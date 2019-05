Ο υποστηρικτής του Μακρόν στην θέα των εκτιμήσεων του αποτελέσματος έπαθε κανονική υστερία και άρχισε να φωνάζει με τον παρουσιαστή να προσπαθεί να τον ηρεμήσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα! Για την ιστορία, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λε Πεν ήρθε πρώτο στα exit poll με μικρή διαφορά από την κεντρώα συμμαχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι Γάλλοι Πράσινοι τα πήγαν επίσης καλά. Ήρθαν τρίτοι μεταξύ πολλών κομμάτων, μετά τη δεύτερη θέση των Γερμανών ομολόγων τους, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ένα «πράσινο κύμα» που θα επηρεάσει την πολιτική τα ερχόμενα χρόνια.

France24 contributor and Macron supporter on a French TV channel, was going crazy when seeing the first exit polls. #France #Européennes2019 pic.twitter.com/h4EEhgpqHJ

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 26, 2019