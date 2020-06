Από ασφυξία κάτω από το γόνατο του αστυνομικού πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ, επιβεβαιώνει αυτοψία σημειώνοντας μάλιστα πως «ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία».

Ο Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος δολοφονήθηκε από αστυνομικό στην Μινεάπολη την περασμένη Δευτέρα έχασε τη ζωή του από ασφυξία, είναι το συμπέρασμα ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε με εντολή της οικογένειάς του.

«Η διαρκής πίεση στη δεξιά πλευρά της καρωτίδας αρτηρίας του Φλόιντ εμπόδισε τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και το βάρος στην πλάτη του εμπόδισε την ικανότητά του να αναπνέει», δήλωσε δικηγόρος της οικογένειας του Floyd μετά την έκθεση της αυτοψίας. «Οι ανεξάρτητοι εξεταστές διαπίστωσαν ότι το βάρος στην πλάτη, οι χειροπέδες και η τοποθέτηση ήταν παράγοντες που συνέβαλαν επειδή εξασθένησαν την ικανότητα του διαφράγματος του Φλόιντ να λειτουργεί», συνέχισε.

