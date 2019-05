Εκλογές 2019 – Υποψήφιος με τον Γ. Σγουρό ο καθηγητής ακτινολογίας Δ. Κελέκης

Καλωσορίζοντας τον καθηγητή στο ψηφοδέλτιο της «Ανεξάρτητης Αυτοδιοίκησης Αττικής», ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι «αποτελεί τιμή όχι μόνο για την Παράταξή μας, αλλά για την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, η συμμετοχή στα κοινά ενός επιστήμονα του οποίου η προσφορά και το έργο, ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς».

Ο Δημήτριος Κελέκης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την συνεισφορά και το ερευνητικό του έργο στο χώρο της επεμβατικής ακτινολογίας, έργο για το οποίο έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Χρυσούν Μετάλλιο/ Αμερικανικής Εταιρίας Ακτινολογίας, Distinguished Fellow/ Ευρωπαϊκή Ένωση Επεμβατικών Ακτινολόγων, Χρυσούν Μετάλλιο/ JVIR Editor’s). Παράλληλα ήταν ιδρυτής και επί 20ετίας Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Επεμβατικής Ακτινολογίας, Νευροακτινολογίας και Αγγειοακτινολογίας, ενώ έχει διατελέσει Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου του CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), και πρόεδρος επί διετία του Board of trastees του CIRSE. Ο Δημήτριος Κελέκης υπήρξε δημιουργός του έτους Παιδείας – Δωρεάν Παιδεία, έχει τιμηθεί με σημαντικές θέσεις, όπως Πρόεδρος του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας (Αθήνα 1986) και εκ νέου Πρόεδρος Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας (Κρήτη 1994), Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πρόεδρος του Κολλεγίου των Ακτινολόγων και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής και της ΦΕΑΠΘ – Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.