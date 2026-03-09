Στην αεροπορική βάση της Πάφου σήμερα στις 12μμ Μητσοτάκης, Μακρόν, Χριστοδουλίδης κάνουν επίδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στη Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις μετά την επίθεση στις βρετανικές βάσεις που έθεσε σε κόκκινο συναγερμό όλο το νησί και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ακρωτηρίου όπου έγιναν εκκενώσεις λόγω της επικινδυνότητας. Ο Μακρόν θέλει να σηματοδοτήσει την σπουδαιότητα που έχει η εγγύηση της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή, σύμφωνα με το Ελυζέ. Η Γαλλία ήταν η δεύτερη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα στείλει φρεγάτα η οποία καταφτάνει μέσα στις επόμενες ώρες όπως και η ισπανική. Ο πολιτικός συμβολισμός των δύο ηγετών στο πλευρό του Χριστοδουλίδη είναι ισχυρός καθώς την ίδια ώρα υπάρχει η σκιά από τις τουρκικές απειλές και την αποστολή τρσσαρων F16 στα κατεχόμενα.

Οι εγχώριοι «υπερπατριώτες»

Στο εσωτερικό συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την στρατηγική της κυβέρνησης. «Φανταστείτε να έστελνε δυνάμεις πρώτος ο Μακρόν!» σχολίασε κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας με τον οποίο συνομίλησε η στήλη. Η εκτίμηση στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι μπορεί τώρα οι «υπερπατριώτες» να σιωπούν, διότι η κυβέρνηση τους αφόπλισε, αλλά θα έβγαιναν επιθετικά εάν η Ελλάδα καθυστερούσε να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο, την ώρα που δεχόταν επίθεση.

Άμυνα όχι επίθεση

Μετά τον καγκελάριο Σολτς που δήλωσε ότι είναι επικίνδυνοι οι μουλάδες αλλά η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν, και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι που επίσης στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο, δήλωσε ότι η Ιταλία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο. Στην ίδια γραμμή αναμένεται να κινηθούν και οι τρεις ηγέτες στην Πάφο. Μια σπίθα αρκεί για να γίνει μπουρλότο όλη η περιοχή. «Δεν είναι δικός μας ο πόλεμος» είναι το μήνυμα που επιχειρούν να στείλουν ευρωπαϊκές χώρες. Όσο για την Βρετανία αυτήν κι αν διεκδικεί το βραβείο Γκίνες. Ενώ οι βάσεις της στο Ακρωτήρι χτυπήθηκαν από drones που έφυγαν από τον Λίβανο, στα λιμάνια της παραμένουν τα πολεμικά πλοία που υποτίθεται ότι προορίζονται για την προστασία της βάσης της στην Κύπρο.

«Ασπίδες»

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ όμως παραμένουν σιωπηλές για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα ακραία ευρωπαϊκά σύνορα που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Φοβούνται τυφλά χτυπήματα. Όλες, όμως, θέλουν να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος διότι η ακρίβεια ήδη λειτουργεί ως μέγγενη με τα εκατοντάδες εγκλωβισμένα πλοία στα στενά του Ορμούζ, τις κάνουλες του πετρελαίου του Ιράν να έχουν κλείσει και το σταγονόμετρο με το οποίο συνεχίζεται μέχρι να διακοπεί εντελώς, η παραγωγή πετρελαίου του Κατάρ.

Το αμερικανικό ναυτικό

Διεθνείς αναλυτές υποστηρίζουν ότι και το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να καταπλεύσει στα στενά του Ορμούζ δεν θα μπορέσει να προστατέψει την διέλευση. Η ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας με την επιχείρηση «Ασπίδες» είναι προτεραιότητα για Μητσοτάκη και Μακρόν. Η Ελλάδα συμμετέχει στη δύναμη. Άλλωστε είναι η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο. Οι «Ασπίδες» θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών της Πάφου.

Στο Eurogroup ο Πιερρακάκης

Η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων ενεργοποιεί το Eurogroup. Ο πρόεδρος και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου στις Βρυξέλλες θα θέσει επί τάπητος το μοντέλο της ενέργειας (διασύνδεση κλπ) ώστε οι τιμές να είναι πιο εξισορροπημένες, δεν μπορεί χώρες όπως η Ελλάδα ή χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου που έχουν περισσότερες ΑΠΕ και μικρότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να πληρώνουν την ίδια ακριβή κιλοβατώρα. Το θέμα ήδη απασχολεί πολλές χώρες της ΕΕ και η λύση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα δώσει μάχη για να βρεθεί η χρυσή τομή.

Εθνικό πακέτο

Όσον αφορά το πακέτο στήριξης που είναι στο τραπέζι αλλά θα ενεργοποιηθεί εφόσον οι αυξήσεις στις τιμές επιμένουν – δεν θα είναι δηλαδή ένα πρόσκαιρο φαινόμενο – είναι πανομοιότυπο με εκείνο του πολέμου της Ουκρανίας και αφορά: πλαφόν στο κέρδος, βάουτσερ (fuel pass) για τα καύσιμα (βενζίνη και ντίζελ κίνησης), επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος στην κιλοβατώρα με ενδεχόμενη ανάκτηση υπερκερδών από τους ηλεκτροπαραγωγούς. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι εθνική. Το ψυχολογικό όριο φαίνεται να είναι τα 100$ το πετρέλαιο όπως δήλωσε υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Τα 60$ για το φυσικό αέριο. Η λειτουργία λέξη – κλειδί είναι η διάρκεια της κρίσης . Δεν έχει οριστεί εάν θα είναι δύο εβδομάδες ή ένας μήνας.

«Μέτρα τώρα»

Η άλλη σχολή σκέψης είναι να παρθούν μέτρα τώρα, πριν ξεφύγει η κατάσταση. Αυτή είναι η γραμμή του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. αυξήσεις είναι αναπόφευκτες αλλά το «πλαφόν στο κέρδος σε όλα» είναι ένα κρίσιμο μέτρο για την συγκράτηση του ράλι. Το υπ. Ανάπτυξης ήδη κατέθεσε το πακέτο των προτάσεων του στο πρωθυπουργικό γραφείο. Είναι «ευέλικτο» όπως εξηγεί σε συναδέλφους του υπουργούς. Θεωρεί ότι τώρα πρέπει να παρθούν τα μέτρα, πριν η κατάσταση ξεφύγει. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός που διαχειρίζεται με επιτυχία τις κρίσεις» είπε σε σύσκεψη ή με συνεργάτες του. «Στον covid πήρε άριστα γιατί παρενέβη αμέσως, το ίδιο και στην εισβολή στον Έβρο».

Αισχροκέρδεια

Το μεγάλο στοίχημα όμως θα παιχτεί στην αισχροκέρδεια. Οι επιτήδειοι της αγοράς καιροφυλακτούν. Ο Θεοδωρικάκος έβαλε 5,4 εκατ. ευρώ πρόστιμα σε πολυεθνικές αλλά κρίσεις περιμένουν κάποιοι για να κερδοσκοπήσουν. Τα μέτρα ελέγχου είναι αυξημένα. Στα καύσιμα οι καταγγελίες είναι πολλές. Ο εφιάλτης της ακρίβειας μόλις ξεκίνησε.

Το «πρωτάθλημα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βγει πρώτο κόμμα έστω με μια ψήφο διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας πάει για «πρωτάθλημα». «Εμείς θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα όταν θα έχουμε στέρεο, εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης και σε αυτό δουλεύουμε – και δουλεύουμε μεθοδικά-, και όταν φτιάξουμε ομάδα, με ανανέωση, αλλά και με εμπειρία, που θα πετάει, θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο» θα κάνει το κόμμα, απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός σε σχετικές ερωτήσεις που δέχθηκε στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών στην Θεσσαλονίκη, για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

3 για την 2η θέση

Προς το παρόν, πάντως, Ανδρουλάκης και Τσίπρας δίνουν μάχη (μαζί και με την Μαρία Καρυστιανού) για την δεύτερη θέση και μάλιστα με διψήφια διαφορά από την πρώτη ΝΔ. Όλοι επιχειρούν να ψαρέψουν από τους άλλους, θα φανεί πόσα ψάρια θα πιάσουν. Στη Θεσσαλονίκη παρούσα ήταν η Κατερίνα Νοτοπούλου, όχι ο Σωκράτης Φάμελλος αν και η Α Θεσσαλονίκης είναι η εκλογική του περιφέρεια. Ο Αλέξης Τσίπρας και στη νέα έξοδο του από την Αθήνα για την «Ιθάκη» του – παρουσίασε το βιβλίο στην Κοζάνη – συγκέντρωσε κόσμο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κάποια πρώην του ΠΑΣΟΚ.

Η Νατάσα για την Αλίκη

Την μεταφορά του κινηματογραφικού έργου του Νίκου Τσιφόρου «Οι Κληρονόμοι» ανέβασε μια ομάδα ερασιτεχνών με πάθος στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών.

Τα έσοδα θα δοθούν στο σωματείο MDA (φιλανθρωπικό σωματείο για τη φροντίδα ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις). Στο χορευτικό συμμετείχε με μπρίο η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αλίκη Καραμανλή. Η μητέρα της Νατάσα ήταν στο κοινό και την χειροκροτούσε.