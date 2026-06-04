Το κλίμα είναι προεκλογικό. Ανεξάρτητα από το πότε θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον χρόνο για τις κάλπες, κομματικός μηχανισμός και κυβέρνηση ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πηγές της στήλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον απορρήτων του Θανάση Νέζη, να προχωρήσει την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της ΝΔ. Ο Νέζης βέβαια ήδη έχει μπροστά του καταλόγους με ονόματα τα οποία και συζητάει κατά καιρούς με το επιτελείο του Μαξίμου. Τώρα όμως φαίνεται να επιταχύνεται η διαδικασία της κατάρτισης των ψηφοδελτίων γεγονός που δείχνει ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα από Σεπτέμβριο και μετά.

Φουλ οι μηχανές

Σας είχα ενημερώσει ότι περίπου πριν από ένα μήνα ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος έδωσε εντολή στο προσωπικό του υπουργείου του ότι «δουλεύουμε για τις εκλογές». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη όλες οι διαδικασίες που αφορούν την προετοιμασία των εκλογών, από τις παραγγελίες των φακέλων υψηλής ασφάλειας για την επιστολική ψήφο, η οποία θα εφαρμοστεί σε εθνικές εκλογές για τους κατοίκους του εξωτερικού για πρώτη φορά, μέχρι τις ποσότητες χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για φακέλους και ψηφοδέλτια, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και γι’ αυτό οι υποψήφιοι τα αγοράζουν με δικά τους χρήματα από τα κόμματα. Ειδικά φέτος που θα κατεβούν πολλά κόμματα να διεκδικήσουν την ψήφο, ανάλογες θα είναι και οι ανάγκες.

Μετά την ΔΕΘ

Το σενάριο για εκλογές μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία προσφέρεται για κυβερνητικές εξαγγελίες και παροχές που θα αφορούν τον προϋπολογισμό του 2027 δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε δεν θα έχουν προκύψει νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στις 31 Μαΐου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε στη Βουλή το σκάνδαλο με «τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” που κόστισαν σαν… βίλες». «Σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» τόνισε. «Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Για χρόνια, η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων».

Ζημιά!

Είναι και τα υδρόμετρα που στοίχισαν σαν …δεξαμενές νερού. Με ανοιχτές νέες δικογραφίες και ένα βαρύ κλίμα ο Μητσοτάκης το πιο πιθανό είναι να μην πάει σε εκλογές, το φθινόπωρο οπότε τότε παίζει το σενάριο του 2027. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε φιάσκο για το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών που ζητήθηκε η άπραγη ασυλίας τους, αλλά η ζημιά από την πρώτη εικόνα ήταν ισχυρή και αυτό δεν το παραγνωρίζει η κυβέρνηση.

Οι πρώην

Το χάσμα που χωρίζει σήμερα τον πρωθυπουργό από τους πρώην πρωθυπουργός Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά τον οποίο έχει διαγράψει, προβληματίζει έντονα βουλευτές και στελέχη της ΝΔ. Βλέπουν τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά σε σχέση που απέχουν πάνω από 10 μονάδες από τα αποτελέσματα της αυτοδυναμίας και ανησυχούν ότι το κόμμα τους δεν θα μπορέσει να πάρει μεγάλο μπόνους. Έχουν θορυβηθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών δεν θα επανεκλεγεί. Ο στόχος είναι η συσπείρωση. Ο πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία προσκαλεί όσους ψήφισαν ΝΔ το 2919 και το 2023 να την εμπιστευτούν ξανά.

Κόμμα Σαμαρά

Το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης. Το επιτελείο Μητσοτάκη ξορκίζει αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρεί ότι μόνο ο Σαμαράς θα μπορούσε να τραβήξει ψήφους από νεοδημοκράτες που είναι δυσαρεστημένοι. Αν και αρκετά στελέχη εύχονται ο Σαμαράς να επιστρέψει στην ΝΔ, ελάχιστοι χαρακτηρίζουν αυτό το σενάριο ρεαλιστικό. Η απόσταση ανάμεσα στους δύο άντρες εκτιμάται ότι δεν γεφυρώνεται. Εκλογές το Σεπτέμβριο θα αιφνιδίασαν και τον πρώην πρωθυπουργό που δείχνει να μη βιάζεται.

Ο Καραμανλής

Πιο εύκολη περίπτωση φαίνεται να θεωρείται ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Η ΝΔ έχει το καραμανλικό DNA. Αν και είναι πολύ σκληρός στην κριτική του προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, στελέχη που βρίσκονται κοντά του θεωρούν ότι δεν θα έκανε ποτέ δικό του κόμμα , ούτε θα στήριζε ανοιχτά ένα άλλο κόμμα όπως του Αντώνη Σαμαρά αν και τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πλήρη ταύτιση απόψεων. Ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να επιχειρήσει να ανοίξει νέες γέφυρες με τον Καραμανλή.

Χωρίς «προξενητές»

Εφόσον πάρει την απόφαση η πρωτοβουλία πρέπει να είναι δική του, εκείνος να πάει στον Καραμανλή όπως τονίζουν αξιόπιστες πηγές. Προξενητές δεν πρόκειται να δεχθεί ο πρώην πρωθυπουργός όπως υποστηρίζουν όσοι τον γνωρίζουν πολύ καλά. Μία συνάντηση με τον Μητσοτάκη βέβαια δεν αρκεί για να κλείσει τις πληγές. Σημασία έχει αν, πότε και με ποιον τρόπο θα επιχειρηθεί να μεταπειστεί ο Καραμανλής να βγει και να στηρίξει το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Αλλά κάποιοι στρώνουν το χαλί.

Το παρασκήνιο

Το φιλικό χτύπημα στην πλάτη του αντάλλαξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο χθες βρέθηκε στο επίκεντρο των γαλάζιων σχολίων. Ο Δημητριάδης στην εκκλησία κάθισε στις θέσεις των υπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς πήγε με την σύζυγό του Γεωργία, συλλυπήθηκαν την οικογένεια και αποχώρησε. Μετά την απώλεια της κόρης του Λένας δεν μένει στις κηδείες. Φεύγοντας τυχαία συναντήθηκε με την Ντόρα Μπακογιάννη που συνοδευόταν από τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο. «Γειά σου Ντόρα», «γειά σου Αντώνη» χαιρετήθηκαν τυπικά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν συναντήθηκαν. Όταν έφτασε ο πρωθυπουργός, ο Σαμαράς ήδη είχε αναχωρήσει. Παραβρέθηκαν στην κηδεία πολλοί υπουργοί και βουλευτές, Χατζηδάκης, Πιερρακάκης, Χρυσοχοΐδης, Δένδιας, Σταϊκούρας, Χρυσομάλλης, Σταμενίτης, ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που εκφώνησε και επικήδειο.

Στο Επικρατείας

Αρκετά στελέχη που έχουν μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη, εισηγούνται στις επόμενες εκλογές να είναι υποψήφια με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Να μην ξανακατεβεί στα Χανιά διότι και η υγεία της δεν το επιτρέπει να κυνηγήσει την ψήφο και μια θέση στο Επικρατείας θα μπορούσε να την πάρει τιμής ένεκεν. Βέβαια η αποχώρηση της από την Κρήτη, εκτιμάται ότι θα εξασθενίσει την εκπροσώπηση της ΝΔ στα Χανιά στα οποία στις προηγούμενες εκλογές είχε πολύ δυνατή παρουσία, είχε εκλέξει τρεις στους τέσσερις βουλευτές. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ ήδη καταγράφει τοπικές δημοσκοπικές απώλειες.