή του εισαγγελέα να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι; Θα την εφαρμόσει; Η ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να μπορεί η πολιτεία να τους στέλνει τα διοικητικά πρόστιμα είναι το πρώτο βήμα που θα κάνουν. Ώρα με την ώρα κρίνονται οι αποφάσεις για επέμβαση της αστυνομίας. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις των επόμενων ημερών. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά από το καλύτερο, σιγά σιγά να αρχίσει η αποκλιμάκωση μέχρι το χειρότερο, να επέλθει σύγκρουση.

Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός

Ενθουσιασμένη με έναν νέο επαγγελματικό προσανατολισμό που ανακάλυψε όταν χρειάστηκε στήριξη η ίδια, είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην δημοσιογράφος Πόπη Στεφανίδου. Έμαθα ότι από το 2919 ασχολείται με την ψυχολογία – ψυχική υγεία. Μετά το σπούδασε και είναι έτοιμη να το ασκήσει και επαγγελματικά. Αναμείνατε στο ακουστικό σας!