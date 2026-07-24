ΝΤΙΝ Φτάσαμε στην καρδιά του καλοκαιριού και, ενώ η ψυχαγωγία έχει ήδη βάλει αντηλιακό και πίνει κοκτέιλ, οι ενημερωτικοί τομείς στα τηλεοπτικά κανάλια παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα. Με δεδομένη τη διενέργεια εθνικών εκλογών, στα επιτελικά γραφεία προσπαθούν να χτίσουν τους «πυλώνες» της ενημέρωσης και να προετοιμαστούν για την επόμενη σεζόν. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Οριστικό είναι ότι ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι στο «τιμόνι» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ. Εκτός όμως από την καθημερινή παρουσίαση του δελτίου του ERTNEWS, η συμφωνία με τη δημόσια τηλεόραση περιλαμβάνει και την παρουσίαση μιας εβδομαδιαίας πολιτικής εκπομπής, που θα μεταδίδεται στην prime time ζώνη. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μιας και βρεθήκαμε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, πετάγομαι για λίγο στην ψυχαγωγία της ΕΡΤ για να δώσω συγχαρητήρια σε όποιον σκέφτηκε το… ιδιοφυές στήσιμο για το τρέιλερ της εκπομπής «Στούντιο 4». Είναι σαφές ότι η κεντρική ιδέα και το μήνυμα που θέλει να στείλει η ΕΡΤ είναι ότι οι παρουσιαστές, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος, θα κοιτάζουν και θα εστιάζουν σε πολιτιστικά δρώμενα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Έτσι, αρχικά, στο τρέιλερ θαυμάζουν το «Αιώνιο Εαρινό», ένα από τα πιο διάσημα μπρούντζινα γλυπτά του Ογκίστ Ροντέν, που αρχικά προοριζόταν να αποτελέσει μέρος του μνημειώδους έργου του κορυφαίου Γάλλου καλλιτέχνη, «Οι Πύλες της Κολάσεως». Χμ…. μάλλον τίποτα δεν επιλέγεται τυχαία! Προφανώς, οι «Πύλες της Κολάσεως» είναι η ιδανική αλληγορία για το τι περιμένουν από το νέο δίδυμο στη μάχη της απογευματινής ζώνης, εκεί όπου η δημόσια τηλεόραση θα προσπαθήσει να επιβιώσει, επιστρατεύοντας -έστω και άτεχνα- την παγκόσμια ιστορία της τέχνης, λες και η τηλεθέαση ανεβαίνει με έργα τέχνης, αντί με τηλεοπτικές ιδέες! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μετά, το πλάνο στο τρέιλερ αλλάζει και η Καραβάτου με τον Φερεντίνο στέκονται με δέος μπροστά στον «Σκεπτόμενο», το έτερο γλυπτό-ορόσημο του Ροντέν, και το μήνυμα της δημόσιας τηλεόρασης… απογειώνεται! Οι δύο παρουσιαστές θαυμάζουν τη φιγούρα βυθισμένη σε βαθιά υπαρξιακή περισυλλογή, η οποία θα μπορούσε να προσπαθεί να λύσει το ερώτημα που βασανίζει το Ραδιομέγαρο: «Πόσο πολιτισμό πρέπει να στριμώξουμε μέχρι να πειστεί ο τηλεθεατής ότι βλέπει πολιτισμό και όχι ένα ακόμα lifestyle μαγκαζίνο;». Είπαμε, τίποτα δεν επιλέγεται τυχαία! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Το μεγάλο φινάλε, όμως, έρχεται με έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο στο βάθος. Εκεί είναι που ολοκληρώνεται το νόημα του μηνύματος της κρατικής… ε, συγγνώμη, της δημόσιας τηλεόρασης: η ΕΡΤ επιστρατεύει ακόμη και έναν από τους πιο σπουδαίους ζωγράφους του κόσμου, στην απέλπιδα προσπάθειά της να βαφτίσει ένα καθημερινό lifestyle μαγκαζίνο σε «υψηλή τέχνη», απλώς και μόνο επειδή έστησε τους παρουσιαστές της μέσα σε μια αίθουσα μουσείου! Αν ήταν τόσο εύκολο, όλα τα κανάλια θα νοίκιαζαν μια πτέρυγα στο Λούβρο και θα τελείωνε η υπόθεση της «ποιοτικής τηλεόρασης». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Γιατί, μετά από τέτοιο τρέιλερ, το ελάχιστο που περιμένουμε από το ανανεωμένο «Στούντιο 4» είναι να ξεκινάει με αποκλειστική συνέντευξη της Μόνα Λίζα, να συνεχίζει με ζώδια βασισμένα στην ευθυγράμμιση των πλανητών του Γαλιλαίου και να κλείνει με τον Χρήστο και την Κατερίνα να αναλύουν το επόμενο καυτό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κάνοντας απαγγελία σε άπταιστα αρχαία ελληνικά ως αριστούχοι μαθητές του Αδώνιδος -βεβαίως, βεβαίως- Γεωργιάδη. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αλλά, κακά τα ψέματα: όσο κι αν η Αγία Παρασκευή προσπαθεί να μας θαμπώσει με βαριά ονόματα και μουσειακούς φωτισμούς, η τηλεοπτική πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη: τα ράσα δεν κάνουν τον παπά και, σίγουρα, ένα τρέιλερ ανάμεσα σε αριστουργήματα δεν κάνει από μόνο του τον πολιτισμό. Άλλωστε ο πολιτισμός δεν είναι σκηνικό. Είναι περιεχόμενο. Αναμένουμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον την πρεμιέρα για να δούμε αν το περιεχόμενο του νέου «Στούντιο 4» θα δικαιώσει το περιτύλιγμα… και την κληρονομιά του. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ε, μιας και η δημόσια τηλεόραση μονοπώλησε τη σημερινή στήλη, ας κλείσουμε με ανάλογο κουιζάκι: πρόσωπο του δυναμικού της διαπίστωσε ότι κάποιος άνοιξε το νεσεσέρ του και ανακάτεψε τα προσωπικά του είδη… ψιμυθίας! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Η αντίδρασή του δεν ήταν με… ψιθύρους αλλά με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και καθόλου κόσμιες εκφράσεις… που ανάγκασαν ακόμα και στελέχη των πάνω ορόφων να παρέμβουν για να επανέλθει η… πολιτική ορθότητα…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ