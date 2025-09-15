ΝΤΙΝ Συμπληρώνεται σιγά σιγά ο τηλεοπτικός χάρτης της φετινής σεζόν με τη μία πρεμιέρα μετά την άλλη. Προς το παρόν, οι περισσότεροι σταθμοί συμπληρώνουν το καθημερινό τους πρόγραμμα, αυτό πριν το πράιμ τάιμ, σε μία προσπάθεια… εξοικονόμησης, καθώς η πρόβλεψη για τη διαφημιστική πίτα δεν είναι πολύ αισιόδοξη. Άλλωστε, η «μάχη» για την τηλεθέαση ξεκινά από το σούρουπο… και σήμερα η πρωινή ζώνη γέμισε με τους περισσότερους να καλωσορίζουν τους τηλεθεατές… ελπίζοντας πως το αυριανό ραβασάκι από τη Nielsen δεν θα αποτυπώνει ότι δεν είχαν… τηλεθεατο-συρροή. ΝΤΑΝ

Εντάξει, πρώτη μέρα ήταν, οπότε το να ασκήσεις κριτική δεν έχει… ακόμα… νόημα, αλλά ήταν εμφανές ότι οι περισσότεροι βγήκαν… μουδιασμένοι και αγχωμένοι, προμηνύοντας πώς θα πάει η σεζόν. Βέβαια, αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι ότι, παρά τις πολλές αλλαγές που έγιναν σε πρόσωπα των ομάδων, είναι… σαν να μην πέρασε ένα καλοκαίρι… με όλους να έχουν την ίδια διάθεση με αυτή που αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές πριν από δύο μήνες. Σε κάποιους το «εγώ» συνέχισε να βγαίνει πάνω από τα θέματα της σκαλέτας της εκπομπής, με την αυτοαναφορικότητα να κυριαρχεί από το ξεκίνημα της σεζόν. Τι είχες, παρουσιαστή μου, τι είχες πάντα; Ωραία θα περάσουμε και φέτος…!

Από τις… εκπλήξεις θα αναφέρω ότι ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να μας συστήσει τη νέα «συνεργάτιδά» του, την Αθηνά, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τα τεχνικά προβλήματα καθυστέρησαν τη… νοημοσύνη να κάνει αισθητή την παρουσία της στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Κι από την άλλη, στη Super Κατερίνα του ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου, έπαιξαν κουίζ για επώνυμη που «παραμορφώθηκε» από κακή τοποθέτηση νημάτων. Παρακαλώ, ενός λεπτού σιγή για την τιμή της χαμένης τηλε-αισθητικής… και αξιοπρέπειας!

Την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια αποφάσισαν να υπερασπιστούν η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μετά την απόφαση της διοίκησης του ΣΚΑΪ να θέσει επικεφαλής στην παρουσίαση της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η απόφαση του σταθμού του Φαλήρου προκάλεσε την αντίδραση και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, η οποία σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων, τόνισε πως: "Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων."!

Πάντως, αυτή την «καινοτομία» δεν την καλοείδαν αρκετά πρόσωπα και του ίδιου του σταθμού, ενώ το αποτέλεσμα της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης θα κρίνει πολλά… και πολλούς. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι «σενάρια» που -στο ίδιο πλαίσιο «ανανέωσης»- θέλουν στελέχη της διοίκησης του ΣΚΑΪ να προτείνουν την αντικατάσταση της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον Μάρκο Σεφερλή, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Εντάξει… διευκρινίζω… μπλακ χιούμορ…! Και για να ακολουθήσουμε το… χιούμορ: Καλό, ε; Καλό;

Κουίζ: Δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν, γιατί, όπως μαθαίνω, μετά τους τίτλους τέλους της εκπομπής ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ μελών της ομάδας για απότομα «κοψίματα» και… όχι μόνο.

Αχ, ναι… ωραία θα περάσουμε (… περάσουν) και φέτος…!