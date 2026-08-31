Κρας τεστ για το πιο κρίσιμο στοίχημα της κυβέρνησης που είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα είναι οι τιμές που θα δουν οι πολίτες στα ράφια των σουπερμάρκετ, μετά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Αφορά πάνω από 1.660 κωδικούς προϊόντων και περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας – και κυρίως το μοσχάρι που έχει χτυπήσει κόκκινο. Η μέση μείωση τιμής κυμαίνεται γύρω στο 7% ενώ το εύρος κινείται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Σε περίπου 450 κωδικούς σχολικών ειδών η μείωση μπορεί να φτάσει μεσοσταθμικά το 10%. Ωραίες οι εξαγγελίες. Την απάντηση θα δώσουν όμως οι πολίτες που πιέζονται οικονομικά και γνωρίζουν απ’ έξω κι ανακατωτά πόσο στοιχίζει το κάθε προϊόν. Ας τολμήσουν να τους κοροϊδέψουν… Θα τους βρουν απέναντι.

Παράταση επιδότησης

Η δεύτερη ανάσα αφορά τα καύσιμα που πήραν φωτιά. Σύμφωνα με τις πηγές της στήλης, μετά από συμφωνία του Μαξίμου με την HELLENiQ ENERGY και την Motor Oil, τα διυλιστήρια θα ανακοινώσουν σήμερα την παράταση για τον μήνα Σεπτέμβριο, των εκπτώσεων που εφαρμόζουν από τα μέσα Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν κυβερνητικές ανακοινώσεις ώστε τα καύσιμα να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Ίδιες πηγές ανέφεραν στη στήλη ότι οι αποφάσεις για την επιδότηση, θα λαμβάνονται ανά μήνα, ανάλογα με το πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων.

Κλειδώνουν την Τρίτη τα μέτρα

Σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη, αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5-6 Σεπτεμβρίου. Τα βασικά σενάρια είναι έτοιμα, έχουν μπει και οι τελευταίες πινελιές από το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Περρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup τις επόμενες μέρες θα έχει πολλές συναντήσεις στο γραφείο του με κοινωνικούς φορείς.

Μικρές ανάσες

Πηγή το οικονομικού επιτελείου μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι «μπορεί να έχουμε κλείσει τα μέτρα των 400 ή 500 εκατ. ευρώ, αλλά μπορεί να υπάρχουν αιτήματα με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος 5 – 10 εκατ. ή για γραφειοκρατικά προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια απόφαση και μπορούν να δώσουν ανακούφιση σε μια επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα».

Γκαζώνουν

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο το βράδυ, στα εγκαίνια της Έκθεσης, θα κηρύξει το εναρκτήριο λάκτισμα για την προεκλογική μάχη με το βλέμμα στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, γύρω στον Μάιο του 2027. Τρεις φορές θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας, παρά την κριτική που δέχθηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ότι έπρεπε να σεβαστεί τα πρωτόκολλα και να προηγηθούν τα κόμματα που είναι στη Βουλή. Σήμερα, Δευτέρα, ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει αυθημερόν στην συμπρωτεύουσα για να συνομιλήσει με κοινωνικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Θα επιστρέψει την Τετάρτη 2/9 για να κάνει ομιλία σε γνωστό ξενοδοχείο, παρουσιάζοντας τις βασικές πτυχές του προγράμματος του και στις 9/9 θα βρεθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη για να ξεναγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης και να δώσει συνέντευξη τύπου.

Αντίπαλος «η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Μία φράση του Αλέξη Τσίπρα προς τους τομεάρχες που αφορά τα σενάρια συνεργασίας την επόμενη μέρα των εκλογών, αναλύθηκε ποικιλοτρόπως στα κομματικά επιτελεία. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι δεν δίνει τη μάχη απλώς για να πιάσει ένα καλό ποσοστό ή ΕΛΑΣ αλλά για να κυβερνήσει ενώ ταυτόχρονα χαρακτήρισε ως τον μόνο πολιτικό αντίπαλό του «την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». Σας έχω γράψει για το σενάριο που συζητιέται στο επιτελείο της Αμαλίας. Η ΕΛ.Α.Σ. να βγει δεύτερο κόμμα στις πρώτες εκλογές αλλά με μεγάλο ποσοστό και μικρή διαφορά από τη ΝΔ και στις δεύτερες που είναι πιθανόν να οδηγηθεί η χώρα εφόσον δεν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, να κερδίσει τις εκλογές διότι ο Αλέξης Τσίπρας σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως συζητούν, μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση συνεργασίας.

Χωρίς τον Μητσοτάκη

Το ερώτημα που συζητείται είναι εάν ο Τσίπρας θα δεχόταν να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ή ανοχής σε μια κυβέρνηση της ΝΔ ή σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού στην οποία θα συμμετέχει και η ΝΔ, υπό την προϋπόθεση όμως να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το σενάριο αυτό με τη μία ή την άλλη μορφή πάει κι έρχεται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εκείνα τα δημοσκοπικά δεδομένα που να οδηγούν σε μία τέτοια προοπτική. Η Ν.Δ. παραμένει πρώτη με διαφορά, ο Σαμαράς δεν έχει μπει ακόμη στην αρένα με ένα κόμμα, ούτε η ΕΛ.Α.Σ. καλπάζει. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Βασική παράμετρος είναι πάντα το τι θα πουν οι βουλευτές της ΝΔ και ο ίδιος ο Μητσοτάκης.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές και ενδεχομένως και την ημέρα της ψηφοφορίας θα κριθεί το αποτέλεσμα.

Ομιλία Καραμανλή

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από κορυφαία στελέχη της Ν.Δ. ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ούτε πέρυσι είχε πάει. Αλλά η απουσία του φέτος από την ΔΕΘ που είναι προεκλογική και με δεδομένη τη σκληρή κριτική που έχει ασκήσει σε αρκετούς τομείς της κυβερνητικής πολιτικής (εθνικά, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ), το μήνυμα που στέλνει κάνει πιο βαριά την ατμόσφαιρα.

Στην Ξάνθη

Δεν θα είναι πάντως μακριά. Ο πρώην πρωθυπουργός την Παρασκευή θα μεταβεί στην Ξάνθη όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΕΚΕ, στην οποία είναι πρόεδρος. Οι πρώτες πληροφορίες από στενούς συνεργάτες του, αναφέρουν ότι η ομιλία του δεν θα έχει πολιτικό περιεχόμενο, δεν θα αναφερθεί ούτε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής παρά την κρίση με την Τουρκία και τα «ήρεμα νερά» που έπιασαν τρικυμία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δε θα ‘χει άλλες ευκαιρίες να εκφράσει τις απόψεις του…

Η Μαρία Νο2

Μετά την κατακόρυφη δημοσκοπική πτώση του κόμματος της που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις μαζικές υποχωρήσεις και τις επιθέσεις που συνεχίζει να δέχεται από τον δημοσιογράφο και πρώην συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό και άλλα πρώην στελέχη, η Μαρία Καρυστιανού προχωράει σε σημαντικές αλλαγές. Η εξ απορρήτων της δικηγόρος Μαρία Γρατσία τα σαρώνει όλα, αξιολογώντας στελέχη, πρόγραμμα, επικοινωνιακή στρατηγική. Η άποψη που εξέφρασε για τις δημοσκοπήσεις η πρόεδρος της Ελπίδας για την Δημοκρατία – τις χαρακτήρισε αναξιόπιστες – φαίνεται να υποχωρεί. Μαθαίνω ότι τις παρακολουθεί στενά, περίμενε τις φρέσκες, προβληματίζεται και ετοιμάζεται για restart.

Ομιλία και συνέντευξη τύπου

Μεγάλο βάρος δίνει στην παρουσία της στην ΔΕΘ. Στις 10/9, 5.30 το απόγευμα θα κάνει ομιλία στην αίθουσα Γερμανός της ΔΕΘ και την επόμενη στις 11 το πρωί θα δώσει συνέντευξη τύπου. Θα παρουσιάσει γενικές γραμμές του προγράμματος της. Θα εξειδικεύεται σταδιακά καθοδόν για τις εκλογές. Τις επόμενες μέρες θα δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των συντονιστών του κόμματος ανά περιφέρεια της χώρας. Ταυτόχρονα 11 στελέχη που δεν είναι γνωστά στον κόσμο, κάνουν εντατικά μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας, ώστε να αρχίσουν να βγαίνουν στα ΜΜΕ. Σήμερα, μέσα ενημέρωσης θέλουν να βγάλουν εκπροσώπους της Ελπίδας, αλλά δεν έχει να τους δώσει το κόμμα.