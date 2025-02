Ο συναγερμός που σήμανε στις Βρυξέλλες από την προειδοποίηση του αντιπροέδρου του Τραμπ Τζέι Ντι Βανς, ότι «ήρθε νέος σερίφης στην

πόλη» έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της Αθήνας. Η κυβέρνηση κρατάει στάση αναμονής και η κεντρική γραμμή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όπως διατυπώθηκε και στις Συνόδους Κορυφής είναι η αμυντική αυτονομία της ΕΕ.

Παγώνουν!

Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, με δεδομένες και τις γέφυρες επικοινωνίας Τραμπ – Ερντογάν που άνοιξαν, φαίνεται ότι όλα παγώνουν. Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, θα καθυστερήσει. Τον Μάρτιο είναι το ραμαζάνι, τον Απρίλιο το Πάσχα και βλέπουμε ενώ δεν προδιαγράφονται αισιόδοξα βήματα και στο κυπριακό. «Δεν είμαι αφελής» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη του τον Σταύρο Παπαντωνίου στην Καθημερινή της Κυριακής. «Πιστεύω στα «ήρεμα νερά» ακριβώς γιατί εργάζομαι ώστε αυτά να είναι και ελεύθερα νερά» τόνισε. «Γι’ αυτό και παράλληλα, η πατρίδα μας χτίζει ισχυρές συμμαχίες στο εξωτερικό. Προστατεύει τα σύνορά της. Και ενισχύει όσο ποτέ την εθνική της άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις της. Ακολουθούμε δηλαδή μια πολιτική που κάνει την Ελλάδα όλο και πιο ισχυρή».

Μηνύματα

Στην ερώτηση εάν στην κυβέρνηση υπάρχουν δύο πόλοι εξωτερικής πολιτικής, σε σχέση με τους Meteor ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μια και εκφράζεται από εμένα και συνολικά από το ΚΥΣΕΑ». Άφησε σαφείς αιχμές προς όσους θεωρούν ότι υπάρχουν δύο κέντρα εξωτερικής πολιτικής, ένα στο Μαξίμου και το ΥΠΕΞ που κινούνται σε ηπιότερους τόνους και ένα δεύτερο στο Υπ. Άμυνας με τον Νίκο Δένδια να χρησιμοποιεί υψηλούς τόνους κατά της Τουρκίας. Για μήνα του μέλιτος δεν μου φαίνεται πάντως.

The big two!

Μέσα σε ένα επιθετικό και απαξιωτικό κλίμα για τους «27», αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες μέρες στην Σαουδική Αραβία προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για μία συνάντηση κορυφής Τραμπ – Πούτιν. Μέχρι σε ένα βαθμό θα θυμίσει την συμφωνία της Γιάλτας, το 1945, όταν Ρούσβελτ, Στάλιν και Τσώρτσιλ συναντήθηκαν για να μοιράσουν τον μεταπολεμικό κόσμο μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν the big three, οι σημερινοί είναι the big two.

Οι συνθήκες βέβαια δεν είναι ίδιες. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν έχει προσκληθεί η Ουκρανία το μέλλον της οποίας θα παιχτεί, ούτε βέβαια η ΕΕ στην γειτονιά της οποίας γίνεται ο πόλεμος και δοκιμάζεται ο ρωσικός αναθεωρητισμός, δείχνει τα αχαρτογράφητα νερά στα οποία κινείται ο κόσμος και αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η αδυναμία να αποτελέσει η ΕΕ την δεύτερη υπερδύναμη.

Άρον άρον και εκ των υστέρων

Σήμερα στις 3μμ στο Παρίσι ο Μακρόν συγκαλεί άρον άρον και εκ των υστέρων τις «κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες» για συνομιλίες σχετικά με «την ευρωπαϊκή ασφάλεια» με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Θα συμμετέχουν Βρετανία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Δανία, η οποία θα εκπροσωπήσει τις βαλτικές και σκανδιναβικές χώρες. Οι Αμερικανοί λένε ότι θα κληθεί κάποια στιγμή και η ΕΕ να πει την γνώμη της για την συμφωνία – εάν υπάρξει – και τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να προσφέρει την επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα είναι έτοιμη η ΕΕ να το κάνει ή θα ψάχνει ακόμη τον βηματισμό της. Τα μηνύματα για την επέλαση Τραμπ ήταν ηχηρά μήνες πριν την νίκη του αλλά φωνή βοώντος εν τη (ευρωπαϊκή) ερήμω. Η ΕΕ αντί να προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο, ήλπιζε στο καλύτερο και διαψεύστηκε οικτρά.

Κολάμπια

Στις 23/11/2018 στην κόντρα που είχαν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής σντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των ΗΠΑ. Ο Μητσοτάκης το αποκάλεσε «Κολάμπια» χρησιμοποιώντας αμερικανική προφορά. Ο Τσίπρας το διακωμώδησε λέγοντας στον Μητσοτάκη, «Κολάμπια είπατε; Κολούμπια, εγώ, δεν μιλώ τόσο καλά ξένες γλώσσες όπως εσείς» τόνισε.

Mea Culpa

Τα ένα mea culpa του Αλέξη Τσίπρα όμως διαδέχεται το άλλο. Με λόγια ή με πράξεις. Διακρίνω ότι πλέον βρίσκεται στη φάση του επαναπροσδιορισμού και όσον αφορά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο πρώην πρωθυπουργός σαν να έχει αρχίσει να τα ερωτεύεται. Θυμίζει την φράση «τα ετερώνυμα που έλκονται». Πριν από ένα χρόνο ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Koτς που ιδρύθηκε από την ζάμπλουτη οικογένεια Κοτς.

Rebranding

Λυτούς και δεμένους, λέγεται, ότι έβαλε προκειμένου να προκληθεί από το Χάρβαρντ για να δώσει κάποιες διαλέξεις – όχι να παραδώσει μαθήματα – όπως υποστήριξαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συνομιλούν μαζί του. Ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου που δίδαξε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει διασυνδέσεις λέγεται ότι έβαλε το χεράκι του. Στο προξενείο της Βοστόνης είχε υπηρετήσει και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου ο διπλωματικός σύμβουλος του Στέφανου Κασσελάκη όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την αποχώρηση του παρέμεινε στην Κουμουνδούρου. Χωρίς διδακτορικό σπάνια καλείται κάποιος να δώσει διαλέξεις. Η εμπειρία όμως του Αλέξη Τσίπρα ως πρώην πρωθυπουργού που προέρχεται από την αριστερά και εκλέχτηκε στα 41 του, έχει ιστορικό ενδιαφέρον. Έστω και αν θα μιλήσει από την δική του οπτική. Θα του κάνουν ερωτήσεις και οι φοιτητές του Χάρβαρντ.

Μέσω Χάρβαρντ;

Κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει ένα rebranding. Νέος είναι ακόμη. Αν βρει τον τρόπο και τον χρόνο θα ήθελε να επιστρέψει στην ενεργό

πολιτική ως επικεφαλής ενός νέου κόμματος της κεντροαριστεράς. Το έχω ξαναγράψει, το θεωρώ ουτοπία. Θα είχε κάποιες ελπίδες αν είχε αποσυρθεί μετά την εκλογική πανωλεθρία του 2029, δεν στήριζε την εκλογή Κασσελάκη που μετά τον άδειασε, δεν βίωνε ο ΣΥΡΙΖΑ δύο διασπάσει (Νέα Αριστερά, Κίνημα Δημοκρατίας), δεν παρέμενε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ακύρωνε Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ και δεν τον απαξίωναν Ζωή Κωνσταντοπουλου και Γιάνης Βαρουφάκης. Αλλά οι άνθρωποι είναι ωραίο να ονειρεύονται. Και επιπλέον στην πολιτική ποτέ μην λες ποτέ.

Στον ΟΑΣΕ

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα Βαγγέλης Καλπαδάκης μαθαίνω ότι θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας στον ΟΑΣΕ, που εδρεύει στην Βιέννη. Θα μετακομίσει μέσα στην Άνοιξη. Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με την οποία γνωρίζονται χρόνια, τρέφει μεγάλη εκτίμηση στον Καλπαδάκη και ήθελε την επιστροφή του στο διπλωματικό σώμα από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές. Εκείνος, όμως, δεν ήθελε να αφήσει τον Αλέξη Τσίπρα στα πέτρινα χρόνια. Τώρα ήρθε η ώρα. Αναζητείται ο αντικαταστάτης του.