Αν και διανύουμε τις πρώτες ημέρες της νέας σεζόν και είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα -ενώ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ο τηλεοπτικός χάρτης σε όλες τις ζώνες- τα στοιχεία από τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen είναι ενδιαφέροντα… αλλά και περίεργα για τις υψηλές ή χαμηλές αποδόσεις κάποιων «μαχητών». Ας μείνουμε στο «είναι πολύ νωρίς», γιατί η κούρσα είναι μαραθώνιος, αλλά σίγουρα οι επικεφαλής προγραμμάτων και εκπομπών θα πρέπει να τα μελετήσουν προσεχτικά, γιατί -ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που «δεν τραβάνε»- θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός»!

Εντάξει, είναι νωρίς και είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά είμαι σίγουρος ότι και τα επόμενα οκτώ επεισόδια του δεύτερου κύκλου της σειράς «Σέρρες» θα είναι το ίδιο υπέροχα όπως τα δύο πρώτα που προβλήθηκαν χθες βράδυ στον ΑΝΤ1. Όταν η ευρηματική γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη παίρνει ζωή με σπουδαίες ερμηνείες των ηθοποιών… τότε το αποτέλεσμα είναι πραγματικά απόλαυση για τους τηλεθεατές. Και αν κάποιος έχει απορία για το αν μπορεί μία κωμική σειρά να σε κάνει να γελάς και να σταματάς γιατί η επόμενη σκηνή σε συγκινεί, τότε η απάντηση είναι… Σέρρες. Περιττό οποιοδήποτε επιπλέον σχόλιο…!

Τα άκουσε τα… τηλε-σχολιανά του ο Πύρρος Δήμας μετά την απόφασή του να εμφανιστεί στο Cash or Trash και να δημοπρατήσει την Ολυμπιακή δάδα, προκειμένου το χρηματικό ποσό να δοθεί στα Παιδικά Χωριά SOS. Ακόμα και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως: «Αν και αναγνωρίζεται η σπουδαία προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα ως εθνικού προτύπου και η πρόθεσή του, καθώς η δημοπρασία είχε ως στόχο το ποσό να δωριστεί προς τα Παιδικά Χωριά SOS, η σύνδεση της παρουσίας του με την εμπορική προβολή της δάδας χαρακτηρίζεται άστοχη»! Εκτός από την ανακοίνωση της ΕΟΕ, ακούστηκαν σε εκπομπές διάφορες αρνητικές απόψεις για την απόφαση αυτή του σπουδαίου Έλληνα αθλητή, ενώ κανείς δεν του έδωσε ένα ακόμα μετάλλιο, αφού σε μία χώρα που δάδες βρίσκονται κατόπιν… μυστικών πωλήσεων σε σαλόνια πλούσιων και πολυτελών σπιτιών, ο τεράστιος Πύρρος την πούλησε… έστω και σε τηλεοπτική εκπομπή… για να βοηθήσει και να επικοινωνήσει τις ανάγκες των Παιδικών Χωριών SOS. Αντί όλοι αυτοί που τον χαρακτήρισαν αρνητικά να αναλογιστούν πώς έχουμε καταλήξει να πρέπει να πωλούνται «εθνικά πρότυπα» για να μπορέσουν φιλανθρωπικοί οργανισμοί να συνεχίσουν το έργο τους, αρκέστηκαν να σχολιάσουν τον τεράστιο αθλητικά αλλά και ψυχικά Πύρρο! Για μία ακόμα φορά κάηκε το δάσος, με κάποιους να… χτυπούν το δέντρο…!

Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν χτύπησε το καμπανάκι στο κτήριο της οδού Αμερικής, όπου στεγάζεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής κατατέθηκαν καταγγελίες για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού, σχετικά με ρεπορτάζ και σχόλια της εκπομπής του ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τη διαδικασία, θα ελεγχθεί αν οι καταγγελίες εμπίπτουν στις δικαιοδοσίες του ΕΣΡ και, ανάλογα, θα κριθεί αν θα ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τυχόν παράβαση της νομοθεσίας! Από τον ελεγκτικό μηχανισμό του πάντως προβλέπεται να περάσουν κι άλλοι! Και πού να… σφίξει ο ανταγωνισμός και να χαθεί το μέτρο. Υπέρ πάντων… η τηλεθέαση…!

Όπως πάντα, θα κλείσουμε με κουίζ: πρώην συνεργάτες ήρθαν πρόσφατα σε τηλεφωνική επικοινωνία και μεταξύ… ξεκαθαρίσματος ορισμένων παραπόνων και από τις δύο πλευρές, είπαν πως θα ήταν ενδιαφέρουσα η… επανασύνδεση!

Η οποία, ανάλογα με τις εξελίξεις, μπορεί να γίνει ακόμα και την τρέχουσα σεζόν, έστω και αν… μπουρλοτιάσει άλλους συνεργάτες!