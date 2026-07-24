Φωτιά στο Σουφλί του Έβρου: Στην μάχη και 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σουφλί του Έβρου το μεσημέρι της Παρασκευής 24.07.2026.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 14.00 σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης στο Σουφλί και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει δασική έκταση στη Δαδιά, συνδράμουν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.