Το «αντάρτικο» που είχε φουντώσει τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που αναφέρονται στις τελευταίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζεύτηκε μετά από μαραθώνιο τηλεφωνημάτων και συναντήσεων. Θανάσης Νέζης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Μιχάλης Μπεκίρης και άλλοι ανέλαβαν την ειδική αποστολή.

Άρση ασυλίας αναμένεται να ζητήσουν αύριο Τετάρτη, στην Ολομέλεια της Βουλής και οι 13 γαλάζιοι βουλευτές. Οι πρώτοι 11 το είχαν δηλώσει, την ίδια γραμμή ακολούθησαν και οι Χατζηβασιλείου και Αθανασίου τις περιπτώσεις των οποίων εξέτασε η Επιτροπή Δεοντολογίας την Δευτέρα. Ελάχιστες φαίνεται ότι θα είναι οι διαρροές στις ψηφοφορίες.

Μασάζ Νο 1

Χρειάστηκε πολύ μασάζ. Προς δύο πλευρές. Η μία ήταν προς τους 13 βουλευτές, Κάποιοι από αυτούς δεν σκόπευαν να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους διότι έκριναν ότι δεν υπήρχε ποινική τεκμηρίωση που να δικαιολογεί την ταλαιπωρία την οποία θα υποστούν μέχρι να μπει στο αρχείο η υπόθεση τους όπως πιστεύουν. Δέχθηκαν να αλλάξουν στάση για να μπορούν να ασκήσουν κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ακουστούν. Αιχμές σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άφησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ, ότι δεν λειτούργησε αμερόληπτα υπονοώντας πολιτικές σκοπιμότητες. Υπουργοί μιλάνε ευθέως για ομηρία βουλευτών και κυβέρνησης σε προεκλογική περίοδο.

Μασάζ Νο 2

Μασάζ γίνεται και στην ΚΟ. Δύο είναι τα βασικά επιχειρήματα που έπεισαν την συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών να αλλάξουν στάση. «Αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το άλλο επιχείρημα που επιστρατεύτηκε είναι ότι όταν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ζητούν την άρση ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητα τους, δεν μπορούν οι συνάδελφοι τους να τους την αρνηθούν.

Αποχή

Μια ήπια αντίδραση που φαίνεται να προκρίνεται για όσους βουλευτές εξακολουθούν να θεωρούν λάθος τις άρσεις ασυλίας, είναι η αποχή. Προς μια «εποικοδομητική αποχή» είναι πιθανόν ότι θα κατευθυνθεί ο Στέλιος Πέτσας. Ο πρώην υπουργός μόλις εστάλησαν οι δικογραφίες και απέκτησε εικόνα απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά και του εξέφρασε την άποψη ότι οι περισσότερες άρσεις ασυλίας δεν στέκουν. Εφόσον όμως τις ζητούν οι ίδιοι, προβληματίζεται να τις καταψηφίσει όποτε πιθανόν να απέχει από την ψηφοφορία. Ο Στράτος Σιμόπουλος αν και σκόπευε να ψηφίσει άρση ασυλίας κατά περίπτωση, τώρα που την ζητούν όλοι κλίνει να ψηφίσει υπέρ για όλες.

Ο Βορίδης

Ο Μάκης Βορίδης είναι ειδική περίπτωση. Πιστεύει ότι η κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να εστιαστεί όχι μόνο στην πολιτική αξιολόγηση αλλά κυρίως στην ποινική. Κάποιες δικογραφίες που μελέτησε ο ίδιος είναι έωλες όπως λέει σε συνομιλητές του. Η αποχή ποτέ δεν ήταν επιλογή του. Ή θα υπερψηφίσει ή θα καταψηφίσει. Προσωπικά δεν αποκλείω να καταψηφίσει όχι για να διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση ή γιατί δεν σέβεται την απόφαση των συναδέλφων του, αλλά για να στείλει μήνυμα ότι δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές από την βουλή δικογραφίες που δεν βασίζονται σε νομολογία.

«Πότε θα τελειώσει;»

Ακόμη κι αν είναι λίγες οι διαρροές, η ΚΟ της ΝΔ είναι έντονα προβληματισμένη ως προς το «που θα σταματήσει όλο αυτό». Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έρχονται κι άλλες δικογραφίες, θα ζητηθούν και άλλες άρσεις ασυλίας. «Εμείς θα λέμε ναι σε όλες, υπάρχουν δεν υπάρχουν ενδείξεις για αδικήματα;» αναρωτιούνται. «Θα είμαστε 30-40 με άρσεις ασυλίας και μάλιστα οι περισσότεροι επειδή απλώς κάνουμε το καθήκον μας στους ψηφοφόρους μας;».

«Δεν υπάρχει αδίκημα»

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην ανώτατος δικαστικός Μπάμπης Αθανασίου αν και ζήτησε την άρση ασυλίας του για να μην διαφοροποιηθεί από τους άλλους συναδέλφους του, φέρεται να δήλωσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας ότι στην περίπτωση του «δεν υπάρχει αδίκημα». Σύμφωνα με πηγές η δικογραφία που τον αφορά αναφέρει ότι οι ενέργειες του «περιορίστηκαν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες» και «το σύστημα δεν επηρεάστηκε» από αυτές. Θα είναι σκληρός στην ομιλία του στη βουλή και θα αφήσει βαριές αιχμές για το ελληνικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την οποία πάντως στηρίζει ως έναν ευρωπαϊκό θεσμό.

Στις τουρκικές φυλακές

Για 6η μέρα στις τουρκικές φυλακές της Κωνσταντινούπολης κρατούνται η Ελληνίδα και ο Έλληνας που συνελήφθησαν την Μ. Πέμπτη, στην Αγιά Σοφία, όταν άνοιξαν ελληνική σημαία με τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος» και φωτογραφίζονταν. Οι Τούρκοι σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν – είναι πολλές – κατευθείαν προχωρούσαν στην απέλαση τους. Με τους δύο Έλληνες ακολουθήθηκε σκληρή γραμμή εξαρχής. Το βίντεο το έδωσαν στη δημοσιότητα οι τουρκικές αρχές (ήταν από τις κάμερες ασφαλείας της Αγίας Σοφίας) που σημαίνει ότι ήθελαν να δημοσιοποιήσουν το θέμα. Παράλληλα οδηγήθηκαν στις φυλακές, η Ελληνίδα σε γυναικείες στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στο Μάλτεπε και ο Έλληνας (έχει και αυστριακό διαβατήριο) σε ανδρικές στην ασιατική πλευρά.

Σε σοκ

Σε σοκ βρίσκεται η Ελληνίδα. Μόλις χθες δόθηκε άδεια στις ελληνικές προξενικές αρχές να την επισκεφτούν. Οι δικηγόροι και των δύο έκαναν αίτηση αποφυλάκισης τους μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση τους. Άγνωστο είναι πότε θα οριστεί η ημερομηνία για να εξεταστεί το αίτημα και βέβαια ποιοι θα είναι οι όροι της αποφυλάκισης τους, εάν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή αν θα τους απαγορευτεί η έξοδος από την Τουρκία.

Ο Φιντάν

Όλα αυτά προφανώς συνδυάζονται με την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. «Στη δημιουργία στρατιωτικής συμμαχίας Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου είναι ξεκάθαρη η προτεραιότητα απειλής, τόσο για την Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Συμπεριέλαβε και τις «άλλες χώρες της περιοχής» την στιγμή που η Ελλάδα έχει κτίσει συμμαχίες και με την Σαουδική Αραβία η οποία εκφράζει πολλαπλώς την ευγνωμοσύνη τους για την συστοιχία των patriot που κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κλπ. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επανήλθαν στην διακεκαυμένη ζώνη, παρά την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.