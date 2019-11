Απολογία Μιχαλολιάκου: Τους άδειασε όλους ο αρχηγός!

Ισχυρό πλήγμα στην Τοπική της Νίκαιας κατάφερε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος, απολογούμενος, αμφισβήτησε έναν από τους κυρίους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς εμπλεκομένων στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος ρωτήθηκε αν πράγματι σκόπευε να κάνει ανοικτή ομιλία στη Νίκαια, δύο ημέρες πριν την δολοφονία του μουσικού. Η ερώτηση αφορά τον ισχυρισμό των επικεφαλής της Τοπικής, αλλά και του Γιώργου Ρουπακιά, πως η κινητοποίηση των μελών το βράδυ της δολοφονίας αφορούσε την διανομή φυλλαδίων ενόψει ομιλίας του αρχηγού και όχι του Τάγματος Εφόδου που επιτέθηκε στην παρέα του μουσικού.

Σήμερα, είπε πως δεν ήταν απολύτως σίγουρος πως θα πήγαινε να μιλήσει στην περιοχή, γιατί ήταν μόλις λίγες ημέρες μετά τα επεισόδια με το ΠΑΜΕ και ήταν διστακτικός. «Ήθελα ησυχία» είπε. Συμπλήρωσε επίσης, πως σε κάθε περίπτωση μπορεί να προαναγγέλλεται μια ομιλία που εν συνεχεία ενδέχεται να αναβληθεί, αλλά δήλωσε πως του φαίνεται παράξενο να προχωρούν σε διανομή φυλλαδίων νύχτα και όχι μεσημέρι, «αλλά δεν ξέρω..». Αναφερόμενος στον Ρουπακιά ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είπε πως δεν τον γνώριζε.

Τέλος, θέλοντας να καταδείξει το έωλο της εγκληματικής οργάνωσης και της ηγετικής ομάδας, είπε, αναφερόμενος σε πρώην βουλευτές του που πλέον δεν στηρίζουν την Χρυσή Αυγή: «Δηλαδή με κατηγορούν πως πήρα έναν πρώην ΠΑΣΟΚο που πουλάει τυρόπιτες και έναν γιδοβοσκό από την Αιτωλοακαρνανία για να τους κάνω διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης; Είναι για τα πανηγύρια όλο αυτό».

Με το σύνθημα «Αίμα – Τιμή – Χρυσή Αυγή» χαιρέτισαν το τέλος της σημερινής απολογίας του Νίκου Μιχαλολιάκου οι οπαδοί και μέλη του κόμματος, που βρέθηκαν από το πρωί στη δικαστική αίθουσα για να συμπαρασταθούν στον αρχηγό τους.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της απολογίας του – θα επανέλθει και αύριο στο δικαστήριο- υπό ανταλλαγή συνθημάτων των δύο πλευρών. Με τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης από την πρόεδρο, οι μεν οπαδοί της Χρυσής Αυγής άρχισαν να φωνάζουν το σύνθημα του κόμματος, με την απέναντι πλευρά να τους απαντά το ίδιο δυνατά: «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί».

Athens, #Greece —"Pavlos lives, smash the #Nazis!". People at the Criminal Appeals Court shouting slogans during the trial of the neo-Nazi #GoldenDawn criminal organisation. Today it was the party "Führer" #Michaloliakos's turn to testify. #GDtrial #AntiNaziGr #SmashNazism https://t.co/EfMKEKLrQK

