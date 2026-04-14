Η Ανάσταση του Κυρίου δεν απάλλαξε από τα πάθη το πολιτικό σύστημα. Η εβδομάδα των παθών συνεχίζεται. Πολλά τα παράπονα που άκουσαν στις εκλογικές τους περιφέρειες οι βουλευτές της ΝΔ. Συσσωρευμένα λάθη μεγεθύνονται. Πρώτο θέμα ήταν η ακρίβεια που λόγω του πολέμου γίνεται εφιαλτική και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει το ράλι. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα. Μείζον θέμα ιδιαίτερα στις αγροτικές περιφέρειες είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημιουργήθηκε η εικόνα ότι στο «πάρτι» συμμετείχαν κάποιοι λίγοι, οι πολλοί έμειναν στην απέξω και οι τίμιοι αγρότες τρέχουν πίσω από τα χρέη τους. «Δεν θα σας ξαναψηφίσουμε» ήταν η επωδός των οργισμένων. «Εμείς πάλι ΝΔ θα ψηφίσουμε αλλά τα θαλασσώσατε» ήταν από τα «καλά» σχόλια που άκουγαν οι γαλάζιοι.

Άρσεις ασυλίας και Προανακριτικές

Κάποιοι βουλευτές απέφυγαν τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις ενώ σε άλλες εποχές θα έτρεχαν από Επιτάφιο σε Επιτάφιο και από εκκλησία σε εκκλησία για να έρθουν σε επαφή με τους ψηφοφόρους τους. Αυτό το Πάσχα προσπαθούσαν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Την επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστούν οι άρσεις ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών οι οποίοι αναφέρονται στις τελευταίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Θεωρείται βέβαιη και η προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Με καζάνι που βράζει μοιάζει η ΚΟ της ΝΔ. Ζητούν την σύγκλιση της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Όσο μελετώνται οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των γαλάζιων πολιτικών προσώπων, διαπιστώνεται ότι κάποιοι δεν έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκημα. Μαζί με τις φήμες και για άλλες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα έρθουν αλλά άγνωστο πότε, έχουν ενοχλήσει κυβερνητικά στελέχη που αποδίδουν τις διαρροές σε ευρωπαϊκές δικαστικές πηγές.

Μιλούν ευθέως ή εμμέσως για πολιτικές σκοπιμότητες με στόχο τη φθορά της κυβέρνησης. Οι τελευταίες δικογραφίες που έφτασαν στη βουλή τον Απρίλιο υποτίθεται ότι έρχονταν από τον περασμένο Αύγουστο, με αποτέλεσμα όλους αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση να βρίσκεται στο στόχαστρο εικασιών.

Κινέζικο μαρτύριο

Ερωτήματα προκαλεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο η αποστολή με δόσεις των δικογραφιών που αφορούν την ίδια χρονική περίοδο, το 2021. Αναρωτιούνται γιατί δεν έγιναν ένα πακέτο. Αποδίδονται όμως ευθύνες και στις ελληνικές αστυνομικές υπηρεσίες που τους ανατέθηκαν από τις εισαγγελικές αρχές οι επισυνδέσεις, το 2021 και παρέδωσαν το υλικό το 2025.

Τι έκαναν όλο αυτό το διάστημα αν όντως αυτό συνέβη; Πρέπει να δοθούν καθαρές απαντήσεις. Πολύ μπερδεμένο είναι το κουβάρι. Γίνονται δεύτερες σκέψεις όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έναν θεσμό που δεν αποδέχθηκαν άλλες χώρες. Όταν ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δηλώνει ότι η ιδιότητα του δεν του επιτρέπει να εκφραστεί όπως θα ήθελε, δείχνει πόσο έχει διαρραγεί η σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σταύρωσον

Από την υποδοχή μετά Βαΐων και κλάδων της Λάουρας Κοβέσι, η οποία έδωσε και Συνέντευξη Τύπου σε δεκάδες ΜΜΕ, φτάσαμε στο άλλο άκρο: «Σταύρωσον αυτήν». Αν δεν ήταν όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα γίνονταν εκτεταμένες έρευνες. Ούτε ο άρρωστος ΟΠΕΚΕΠΕ θα περνούσε στην ΑΑΔΕ προκειμένου να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες τρύπες.

Διότι ανεξάρτητα με το πόσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται σε ρουσφέτια, ένα ολόκληρο σύστημα παρανομίας – διακομματικό – λειτουργούσε επί χρόνια. Από την άλλη βέβαια η χώρα μπήκε σε προεκλογική περίοδο και η ΝΔ ανησυχεί ότι πολλές είναι οι συμπτώσεις για να είναι τυχαίες (καθυστερήσεις, διαφορετικές δικογραφίες κλπ)!

Στη Βουλή οι υποκλοπές

Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανέβει κατακόρυφα στη βουλή μετά την πασχαλινή ανακωχή και με τις υποκλοπές. Στις 17 Απριλίου προγραμματίστηκε η προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για το κράτος δικαίου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σε σφοδρή πολιτική σύγκρουση θα οδηγήσουν οι προειδοποιητικές βολές του αφεντικού της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ότι το predator το πουλούσε μόνο σε κυβερνήσεις και δεν θα γίνει το εξιλαστήριο θύμα, καθώς και η αποκάλυψη ότι η συγκεκριμένη ισραηλινή εταιρεία που παγίδευσε ή επιχείρησε να παγιδεύσει πάνω από 100 άτομα – υπουργούς, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους κα- ανήκε σε κοινοπραξία «σχηματισμών καινοτομίας» που χρηματοδοτήθηκε με 3 εκατ. €, ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) της ΕΛΑΣ.

Αιχμές

Το ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένο να πάει το θέμα μέχρι τέλους καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης το 2021 ήταν θύμα και του predator και των υποκλοπών της ΕΥΠ. Θέτει ερωτήματα για την επιστροφή στον Άρειο Πάγο του φακέλου των υποκλοπών, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που καταδίκασε σε 126 χρόνια φυλακή (8 εκτελεστέα) τον Ντίλιαν, την σύζυγο του άλλους, και ζήτησε να ανοίξει η βεντάλια της δικαστικής έρευνας και σε θέματα κατασκοπείας.

Αφήνει αιχμές ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να συγκαλύπτει σκοπιμότητες, και η καθυστέρηση τελικά να οδηγήσει στην προστασία μέσω παραγραφής αδικημάτων κάποιων που θα μπορούσαν να «μιλήσουν».

Εξεταστική

Το επόμενο χαρτί του ΠΑΣΟΚ θα είναι να καταθέσει αίτημα για νέα Εξεταστική την οποία δύσκολα θα αρνηθεί η ΝΔ. Ο Αντώνης Σαμαράς που επίσης έλαβε μολυσμένο sms από το predator και το άνοιξε, ρώτησε την κυβέρνηση εάν ερεύνησε ποιοι και γιατί παρακολούθησαν έναν πρώην πρωθυπουργό. Η κατασκοπεία είναι σοβαρή υπόθεση. Σε μια τέτοια περίπτωση μπαίνουν κρίσιμα ερωτήματα όπως που βρίσκεται όλο αυτό το υποκλαπέν υλικό των συνομιλιών και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί!

Πρασινίζουν Νικόλας και Θεοδώρα

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης (που διαγράφτηκε από την ομάδα της ευρωβουλής, όχι, όμως, από το κόμμα της αριστεράς), ήδη κατευθύνεται προς την Χαριλάου Τρικούπη. Με την ένταξη του στο ΠΑΣΟΚ θα μετακομίσει και στους ευρωσοσιαλιστές. «Δεν βιάζομαι» λέει σε συνομιλητές του.

«Η θητεία μου στην ευρωβουλή τελειώνει το 2029». Δεν θα αφήσει την ευρωβουλή για να κατέβει υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Στην Πέλλα έχουν βέβαιη την ένταξη της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ. Τα έχουν συμφωνήσει όλα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πηγές. Δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο διότι θα προκαλούσε συζητήσεις και τα διακυβεύματα ήταν άλλα, ύψιστης εσωκομματικής σημασίας που έπρεπε να ξεκαθαριστούν.

Που είναι η Νίνα;

Πολλοί πράσινοι αναρωτιούνται που είναι η Νίνα Κασσιμάτη. Εξαφανίστηκε και από τα τηλεπαράθυρα. Οι φήμες την έφερναν πολύ κοντά με το ΠΑΣΟΚ. Ο Σωκράτης Φάμελλος την «τιμώρησε» γι’ αυτό το φλερτ απομακρύνοντας την από την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης της βουλής, που την ήθελε πολύ (ταξίδευε συχνά).

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν της απάντησε, ούτε εκείνη ξέρει με ποιο κόμμα θα μπορούσε να ξαναδιεκδικήσει την έδρα της στον Πειραιά αφού ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τι θα κάνει στο μέλλον λόγω Τσίπρα…