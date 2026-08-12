ΝΤΙΝ Η θερινή άδεια μπορεί να έχει αδειάσει τα επιτελικά γραφεία των καναλιών, όμως η ησυχία στους διαδρόμους είναι εντελώς πλασματική… και καθόλου εφησυχαστική, καθώς τα στελέχη έχουν μεταφέρει τα στρατηγεία τους στις παραλίες. Μπορεί να διανύουμε τη θερμή καλοκαιρινή περίοδο, αλλά οι περισσότεροι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με το κινητό ανά χείρας και τον φορτιστή στην πρίζα του beach bar. Με τα προγράμματα να θυμίζουν ακόμα μισοτελειωμένα παζλ, οι διακοπές των υπευθύνων μοιάζουν περισσότερο με διάλειμμα σε ηλεκτρική καρέκλα, αφού αν δεν κλείσουν τις τρύπες με επιτυχία, τότε το φθινόπωρο θα ακούσουν… τριξίματα στις καρέκλες τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Είναι οριστικό ότι στην καρέκλα δίπλα από τον Νίκο Στραβελάκη θα καθίσει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Χθες μάλιστα, οι δύο δημοσιογράφοι γύρισαν το τρέιλερ για την εκπομπή «10 Παντού» του ΟΡΕΝ, η οποία θα κάνει σύντομα πρεμιέρα για τη νέα σεζόν, αφού θα πουν την πρώτη τους «καλημέρα» on air τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Η εσωτερική μετακίνηση της Παπακωστοπούλου από την ψυχαγωγία, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», προέκυψε μετά την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου από τον σταθμό της Παιανίας με σκοπό να ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και βρεθήκαμε στον σταθμό του Φαλήρου, να αναφέρουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη για το δελτίο ειδήσεων έκανε ολιγόλεπτη «παρέμβαση» ο -για λιγότερο από πέντε μήνες- Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρόκειται για μία από τις… σπάνιες φορές που «απερχόμενος» εμφανίζεται για να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους και «δεν φεύγει νύχτα», γεγονός που σχολιάστηκε σε όλους τους ορόφους του Ομίλου. Παράλληλα, αυτό που ακούγεται έντονα στον ΣΚΑΪ είναι ότι τη θέση του Προέδρου -μετά και την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Ζούλα- πρόκειται να αναλάβει ο Παναγιώτης Λάμψιας. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες «πηγές» αναφέρουν ότι το ντιλ παραμένει ανοικτό… καθώς πολιορκείται στέλεχος που ανήκει στο δυναμικό… άλλου σταθμού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε άλλων σταθμών τα νέα, πάμε μέχρι το Μαρούσι, όπου έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά σενάρια για τον νέο ρόλο της Σίας Κοσιώνη. Το σίγουρο είναι ότι, εκτός από την εβδομαδιαία εκπομπή της, η δημοσιογράφος θα έχει καθημερινή παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου θα σχολιάζει με τον Νίκο Χατζηνικολάου τα κεντρικά θέματα της επικαιρότητας. Όχι «το θέμα», αλλά «τα θέματα», αφού επιθυμία του σταθμού είναι να χρησιμοποιήσει και να προβάλει το «δίδυμο» όσο περισσότερο γίνεται, με απώτερο και κύριο σκοπό τις εκλογικές βραδιές που πλησιάζουν. Βέβαια, δεν αποκλείεται, λόγω κάποιου σημαντικού γεγονότος, η Κοσιώνη να σχολιάσει ως… γκεστ και σε κάποια άλλη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, αλλά μόνο εκτάκτως… και αν η ειδησεογραφία «το επιτάσσει». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένουμε ΑΝΤ1 και θα κλείσω αναφέροντας ότι ακόμα δεν έχει βγει «λευκός καπνός» στις επαφές με τον Αντώνη Κανάκη. Διευκρινίζω: ακόμα δεν έχει βγει «λευκός καπνός» στις επαφές του ΑΝΤ1 με τον Αντώνη Κανάκη! Γιατί ίσως… υπάρχει κι αλλού καπνός…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ