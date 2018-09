MBA for executives στο ΒCA

Πολλά στελέχη επιχειρήσεων θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ενόσω, παράλληλα, εργάζονται παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα MBA. Το BCA τούς δίνει αυτή τη δυνατότητα με το πρόγραμμα MBA for executives. Τα μαθήματα διαρκούν 2 έτη (τέσσερα 6μηνα) και γίνονται part time: 3 βραδυνά Παρασκευής και 3 πρωινά Σαββάτου κάθε μήνα. (Τα Σάββατα προσφέρεται buffet lunch.) Ο τίτλος σπουδών που αποκτάται είναι "Master of Business Administration for Executives" και απονέμεται από ένα από τα καλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια, το Plymouth University, το οποίο έχει και τη συνολική ευθύνη του προγράμματος σπουδών.