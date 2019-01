Πάιατ για επίθεση Ρουβίκωνα στην αμερικανική πρεσβεία: Ανόητος και παράλογος βανδαλισμός

Ο Αμερικανός πρέσβης καταδικάζει, φυσικά, την επίθεση που έκανε ο Ρουβίκωνας στην είσοδο του πάρκινγκ της πρεσβείας και τη χαρακτηρίζει ανόητο και παράλογο βανδαλισμός.

Ο Τζέφρι Πάιατ ξεκινά το tweet του ευχόμενος… καλή χρονιά στα greeklish και εκφράζει τη χαρά του που επέστρεψε στην Ελλάδα. Λόγω του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως λέει, οι παρεμβάσεις του θα είναι περιορισμένες. Και στη συνέχεια αναφέρεται στην καταδρομική επίθεση από τα μέλη του Ρουβίκωνα.

«Καλή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πίσω στην Ελλάδα! Κατά τη διάρκεια της συγκυρίας αυτής στην αμερικανική κυβέρνηση (σ.σ. το shutdown), θα έχω λιγότερη καθημερινή δημόσια παρουσία, αλλά θέλω να καταδικάσω τον σημερινό ανόητο και παράλογο βανδαλισμό στην αμερικανική πρεσβεία και να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία για την άμεση αντίδρασή της» έγραψε ο Τζέφρι Πάιατ.

Kali Xronia! I'm happy to be back in Greece! During the current lapse in US govt appropriations, I’ll be less public in my daily work, but I do want to condemn this morning’s silly and senseless vandalism at the US Embassy and thank @hellenicpolice for their quick action.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 7, 2019