ΝΤΙΝ Το παζλ της νέας σεζόν συνεχίζει να συμπληρώνεται, με τις ενημερωτικές εκπομπές να παίρνουν τη θέση τους στα προγράμματα των σταθμών. Από την άλλη, η ψυχαγωγία εξακολουθεί να είναι σε στάδιο προετοιμασίας… και οικονομίας… με τους συντελεστές της να παίρνουν θέσεις μάχης από το τέλος του ερχόμενου μήνα, ο οποίος κάνει αύριο ποδαρικό. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παράλληλα, στο τηλεοπτικό παζάρι εξακολουθεί να καταγράφεται έντονη κινητικότητα μεταγραφών ή αποχωρήσεων. Κάποιοι παρουσιαστές και δημοσιογράφοι αποχαιρετούν οριστικά τα παλιά τους λημέρια, ενώ άλλοι ετοιμάζονται να εμφανιστούν σε εντελώς διαφορετική συχνότητα από αυτή που τους αφήσαμε πριν από τις διακοπές. Σε αυτό το πρώτο αναγνωριστικό στάδιο, όπου οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής ανατρέπουν τις ισορροπίες, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν το νέο τηλεοπτικό real estate θα φέρει χαμόγελα ή πρόωρα… γκρεμίσματα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιλώντας για αποχωρήσεις, είναι αδύνατον να μη σχολιάσω το… κύμα φυγής που παρατηρείται τελευταία στον ενημερωτικό τομέα του ANT1, με στελέχη τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες να εγκαταλείπουν τον σταθμό. Ενδεικτικά… και περιοριζόμενος μόνο σε όσους βγαίνουν on air… αξίζει να αναφέρω ότι, μετά τους Παναγιώτη Στάθη και Λάζο Μαντικό, την παραίτησή του υπέβαλε τώρα και ο Λευτέρης Πράσινος που ήταν στον σταθμό πάνω από δέκα χρόνια. Βέβαια, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων επικαλείται «προσωπικούς λόγους» για την έξοδό του. Επειδή όμως το συγκεκριμένο… άλλοθι έχει αρχίσει να φοριέται πολύ τελευταία στον ενημερωτικό τομέα του ΑΝΤ1, δεν μπορώ να μην επισημάνω πως όταν οι «προσωπικοί λόγοι» πληθαίνουν, τότε εύλογα γεννάται η απορία αν υπάρχει… άλλη αιτία! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένουμε στις αποχωρήσεις… αλλά αυτή τη φορά η απόφαση έχει να κάνει με προσωπική επιλογή, χωρίς το… βολικό άλλοθι των «λόγων». Ο λόγος για τον Θοδωρή Βγενή, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα στη διοίκηση της ΕΡΤ πως αποχωρεί από το δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης. Έτσι, επιβεβαιώνεται αυτό που πρώτα είχα αναφέρει: ότι τη νέα σεζόν ο έμπειρος δημοσιογράφος θα βρίσκεται στην παρέα της Ναταλίας Γερμανού. Τονωτική… ένεση στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA, και ιδιαίτερα σε μία σεζόν που θα έχει πολλή ενημέρωση…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως, όπως όλα δείχνουν, η Γερμανού θα παίξει πάλι πιο… ανενόχλητη από ομοειδή ανταγωνισμό, αφού η διοίκηση του ΑΝΤ1 έχει σχεδόν οριστικοποιήσει πως η Φαίη Σκορδά θα λέει «καλημέρα» τα σαββατοκύριακα, κάπου γύρω στις δέκα το πρωί. Τα μπάτζετ έχουν περιοριστεί αρκετά, οπότε έχει απομακρυνθεί το σχέδιο για ενημερωτικό μαγκαζίνο εκείνη την ώρα, και στο κανάλι του Αμαρουσίου λογικά σκέφτονται τη δημιουργία ψυχαγωγικής εκπομπής. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή σχεδιάζει ο Νίκος Κοκλώνης για το ΟΡΕΝ, με σκοπό να φιλοξενεί στο πλατό γνωστά πρόσωπα και να τους κάνει… εκπλήξεις. Βέβαια, η έκπληξη αλά Κοκλώνη δεν θα είναι κάτι απλό… και φτηνό… οπότε βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τη διοίκηση του σταθμού για το μπάτζετ και έως πού μπορεί να φτάσει… η έκπληξη. Περιττό να αναφέρω ότι στις «εκπλήξεις» θα έχει πολύ τραγούδι… και από τον παρουσιαστή, βεβαίως βεβαίως. Προκειμένου, μάλιστα, να υπάρξουν πολλοί καλεσμένοι, με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, η εκπομπή θα μαγνητοσκοπείται για πιο… safe καταστάσεις! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε μία… μπερδεμένη κατάσταση αναφέρεται το σημερινό κουίζ, που αφορά παραγωγή μυθοπλασίας. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι έγιναν… κρυφά casting, στα οποία δοκιμάστηκαν γυναίκες ηθοποιοί για να αντικαταστήσουν συνάδελφό τους, η οποία από την αρχή στα γυρίσματα! Τέτοια αλλαγή, όμως, σημαίνει ξανά γυρίσματα των σκηνών που έχει ήδη ολοκληρώσει η ηθοποιός, αλλά και αλλαγή στις ανακοινώσεις του σταθμού, όπου συμπεριλαμβάνεται το όνομά της! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Όπως φαίνεται, λοιπόν, η απόφαση είναι να «παγώσουν» την αλλαγή προσώπου, ενώ μελετούν… δραστική μείωση του ρόλου της. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ