Όχι άδικα, η συζήτηση γύρω από το αν και πότε θα σκάσει η φούσκα χρέους των «hyperscalers» παραμένει. Ως έναν βαθμό σαν «θεωρητική» άσκηση, αλλά ταυτόχρονα, ιδιαίτερα μετά τις προειδοποιήσεις της JP Morgan και του J. Dimon, και ως εκτίμηση ρίσκου πάνω σε κεφαλαιακές δομές, ομόλογα, data centers και προσδοκίες (αρνητικής) απόδοσης που δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί στην πράξη.

Την ίδια στιγμή, σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο της ίδιας τεχνολογικής έκρηξης, η πραγματική οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) φαίνεται να προχωράει με τελείως διαφορετικό ρυθμό και κατεύθυνση, σε ένα περιβάλλον που στοχεύει και αναπτύσσει άμεσες εφαρμογές για ότι έχει κατακτηθεί στο επίπεδο της ΑΙ. Αναφερόμαστε στην Κίνα όπου οι «παρουσιάσεις» πληθαίνουν για τις εφαρμογές και τις γραμμές συναρμολόγησης άμεσης παράδοσης. Μέσα στο 2026, όχι στο απώτερο μέλλον, για την άμεση εξυπηρέτηση τομέων ανθρώπινης δράσης! Αναφερόμαστε στο σημείωμα αυτό σε κάτι που μας εντυπωσίασε, πολύ περισσότερο από ότι οι πρόσφατες ανακοινώσεις για το κινέζικο υπερμοντέλο LLM, το Κ3, ή ακόμα και την πρώτη μαζική εφαρμογή εμφύτευσης τσιπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο στην Κίνα για την αντιμετώπιση της προβλημάτων κινητικότητας κ.α.

Ιδού λοιπόν τα… «νέα». Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σαγκάης, η κινεζική Run Robotics παρουσίασε το πρώτο υβριδικό ρομπότ «Κένταυρο» που στηρίζεται και κινείται με πόδια τροχούς, μια «μηχανή» υψηλής αυτονομίας, με πάνω από 95% εγχώρια παραγόμενα εξαρτήματα. Το ρομπότ αυτό – όπως φαίνεται και στην παρατιθέμενη φωτό – είναι σχεδιασμένο ειδικά για σενάρια όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί ή δεν πρέπει να εμπλακεί. Δηλαδή για επιθεωρήσεις σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες χαλυβουργείων, μακρινά κοιτάσματα πετρελαίου, ζώνες ακτινοβολίας που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, πυρόσβεση, διάσωση και πολλά-πολλά άλλα. Με την διαφορά ότι αυτή την φορά δεν πρόκειται για επίδειξη τεχνολογικής δυνατότητας, αλλά άμεσες εφαρμογές. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει πραγματικές παραγγελίες και σχεδιάζει να ολοκληρώσει γραμμή συναρμολόγησης μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2026!

Η ίδια η κινεζική βιομηχανία ρομποτικής δηλώνει, μέσω του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής, ότι «τα ανθρωποειδή ρομπότ της χώρας αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το μισό του παγκόσμιου συνόλου, με περισσότερα από 400 μοντέλα ή πλήρεις μονάδες σε ανάπτυξη, ενώ στα τετράποδα ρομπότ, η κινεζική παρουσία φτάνει σχεδόν το 70% των παγκόσμιων πωλήσεων…». Με άλλα λόγια δεν μιλάμε για «έρευνα» και πειραματική τεχνολογία αλλά για κλίμακα βιομηχανικής παραγωγής, με… πελάτες που πληρώνουν.

Η αντίθεση με τη συζήτηση περί «φούσκας» με την οποία ξεκίνησε το σημερινό σημείωμα δεν ήταν τυχαία αλλά σκόπιμη για να διακρίνουμε την διαφορά προσέγγισης μεταξύ Δύσης και Κίνας για το πως αντιμετωπίζεται αυτό που αποκαλούμε τεράστια ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την μία έχουμε τεράστιες και διαρκώς αυξανόμενες επενδύσεις κεφαλαίου – κυρίως μέσω επέκτασης του χρέους – σε υποδομές (GPU, data centers, μοντέλα γλώσσας) με απόδοση που παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποθετική. Μια υπόσχεση μελλοντικών αποδόσεων κεφαλαίου που ήδη χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά με υπερμόχλευση, μέσω ενός δικτύου χρέους που όλο και περισσότεροι αναλυτές θεωρούν τουλάχιστον «ευάλωτο» (JP Morgan).

Από την άλλη πλευρά, στην Κίνα, το παράλληλο σκέλος της ίδιας τεχνολογικής επανάστασης «μετατρέπεται» ήδη σε υλικό προϊόν που αντικαθιστά συγκεκριμένη, (επικίνδυνη και όχι μόνο) ανθρώπινη εργασία. Δημιουργεί δηλαδή άμεσα, μετρήσιμη οικονομική αξία, ανεξάρτητα από το αν κάποιο επενδυτικό «αφήγημα» γύρω από τη «γενική» τεχνητή νοημοσύνη επαληθευτεί ή όχι.

Αυτό δεν σημαίνει πως η κινεζική ρομποτική βιομηχανία για την οποία μιλάμε εδώ, είναι απρόσβλητη από δικές της υπερβολές αποτίμησης ή άλλες πολύ πιο σημαντικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα τα οικονομικά και πολιτικά «αποτελέσματα» στην ισορροπία μεταξύ των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και χάνονται…

Σημαίνει όμως πως ενώ η μία πλευρά «στοιχηματίζει» σε προσδοκίες μελλοντικής απόδοσης πάνω στο «μέγεθος» της υπολογιστικής ισχύος, η άλλη πλευρά «παράγει» με την εφαρμογή των ήδη υπαρκτών δυνατοτήτων της ΑΙ, παραδίδει και τιμολογεί συγκεκριμένα μηχανήματα, για συγκεκριμένες δουλειές. Και όλα αυτά την στιγμή που εμείς ακόμα συζητάμε και μετράμε το αν, πώς και πότε, θα σκάσει η… φούσκα.