ΝΤΙΝ Κοντοζυγώνουν οι εορτές, αλλά μόνο χαρούμενο δεν λες το κλίμα στα περισσότερα από τα τηλεοπτικά κανάλια, με αρκετά από τα στελέχη τους να ελπίζουν ότι κάτι καλύτερο θα τους φέρει η νέα χρονιά. Βέβαια, στα επιτελεία πολλών εκπομπών το κλίμα είναι περισσότερο… αγέλαστο, ιδιαίτερα όταν βλέπουν ότι ο «σάκος» της Nielsen έχει πολύ χαμηλά νούμερα για τους… κόπους τους. Γιατί, κακά τα ψέματα, τη φετινή σεζόν η τηλεθέαση είναι πιο τσιγκούνικη κι από τον Σκρουτζ πριν την επίσκεψη των πνευμάτων, με αποτέλεσμα κάποιοι να ανησυχούν μήπως λάβουν για χριστουγεννιάτικο δώρο κάποιο ψαλίδι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μεγάλο «ψαλίδισμα» λες αυτό που έπεσε στον Δικαστή, με τη διοίκηση του ΑΝΤ1 να καταδικάζει τη σειρά, αποφασίζοντας να την ολοκληρώσει στα 36 επεισόδια, από τα 60 που είχε αρχικά προγραμματίσει. Η απόφαση αυτή δικαιολογημένα δυσαρέστησε πολλούς από τους συντελεστές, αλλά θα έπρεπε να το είχαν υποψιαστεί, αφού η διοίκηση του σταθμού δεν φέρθηκε στη συγκεκριμένη σειρά με τον καλύτερο τρόπο και προγραμματισμό, δημιουργώντας την εντύπωση πως κάποιοι την επέβαλαν στο κανάλι του Αμαρουσίου. Κακά τα ψέματα: όταν ένα κανάλι θέλει μια σειρά, της στρώνει κόκκινο χαλί. Όταν ξαφνικά δεν την θέλει, της στρώνει κουρελού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, για να λέμε την πλήρη αλήθεια, παρά τις καλές ερμηνείες, η ιστορία (ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη την πρωτότυπη ξένη σειρά) στη μεταφορά για τον ΑΝΤ1 είχε ξεχειλώσει αρκετά, αλλά σίγουρα δεν ήταν από τις σειρές που της άξιζε τέτοιος χειρισμός, προγραμματισμός και ποινή. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Οριστικό φινάλε για το τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα Ψηφίζει», που θα ρίξει τίτλους τέλους πριν τα Χριστούγεννα. Για να ολοκληρωθεί μάλιστα ο αρχικά συμφωνηθείς αριθμός επεισοδίων, η διοίκηση του σταθμού αποφάσισε ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος να κάνουν υπερωρίες, με αποτέλεσμα μετά από αυτή την Κυριακή να καλέσουν την Ελλάδα να ψηφίσει και τα δύο επόμενα Σάββατα, οπότε το τηλεπαιχνίδι θα μεταδοθεί δηλαδή Σαββατοκύριακα. Θεωρώ ότι μετά από αυτή τη συνεργασία οι δύο ικανοί δημοσιογράφοι μάλλον δεν θα θελήσουν να ξαναψηφίσουν ψυχαγωγία! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περί ψυχαγωγίας τοποθετήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, που με αφορμή εκπομπή στο διαδίκτυο είπε ότι «Δεν καταλαβαίνω γιατί πετάμε τούρτες σε ανθρώπους, αυτή η αισθητική στην τηλεόραση δεν μου αρέσει». Ναι μεν θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά μάλλον ξεχνά ότι στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο έχουμε απολαύσει ακόμα και να πετούν τηλεοράσεις από τα μπαλκόνια. Το οποίο, αν ήταν από αγανακτισμένους τηλεθεατές, θα ήταν πολύ δικαιολογημένη αντίδραση για πολλές περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς τότε γινόταν στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας. Αυτό και ως απάντηση σε ορισμένους που αναπολούν την «παλιά καλή ψυχαγωγική τηλεόραση», ξεχνώντας προφανώς ότι κάθε εποχή έχει και τα αψυχολόγητά της! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για να σας ανεβάσω την ψυχολογία, το σημερινό κουίζ που -δυστυχώς!!!- δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω μέχρι να πέσουν οι οριστικές υπογραφές αφορά μία πολύ ευχάριστη είδηση τηλεοπτικής συνεργασίας, που δικαιολογημένα εκτιμώ ότι θα κάνει πάρα πάρα πάρα πολλούς τηλεθεατές χαρούμενους όταν δημοσιοποιηθεί. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περιμένετε λίγο και σύντομα θα ρίξω περισσότερο… φως! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ